México

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Por Carlos Salas

Guardar
La droga sintética provoca fuertes
La droga sintética provoca fuertes alucinaciones y si se prepara con "cócteles de drogas", puede ser más letal que el fentanilo y provocar la muerte. (FOTO: DEA)

Un polvo de color rosa brillante, de composición incierta y con efectos alucinógenos, comenzó a circular en ambientes urbanos como la CDMX y grandes urbes a lo largo de México y de ocio nocturno bajo el nombre de cocaína rosa o tusi.

Esta droga sintética, presentada como una novedad en el mercado, representa un riesgo grave para la salud debido a la variedad de sustancias que puede contener y a la imposibilidad de conocer su composición exacta antes del consumo.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), la cocaína rosa se distingue por su aspecto: un polvo teñido de rosa, a menudo con olor dulce, que se comercializa como una alternativa “nueva” en el circuito de drogas sintéticas.

Aunque su nombre sugiere una relación con la cocaína, en la mayoría de los casos no contiene este alcaloide. Los análisis de laboratorio han demostrado que la composición de la cocaína rosa varía considerablemente de un lote a otro, y su único rasgo común es el color.

La droga ha registrado mayor
La droga ha registrado mayor incautación en grandes urbes nocturnas mexicanas y norteamericanas. (FOTO: DEA)

La cocaína rosa: sustancia de olor dulce letal para la salud

El origen del tusi se remonta al uso del 2C-B, una feniletilamina psicodélica que fue la base de la mezcla original. Sin embargo, la dificultad para obtener 2C-B llevó a las organizaciones narcotraficantes a sustituirlo por una combinación de otras drogas, manteniendo el color rosa como elemento diferenciador.

Así, el tusi actual suele ser una mezcla de sustancias cuyo contenido solo se revela tras un análisis químico, lo que incrementa la incertidumbre y el peligro para quienes la consumen.

Las incautaciones recientes pusieron de manifiesto la diversidad de combinaciones presentes en la cocaína rosa. Entre las sustancias identificadas se encuentran la ketamina y el MDMA, mezclas de metanfetamina, ketamina y MDMA, así como combinaciones que incluyen cocaína y fentanilo, o fentanilo y xilazina.

Esta variabilidad implica que los efectos pueden ser impredecibles y, en muchos casos, extremadamente peligrosos.

De acuerdo con la DEA,
De acuerdo con la DEA, esta droga se caracteriza por su tonalidad rosa brillante que la generan polvos para hornear con colorante. (FOTO: DEA)

Daños que provoca a la salud

En cuanto a los efectos sobre la salud, la cocaína rosa suele provocar alteraciones mentales y alucinaciones, similares a las que produce el MDMA o el éxtasis, sin embargo, el principal riesgo radica en la ingestión de un cóctel de drogas desconocidas, lo que puede desencadenar reacciones graves e incluso la muerte.

La imposibilidad de anticipar la respuesta del organismo ante cada lote convierte su consumo en una práctica de alto riesgo.

El color rosa, lejos de ser un simple detalle estético, cumple una función estratégica: diferenciar este producto de otras drogas como la cocaína tradicional o la metanfetamina. Para lograrlo, los fabricantes emplean colorantes alimentarios o polvos de hornear coloreados, lo que refuerza la identidad visual de la sustancia en el mercado.

A pesar de la atención mediática, la cocaína rosa no figura entre las drogas más traficadas. Las fuerzas del orden han detectado su presencia principalmente en el mercado minorista, especialmente en ciudades con una vida nocturna activa como Monterrey, Culiacán, CDMX y Guadalajara.

A pesar de su distribución,
A pesar de su distribución, la droga no figura entre las drogas más traficadas, sin embargo, sí se considera como una de las más letales para la salud. (Foto: Archivo)

Según la agencia americana, desde 2020, se han incautado 960 muestras de polvos rosados, de las cuales solo cuatro contenían 2C-B, mientras que las 956 restantes correspondían a otras sustancias. En contraste, durante el mismo periodo se han decomisado 180 millones de pastillas de fentanilo, lo que ilustra la diferencia de escala entre ambas drogas.

El auge de la cocaína rosa responde a una estrategia de los traficantes, que buscan captar a consumidores interesados en experimentar con nuevas sustancias y que ya están familiarizados con el consumo de múltiples drogas. La presentación de la cocaína rosa como una novedad y su atractivo visual forman parte de una táctica para ampliar el mercado y consolidar la dependencia.

Las autoridades han advertido sobre el cambio en el panorama de las drogas, subrayando que la proliferación de mezclas sintéticas y la presencia de sustancias como el fentanilo han elevado el nivel de peligro para los consumidores. En este contexto, la cocaína rosa representa un ejemplo de cómo las organizaciones narcotraficantes adaptan sus métodos para atraer a nuevos usuarios y perpetuar la adicción.

La combinación de drogas sintéticas y las tácticas de los traficantes ha incrementado los riesgos asociados al consumo, haciendo que la exposición a sustancias desconocidas sea más peligrosa que nunca.

Temas Relacionados

CDMXCocaína rosaTusiFentaniloDEANarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

¿Cómo obtener tu testamento gratuito

Claudia Sheinbaum encabeza desfile del 16 de septiembre con representantes de los tres poderes

La ceremonia incluyó a miembros del gabinete federal y del Legislativo; la Suprema Corte no había participado desde que Norma Piña asumió la presidencia del tribunal en 2023

Claudia Sheinbaum encabeza desfile del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 2 presuntos traficantes en

Caen 2 presuntos traficantes en CDMX con más de 100 dosis de droga, una persona es extranjera

Operación Frontera Norte: más de 7 mil 200 detenidos y 95 toneladas de droga aseguradas

Departamento de Estado de EEUU exigirá a México acciones más duras contra cárteles en 2026

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó? Elaine Haro rompe

¿Qué pasó? Elaine Haro rompe en llanto en transmisión en vivo por críticas en su contra tras ‘La Casa de los Famosos México’

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa