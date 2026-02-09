¿Puedo tomar alcohol si me vacunan de sarampión?

Mientras el consumo moderado no afecta la protección, los médicos sugieren precaución y acudir con dudas a un profesional de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir la vacuna contra el sarampión, muchas personas se preguntan si es seguro consumir alcohol.

Esta inquietud surge por la posibilidad de que el alcohol pueda interferir en la respuesta inmunológica o potenciar los efectos secundarios de la inmunización.

Diversos especialistas han abordado el tema para aclarar cuáles son las recomendaciones actuales y qué precauciones conviene tener en cuenta después de la vacunación.

Las dudas sobre la combinación de alcohol y vacunas han llevado a diversas recomendaciones que pueden ayudarte a sentirte mejor tras inmunizarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedo tomar alcohol si me pongo la vacuna de sarampión

No existen pruebas científicas que indiquen que el consumo moderado de alcohol interfiera directamente con la eficacia de la vacuna contra el sarampión (triple viral o MMR).

Sin embargo, de acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, se recomienda evitar el consumo de alcohol en las horas previas y posteriores a la vacunación.

Esto se debe a que el alcohol puede afectar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de efectos secundarios leves (como malestar general o fiebre) y dificultar la identificación de reacciones adversas.

La recomendación general es priorizar el descanso, la hidratación y una alimentación adecuada después de recibir cualquier vacuna.

Ante dudas específicas o condiciones de salud particulares, lo más adecuado es consultar a un profesional médico.

El alcohol puede aumentar la probabilidad de efectos secundarios leves tras la aplicación de la vacuna triple viral o MMR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes deben colocarse la vacuna de sarampión

La vacuna contra el sarampión está recomendada para las siguientes personas:

Niños: Se administra en dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda entre los 4 y 6 años, generalmente como parte de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, MMR).

Adultos jóvenes y adultos que no hayan sido vacunados: Personas nacidas después de 1957 que no tengan comprobante de vacunación o evidencia de haber padecido la enfermedad deben recibir al menos una dosis de la vacuna.

Personas que viajan a zonas con brotes: Aquellos que viajan a áreas donde hay circulación activa del virus o brotes recientes deben asegurarse de estar correctamente inmunizados.

Trabajadores de la salud y educadores: Por estar en contacto frecuente con personas susceptibles, requieren una protección especial.

Personas en situaciones de brote: En caso de brotes confirmados, se recomienda la vacunación a toda persona susceptible, independientemente de la edad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

No deben recibir la vacuna:

Mujeres embarazadas.

Personas con inmunodeficiencias graves.

Quienes hayan presentado reacciones alérgicas graves a una dosis anterior o a alguno de los componentes de la vacuna.