México

¿Puedo tomar alcohol si me vacunan de sarampión?

Las recomendaciones de los especialistas resaltan la importancia de cuidar el cuerpo después de la inmunización para evitar molestias innecesarias

Guardar
Mientras el consumo moderado no
Mientras el consumo moderado no afecta la protección, los médicos sugieren precaución y acudir con dudas a un profesional de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir la vacuna contra el sarampión, muchas personas se preguntan si es seguro consumir alcohol.

Esta inquietud surge por la posibilidad de que el alcohol pueda interferir en la respuesta inmunológica o potenciar los efectos secundarios de la inmunización.

Diversos especialistas han abordado el tema para aclarar cuáles son las recomendaciones actuales y qué precauciones conviene tener en cuenta después de la vacunación.

Las dudas sobre la combinación
Las dudas sobre la combinación de alcohol y vacunas han llevado a diversas recomendaciones que pueden ayudarte a sentirte mejor tras inmunizarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedo tomar alcohol si me pongo la vacuna de sarampión

No existen pruebas científicas que indiquen que el consumo moderado de alcohol interfiera directamente con la eficacia de la vacuna contra el sarampión (triple viral o MMR).

Sin embargo, de acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, se recomienda evitar el consumo de alcohol en las horas previas y posteriores a la vacunación.

Esto se debe a que el alcohol puede afectar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de efectos secundarios leves (como malestar general o fiebre) y dificultar la identificación de reacciones adversas.

La recomendación general es priorizar el descanso, la hidratación y una alimentación adecuada después de recibir cualquier vacuna.

Ante dudas específicas o condiciones de salud particulares, lo más adecuado es consultar a un profesional médico.

El alcohol puede aumentar la
El alcohol puede aumentar la probabilidad de efectos secundarios leves tras la aplicación de la vacuna triple viral o MMR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes deben colocarse la vacuna de sarampión

La vacuna contra el sarampión está recomendada para las siguientes personas:

  • Niños: Se administra en dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda entre los 4 y 6 años, generalmente como parte de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, MMR).
  • Adultos jóvenes y adultos que no hayan sido vacunados: Personas nacidas después de 1957 que no tengan comprobante de vacunación o evidencia de haber padecido la enfermedad deben recibir al menos una dosis de la vacuna.
  • Personas que viajan a zonas con brotes: Aquellos que viajan a áreas donde hay circulación activa del virus o brotes recientes deben asegurarse de estar correctamente inmunizados.
  • Trabajadores de la salud y educadores: Por estar en contacto frecuente con personas susceptibles, requieren una protección especial.
  • Personas en situaciones de brote: En caso de brotes confirmados, se recomienda la vacunación a toda persona susceptible, independientemente de la edad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No deben recibir la vacuna:

  • Mujeres embarazadas.
  • Personas con inmunodeficiencias graves.
  • Quienes hayan presentado reacciones alérgicas graves a una dosis anterior o a alguno de los componentes de la vacuna.

Temas Relacionados

vacunasarampiónsaludmexico-noticias

Más Noticias

Hacienda reafirma ante el GAFI su compromiso para combatir los delitos financieros

La secretaría destacó participación internacional y mecanismos innovadores en la lucha contra este tipo de crímenes

Hacienda reafirma ante el GAFI

Platanito festejará 50 años de carrera con ‘Sinfonía de la risa’

Con una mezcla de música, comedia y risa, el comediante prepara esta presentación en la Ciudad de México

Platanito festejará 50 años de

Aseguran más de 90 kilos de marihuana escondidos en cajas de huevo en Chihuahua

También fueron aseguradas bolsas con la sustancia referida

Aseguran más de 90 kilos

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: partido entre América y Olimpia retrasa la circulación cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Quiénes son las personas que no deben vacunarse contra el sarampión

Existen razones médicas que hacen necesario aplazar o descartar la aplicación del biológico en ciertos casos, según especialistas en inmunización

Quiénes son las personas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 90 kilos

Aseguran más de 90 kilos de marihuana escondidos en cajas de huevo en Chihuahua

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

ENTRETENIMIENTO

Platanito festejará 50 años de

Platanito festejará 50 años de carrera con ‘Sinfonía de la risa’

Salma Hayek visita Tulum y Veracruz bajo total hermetismo, genera expectación ante próximo proyecto

Nina Rubín celebra el nuevo romance de su mamá, Andrea Legarreta, y niega que haya chismes en su familia

Natalie Imbruglia anuncia otros tres conciertos en la CDMX para este mes de febrero

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

DEPORTES

Partidos de la Major League

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”