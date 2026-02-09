Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Revive la espectacular presentación de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl. Un popurrí de sus éxitos 'Tití Me Preguntó' y 'Yo Perreo Sola' que puso a todo el estadio a bailar.

Bad Bunny domina la agenda pública. Este lunes 9 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en la conferencia mañanera al espectáculo de medio tiempo encabezado por el reguetonero, una presentación que generó conversación global por su carga simbólica, el uso del español y su mensaje de unidad continental.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el show de Bad Bunny?

Al ser cuestionada sobre el espectáculo, la mandataria subrayó dos elementos centrales: el idioma y el mensaje final del artista puertorriqueño.

“Muy interesante que haya cantando en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países que menciona al final de la canción, incluyendo a Estados Unidos y Canadá”.

La presidenta también destacó el valor simbólico del cierre del show y su lectura en el contexto social actual. “Muy interesante y muchos símbolos. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, añadió durante su intervención.

Tacos y una bandera, otro de los guiños de Bad Bunny a México. (Capturas de pantalla)

Un medio tiempo en español con mensaje continental

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrada el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue analizada desde múltiples ángulos. Medios internacionales coincidieron en que el uso del español en uno de los escenarios con mayor alcance global marcó un hito para la música latina.

El espectáculo cerró con un mensaje explícito de unidad, cuando el cantante expresó “Dios bendiga a América” y mencionó uno a uno a países de América Latina, además de México, Estados Unidos y Canadá, reforzando la idea de un continente diverso, pero interconectado.

Los guiños de Bad Bunny a México en el Super Bowl

Dentro de la narrativa visual del show, México ocupó un lugar relevante. El arranque incluyó la participación de Mariachi Las Divas, agrupación femenina reconocida con premios Grammy, que acompañó a Bad Bunny en “Mónaco” con trompetas y violines del folclore mexicano.

Otro momento destacado fue la aparición de Víctor Villa, propietario de Villa’s Tacos en Los Ángeles e hijo de migrantes michoacanos, quien preparó tacos en escena junto a referencias visuales a la cultura popular mexicana. Durante “Tití me preguntó”, el set mostró un carrito de aguas frescas con botellas adornadas con la bandera de México.

El deporte también tuvo representación mexicana con Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, quien compartió escenario en uno de los segmentos del espectáculo.

El talento azteca estuvo presente durante el Show más latino en la historia del Super Bowl. (IG Emiliano Vargas)

Un mensaje que trasciende la música

Más allá del despliegue artístico, el show de Bad Bunny se leyó como un posicionamiento cultural en un momento complejo para las comunidades migrantes en Estados Unidos. El reconocimiento de Claudia Sheinbaum reforzó esa lectura y colocó al espectáculo como un referente simbólico dentro de la conversación pública.

El medio tiempo del Super Bowl LX quedó registrado como uno de los más comentados de la edición 60, no solo por su producción, sino por el mensaje de identidad, diversidad y unidad que cruzó fronteras.