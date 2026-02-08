México

Samuel García presume construcción de la presa León, internautas le recuerdan que la obra fue iniciada en gobierno de El Bronco

El gobernador de Nuevo León aseguró que durante su gobierno se han gestionado distintas obras relacionadas a la administración del agua en el estado

Guardar
Samuel García presume obras en Nuevo León Crédito: x/@samuel_garcias

La tarde de este sábado 7 de febrero de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue criticado por presumir distintas obras para la gestión del agua en el estado, ya que una de ellas se inició en el gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por lo que internautas le recordaron el dato.

¿Qué obras presumió Samuel García en Nuevo León?

A través de un video publicado en su cuenta de X, Samuel García aseguró que en los últimos cuatro años el gobierno estatal concretó proyectos que, según su visión, superan en magnitud y alcance a los realizados en sexenios anteriores. En su mensaje, el mandatario puntualizó:

  • Construcción de la presa Libertad (conocida como presa León)
  • Nuevo acueducto El Cuchillo Dos
  • Proyectos medianos de rehúso de agua
  • Perforación de pozos
  • Sistemas de modulación
  • Mejoras integrales en los servicios de Agua y Drenaje

El gobernador señaló que la presa León requirió una inversión de diez mil millones de pesos para aportar 300 millones de metros cúbicos de agua. Sobre la ampliación del acueducto El Cuchillo, García subrayó que el costo estimado no rebasa los dos mil quinientos millones y permitiría triplicar el volumen de agua disponible. Según el mandatario, elevar la estructura cuatro metros adicionales duplicaría la capacidad, alcanzando dos mil millones de metros cúbicos para el estado.

Samuel García presume obras en
Samuel García presume obras en Nuevo León, internautas le recuerdan que la presa León fue iniciada por El Bronco. (Crédito: x/@samuel_garcias)

Usuarios le recuerdan quién inicio la presa León

En la publicación del gobernador los comentarios no se hicieron esperar, desde señalamientos por el desabasto de agua hasta el recuerdo de quién inicio una de las obras presumidas:

  • “Ahora nomas falta que paguen deuda de proveedores! Nomas falta que digas que fue de gorra”
  • La presa es del Bronco, el agua la hizo Diosito, el acueducto cuchillo 2 q tu hiciste no funciona”
  • La presa la inicio el Bronco,y el agua no has dicho el por qué ya están casi a mitad del llenado... Sigues creyendo que la gente es estúpida, por tus TikTok y demás ya quieres ser el Peña Nieto de Nuevo León”

Presa León tardó en estar lista dos años más de lo previsto

El 3 de septiembre de 2020, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, encabezó un acto que marcó el inicio de una de las obras hidráulicas más esperadas en el estado: la Presa Libertad. Este proyecto, concebido como pieza clave para la gestión del agua en la entidad, se ubica entre los municipios de Linares y Montemorelos.

Las autoridades detallaron que la cortina de la presa tendría una longitud de mil 915 metros y una altura de 47 metros, lo cual permitirá almacenar hasta 200 millones de metros cúbicos de agua.

Presa Libertad, también conocida como
Presa Libertad, también conocida como presa León. (Foto: X/ @samuel_garcias)

Según el propio Ejecutivo estatal, la Presa La Libertad se proyectó para beneficiar directamente a 24 municipios en Nuevo León. Esta obra integra el Plan Hídrico 2030, una estrategia impulsada por el Consejo Nuevo León para asegurar el abasto y la sustentabilidad del recurso hídrico en las próximas décadas.

El cronograma inicial fijó la conclusión para agosto de 2023, sin embargo fue entregada hasta marzo de 2025.

Temas Relacionados

Samuel GarcíaNuevo LeónPresa LeónEl BroncoAguaMovimiento Ciudadanomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Tras el éxito de “Doménica Montero”, la actriz se estaría preparando para su próximo proyecto en la pantalla chica

Angelique Boyer sería la protagonista

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 7 de febrero

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: Avenida Juárez permanece cerrada por jornada de actividades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Activan alerta naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas para este 8 de febrero

El descenso marcado en el termómetro obliga a la población a extremar precauciones

Activan alerta naranja y amarilla

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

Los sujetos se hacían pasar por agentes del Ministerio Público

Capturan a seis hombres con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a seis hombres con

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

Embajador de EEUU reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Angelique Boyer sería la protagonista

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

Laura Flores aclara rumores de romance con Yahir y revela si andaría con alguien más joven

Feria de las fresas 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber del evento en Irapuato

El fotógrafo Ernesto Zepeda asegura estar a un paso de conseguir justicia tras vinculación a proceso de Livia Brito

DEPORTES

JJ Macías reaparece con Pumas

JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas

¿Quién es la mujer que apareció como encargada en el protocolo de Chivas vs Mazatlán?

Final mexicana en la Serie del Caribe 2026: dónde y a qué hora ver

Estas son las alineaciones del Toluca vs Cruz Azul

“Duele despedirse del América”: Rodrigo Aguirre se sincera antes de firmar con Tigres