Samuel García presume construcción de la presa León, internautas le recuerdan que la obra fue iniciada en gobierno de El Bronco

Samuel García presume obras en Nuevo León Crédito: x/@samuel_garcias

La tarde de este sábado 7 de febrero de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue criticado por presumir distintas obras para la gestión del agua en el estado, ya que una de ellas se inició en el gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por lo que internautas le recordaron el dato.

¿Qué obras presumió Samuel García en Nuevo León?

A través de un video publicado en su cuenta de X, Samuel García aseguró que en los últimos cuatro años el gobierno estatal concretó proyectos que, según su visión, superan en magnitud y alcance a los realizados en sexenios anteriores. En su mensaje, el mandatario puntualizó:

Construcción de la presa Libertad (conocida como presa León)

Nuevo acueducto El Cuchillo Dos

Proyectos medianos de rehúso de agua

Perforación de pozos

Sistemas de modulación

Mejoras integrales en los servicios de Agua y Drenaje

El gobernador señaló que la presa León requirió una inversión de diez mil millones de pesos para aportar 300 millones de metros cúbicos de agua. Sobre la ampliación del acueducto El Cuchillo, García subrayó que el costo estimado no rebasa los dos mil quinientos millones y permitiría triplicar el volumen de agua disponible. Según el mandatario, elevar la estructura cuatro metros adicionales duplicaría la capacidad, alcanzando dos mil millones de metros cúbicos para el estado.

Samuel García presume obras en Nuevo León, internautas le recuerdan que la presa León fue iniciada por El Bronco. (Crédito: x/@samuel_garcias)

Usuarios le recuerdan quién inicio la presa León

En la publicación del gobernador los comentarios no se hicieron esperar, desde señalamientos por el desabasto de agua hasta el recuerdo de quién inicio una de las obras presumidas:

“Ahora nomas falta que paguen deuda de proveedores ! Nomas falta que digas que fue de gorra”

“ La presa es del Bronco , el agua la hizo Diosito, el acueducto cuchillo 2 q tu hiciste no funciona”

“La presa la inicio el Bronco,y el agua no has dicho el por qué ya están casi a mitad del llenado... Sigues creyendo que la gente es estúpida, por tus TikTok y demás ya quieres ser el Peña Nieto de Nuevo León”

Presa León tardó en estar lista dos años más de lo previsto

El 3 de septiembre de 2020, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, encabezó un acto que marcó el inicio de una de las obras hidráulicas más esperadas en el estado: la Presa Libertad. Este proyecto, concebido como pieza clave para la gestión del agua en la entidad, se ubica entre los municipios de Linares y Montemorelos.

Las autoridades detallaron que la cortina de la presa tendría una longitud de mil 915 metros y una altura de 47 metros, lo cual permitirá almacenar hasta 200 millones de metros cúbicos de agua.

Presa Libertad, también conocida como presa León. (Foto: X/ @samuel_garcias)

Según el propio Ejecutivo estatal, la Presa La Libertad se proyectó para beneficiar directamente a 24 municipios en Nuevo León. Esta obra integra el Plan Hídrico 2030, una estrategia impulsada por el Consejo Nuevo León para asegurar el abasto y la sustentabilidad del recurso hídrico en las próximas décadas.

El cronograma inicial fijó la conclusión para agosto de 2023, sin embargo fue entregada hasta marzo de 2025.