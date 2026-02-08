Profeco explica cómo las redes sociales influyen en el 14 de febrero

La Profeco advierte que las redes sociales y el entorno digital han transformado los hábitos de compra, promoviendo el consumo impulsivo en fechas como San Valentín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno digital y las redes sociales han transformado de manera profunda los hábitos de compra, según advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la edición del mes de febrero de la Revista del Consumidor.

Ante la llegada de San Valentín, la publicación analizó cómo las emociones propias de la temporada, sumadas a las tendencias digitales, pueden incentivar el consumo impulsivo y afectar el bienestar financiero de millones de personas.

La entidad mexicana propone recomendaciones concretas para que los usuarios tomen decisiones más informadas y conscientes, especialmente dentro de las plataformas sociales.

Formas que las redes sociales utilizan para condicionar a la gente

La segmentación digital en plataformas sociales depende del comportamiento individual, como el tiempo dedicado a ciertas imágenes y la compra previa de productos. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el análisis de la Revista del Consumidor, la planificación tradicional para la compra de regalos ha quedado desplazada por decisiones orientadas por tendencias y emociones inmediatas.

El usuario se expone a una cascada continua de sugerencias, en la que los productos ya no se adquieren solo por utilidad, sino como parte de una experiencia colectiva que parece obligatoria. Como resumió la Dirección General de Análisis de Prácticas de Consumo en Telecomunicaciones: “En el mundo digital ya no somos personas, sino perfiles de consumo”.

El documento detalla cómo los algoritmos de recomendación desempeñan un papel central en este proceso. Estas herramientas detectan intereses gracias a historiales y cookies, anticipan la intención de compra y personalizan la oferta de productos. Ahora la segmentación digital depende del comportamiento individual: qué contenidos se ven, cuánto tiempo se dedica a ciertas imágenes y qué se ha comprado previamente.

Además, el algoritmo oculta su propósito publicitario detrás de contenido que parece natural. Frases como “otros también compraron” y la selección personalizada de productos convierten lo sugerido en la norma del entorno digital. La Profeco advierte la presencia de notificaciones urgentes, como “oferta por tiempo limitado”, que interrumpen la reflexión y priorizan el impulso sobre la necesidad.

Otro elemento destacado en la Revista del Consumidor es el fenómeno del desplazamiento ininterrumpido, conocido como scroll infinito. Esta dinámica mezcla entretenimiento con publicidad y convierte la compra en una rutina digital con poca conciencia de parte del usuario. En este contexto, las redes sociales han alterado tanto la manera de descubrir productos como de celebrar fechas especiales.

Frente a este panorama, la Profeco enfatiza la importancia de distinguir entre el impulso y la necesidad real. El organismo aconseja a los consumidores reflexionar y preguntarse si la compra responde a una moda momentánea o a una utilidad concreta y duradera. “¿Compras algo porque lo necesitas o porque está de moda en internet?”

Consejos de Profeco para un consumo digital constante

La Procuraduría recomienda limpiar periódicamente el feed en redes sociales y dejar de seguir cuentas que incentivan el consumo excesivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de este análisis, Profeco recomienda varias estrategias para un consumo digital consciente. La primera consiste en revisar y limpiar de manera periódica el feed o pantalla de inicio en redes sociales, con especial atención a cuentas que incentiven deseos de compra constantes.

También sugiere pausar el desplazamiento sin fin y establecer límites de tiempo para el uso de redes sociales. Estas acciones ayudan al usuario a mantener el control y evitan la navegación automática que favorece el consumo por impulso.

Por otro lado, la Procuraduría aconseja consultar precios y reseñas en sitios independientes, fuera de la plataforma en la que apareció el producto por primera vez, para obtener una perspectiva imparcial antes de decidir la compra.

En el ámbito de la educación financiera, la Profeco insta al público a seguir cuentas especializadas que fomenten el ahorro y promuevan objetivos a largo plazo.

Por último, la entidad recomienda desactivar los anuncios personalizados y el seguimiento de intereses en las aplicaciones cuando sea posible. Limitar la exposición a estos estímulos contribuye a tomar decisiones basadas en la reflexión y reduce la presión de los impulsos digitales.