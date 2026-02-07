México

Regalos de amistad para el 14 de febrero: ideas originales y económicas

Desde intercambios de amigo secreto hasta kits de spa casero, libros, plantas y dulces, existen opciones para todos los gustos este 14 de febrero

San Valentín es una gran
San Valentín es una gran excusa para regalar a las amistades. (Freepik)

El intercambio de obsequios entre amigos se ha consolidado como una de las prácticas más populares del Día de San Valentín, y en 2026 las alternativas para sorprender con detalles creativos y accesibles continúan expandiéndose.

Este año, muchas personas buscan regalos de amistad originales que puedan adquirirse con un presupuesto no tan elevado y que sean tanto útiles como significativos.

Por lo tanto, aquí una serie de ideas para poder sorprender a esa amistad especial:

Amigo secreto de San Valentín

Una de las dinámicas que más aceptación ha tenido por muchos años es el Amigo Secreto de San Valentín.

Esta modalidad permite asignar de manera aleatoria a cada participante un destinatario para su presente, lo que fomenta la creatividad y mantiene el misterio hasta el momento de la entrega.

Ideas de regalos para amigos:

Entre las opciones más buscadas incluyen chocolates o dulces, por ser un clásico que se adapta a todos los gustos.

Regalar chocolates nunca pasa de moda.
Regalar chocolates nunca pasa de moda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tazas personalizadas —de marcas como Mr. Wonderful— que permiten mensajes individuales y diseños temáticos de amistad también son una buena opción.

Tazas por San Valentín.
Tazas por San Valentín. (SEVIATELLE)

Los kits de spa casero con mascarillas y jabones, la ventaja principal es la posibilidad de ajustarlo a presupuestos limitados, manteniendo el detalle práctico y relajante.

Mascarilla de miel aplicada sobre
Mascarilla de miel aplicada sobre el rostro, un remedio natural que aporta hidratación y suavidad a la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros pueden ajustarse a cualquier tipo de personalidad, ya que existen opciones para lectores de todos los gustos: novelas contemporáneas, clásicos, poesía, ensayos o incluso de autoayuda.

Regalar libros por San Valentín.
Regalar libros por San Valentín. (Levante-EMV)

Las plantas pequeñas como las suculentas aparecen entre las recomendaciones de expertos en obsequios, quienes subrayan que estos artículos combinan practicidad y valor simbólico.

Una planta simboliza mucho este 14 de febrero.
Una planta simboliza mucho este 14 de febrero. (Freepik).

Las velas aromáticas también han cobrado protagonismo, en parte por su capacidad para crear ambientes relajantes y su variedad de fragancias.

Las velas aromáticas son una
Las velas aromáticas son una idea original para regalar. Créditos: Infobae México.

En cuanto a los puntos de venta, cadenas como Miniso y Flying Tiger han ganado terreno gracias a su oferta de artículos originales para celebraciones de amistad.

Tiendas de Miniso en las
Tiendas de Miniso en las que se venden cosas virales. (Oriol Mirales/Miniso)

Tiendas de regalos locales también son buenas opciones, impulsadas por promociones y exhibiciones temáticas de San Valentín.

Estos establecimientos disponen de opciones para todos los gustos, desde accesorios decorativos hasta papelería y gadgets pequeños.

Un presupuesto menor a $300 MXN

El presupuesto es un factor determinante para miles de consumidores. La mayoría de los regalos sugeridos pueden adquirirse por menos de $300 MXN, lo que facilita la participación en dinámicas grupales sin comprometer las finanzas personales.

Empaques creativos hechos por uno mismo (DIY)

Las redes sociales contribuyen con tutoriales sobre cómo crear envoltorios personalizados, utilizando materiales reciclados y técnicas DIY (“hazlo tú mismo”).

Los empaques creativos se han convertido en parte esencial del regalo, ya que permiten añadir un toque distintivo sin elevar el costo final.

El Día de San Valentín se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos afectivos a través de detalles que priorizan la creatividad y el sentido personal, sin dejar de lado la accesibilidad económica.

Las alternativas mencionadas ofrecen variedad y flexibilidad para quienes desean participar en el intercambio de obsequios entre amigos.

