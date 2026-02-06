Profeco da consejos para tener un Día de San Valentín responsable con las finanzas

La Revista del Consumidor y Profeco exhortan a celebrar el 14 de febrero priorizando la responsabilidad financiera y el afecto genuino. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha difundido recomendaciones para celebrar el 14 de febrero priorizando la responsabilidad financiera y el valor del afecto auténtico.

En el 14 de febrero, las estrategias de mercadotecnia pueden incitar a la población mexicana a realizar compras impulsivas, lo que pone en riesgo el equilibrio del presupuesto personal.

Durante el Día de San Valentín, la publicidad y las promociones tienden a asociar la fortaleza del sentimiento con el costo de los obsequios.

Profeco advierte sobre el fenómeno conocido como materialismo afectivo, que consiste en unir el valor monetario de un regalo con la intensidad del cariño. Esta conducta deriva frecuentemente en compras innecesarias, comprometiendo los recursos destinados a prioridades básicas.

Profeco recomienda gastar responsablemente

Profeco recomienda planificar el gasto para San Valentín, definir un presupuesto y evitar comprometer recursos esenciales en compras impulsivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus recomendaciones clave, la publicación sugiere planificar el gasto con anticipación y no despilfarrar dinero en exceso para demostrar cariño. Es fundamental definir un presupuesto claro y evitar usar recursos necesarios para otras obligaciones.

Profeco explica que elegir un detalle personalizado y significativo suele ser más relevante que apostar por objetos costosos que no siempre reflejan el vínculo afectivo.

El gasto responsable implica organizar una estrategia que coloque límites claros a los desembolsos. Así se protege la economía familiar y se puede disfrutar del día sin consecuencias negativas para las finanzas personales.

Adquirir obsequios con anticipación permite evitar los aumentos de precio típicos de la temporada. Asimismo, se aconseja aprovechar promociones, comparar precios en tiendas físicas y en línea, y explorar varias opciones antes de elegir.

Recomendaciones de Profeco para las compras en línea en el 14 de febrero

Profeco aconseja verificar la confiabilidad del proveedor en compras digitales y buscar el Distintivo Digital Profeco para mayor seguridad en las transacciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes realizan compras digitales, Profeco enfatiza la importancia de optar por un proveedor confiable. Es recomendable que el vendedor proporcione datos completos como domicilio físico, número telefónico y correo electrónico, lo cual facilita cualquier aclaración o reclamación posterior.

Buscar el Distintivo Digital Profeco y usar la herramienta de Monitoreo de Tiendas Virtuales puede ofrecer una mayor garantía de transparencia y seguridad en las transacciones en línea.

La Revista del Consumidor también desaconseja pagar bienes de consumo inmediato —como flores, chocolates o cenas— por medio de la modalidad de meses sin intereses. Esta práctica puede prolongar el costo real de artículos que se disfrutan al instante y afectar el balance a lo largo de varios meses.

Alternativas sugeridas por Profeco

Paseos y experiencias pueden ser una alternativa para no gastar tanto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como alternativas, Profeco sugiere priorizar la experiencia compartida y las actividades significativas, como paseos al aire libre, cartas escritas a mano o visitas a museos y parques.

Estas acciones aportan valor sentimental sin poner en riesgo el bienestar económico. Se recomienda a su vez aprovechar beneficios como promociones dos por uno, horarios especiales de descuento o tarjetas de cliente frecuente para optimizar el ahorro.

Comprar en una tienda legalmente establecida asegura al consumidor el derecho a exigir una nota de compra o factura, elemento esencial para gestionar devoluciones o cambios si es necesario. Además, Profeco ofrece distintos canales de atención y asesoría para la presentación de quejas o dudas.