Módulos del INE cerrarán el 9 de febrero, esta es la razón

El INE suspende actividades en sus Módulos de Atención Ciudadana el 9 de febrero. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderá el servicio en sus Módulos de Atención Ciudadana el lunes 9 de febrero en todo el país.

Dicha pausa obedece a la conmemoración del día del personal del INE. La institución indicó que la atención se reanudará el martes 10 de febrero en el horario habitual.

INE moderniza sus sedes después de 15 años de atraso

La modernización tecnológica del INE implica el cambio de sistemas manuales a plataformas automatizadas con videovigilancia y control de accesos. (Foto: INE)

El INE también anunció la incorporación de sistemas avanzados de videovigilancia y control automatizado de accesos que servirán para finalizar la instalación de los dispositivos y capacitar al personal.

Estas mejoras implican la transición desde sistemas manuales a herramientas modernas dirigidas a la prevención de incidentes, la protección civil y la seguridad en los edificios centrales y estatales del instituto.

José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, explicó que el cambio obedece a la urgencia de poner al día las medidas de seguridad institucional. Señaló que la actualización se enfoca en mantener al instituto a la altura de las actuales demandas en resguardo de datos y protección, tanto para visitantes como para su personal.

Entre las principales características de la nueva plataforma destaca la instalación de cámaras en zonas comunes, pasillos y puntos de acceso, excluyendo áreas privadas y oficinas.

La actualización de sistemas garantiza mecanismos de apertura automática de puertas en emergencias y detección de incidentes en sus instalaciones. FOTO: CUARTOSCURO

El sistema contempla mecanismos para la liberación automática de puertas durante emergencias de evacuación y la detección de incidentes como caídas.

La modernización tecnológica abarca ocho edificios centrales y 32 juntas estatales, con equipos suministrados por la empresa Verkada, que incluyen una garantía de diez años.

Personal de seguridad recibe capacitación para el uso adecuado de la tecnología. Según el INE, en su sede central se atiende diariamente a cerca de mil personas, por lo que la actualización optimizará el flujo de usuarios y mejorará los mecanismos de acceso, incluyendo el ingreso diferenciado para la prensa acreditada. El sistema está preparado para responder ante cortes eléctricos y eventualidades imprevistas.

Durante quince años, el instituto operó con tecnología superada y sistemas manuales, lo que lo mantuvo rezagado respecto a otras instituciones públicas del país.

Postura del INE de cara a la reforma electoral

El Consejo General del INE enfrenta creciente inquietud tras la denuncia formal contra García González ante el Órgano Interno de Control (OIC). FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La solicitud de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para que el INE defina con claridad si existe un conflicto de interés que involucre a Jesús Octavio García González, actual director de Administración, se inscribe en un contexto marcado por dudas en torno a la imparcialidad y gestión de uno de los organismos autónomos clave del Estado mexicano.

López Rabadán sostuvo que cualquier postura del INE debe ser “absolutamente responsable”, al enfatizar que si se determina la existencia de un conflicto de intereses, corresponde tomar una “decisión ética y legal”, según declaraciones recogidas por el mismo órgano legislativo.

La inquietud en el seno del Consejo General del INE ha crecido tras la denuncia formal que enfrenta García González ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución. Dentro del propio Consejo, algunos funcionarios han cuestionado la forma de designación directa de García González y la centralización administrativa.