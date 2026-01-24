México

Refuerza el INE la seguridad en sus sedes tras década y media de atraso tecnológico

El Instituto Nacional Electoral implementa nuevos sistemas de seguridad tras operar 15 años con mecanismos manuales

INE promete agilizar procesos con
INE promete agilizar procesos con esta actualización. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La modernización tecnológica llegó al Instituto Nacional Electoral (INE) después de un atraso que se extendió por casi tres lustros.

Las nuevas medidas de seguridad y control de acceso, que operarán en ocho inmuebles centrales y 32 juntas locales estatales, buscan proteger las funciones constitucionales del organismo y resguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El INE funcionó con sistemas manuales y tecnología superada durante 15 años, lo que lo mantuvo rezagado respecto a otros entes públicos de alta relevancia.

Según explicó José Alberto Pérez de Acha, encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, el cambio obedece a la urgencia de poner al día las capacidades de protección institucional.

INE busca ser más eficiente
INE busca ser más eficiente en caso de accidentes. REUTERS/José Luis González

Principales características del sistema

Durante un recorrido con medios, Pérez de Acha presentó en compañía de Ofelia Sánchez Frías -coordinadora de Seguridad y Protección Civil- el funcionamiento de los nuevos sistemas de videovigilancia y control de acceso.

Las cámaras solo operarán en zonas comunes, pasillos y puntos de acceso, bajo criterios de seguridad perimetral y con fines preventivos.

Los dispositivos instalados no invaden áreas privadas ni oficinas, por lo que el sistema está orientado a la protección de las personas y la gestión eficiente de incidentes.

Entre las funcionalidades destacan:

  • La liberación automática de puertas en caso de emergencia
  • Detección de incidentes como derrames o caídas
  • Optimización del flujo diario de trabajadores y visitantes.

El INE recibe alrededor de mil personas al día en su sede central, según lo informado en el recorrido.

Los mecanismos de seguridad anteriores
Los mecanismos de seguridad anteriores eran obsoletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las garantías para su funcionamiento

Los nuevos equipos, suministrados por la empresa Verkada, cuentan con una garantía de 10 años.

Sánchez Frías indicó que el personal de seguridad y vigilancia recibe capacitación por parte del fabricante, con el objetivo de operar adecuadamente las nuevas herramientas.

El INE está afinando los lineamientos y protocolos para el acceso diferenciado, como el ingreso especial para la prensa acreditada con gafete permanente.

La renovación sustituirá mecanismos obsoletos para dar paso a una gestión moderna y centralizada de accesos, entradas y salidas.

El sistema también incorpora elementos de protección civil y responde ante cortes eléctricos o situaciones de evacuación. El INE prevé que el sistema entre en funcionamiento a inicios de febrero, una vez concluidos los preparativos y la capacitación del personal.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró una vista general del frontispicio del edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, en la capital mexicana. EFE/Madla Hartz

Recapitulación de la modernización del INE:

  • Actualización de sus sistemas de seguridad tras 15 años de atraso.
  • La modernización de ocho edificios centrales y 32 juntas estatales.
  • Las cámaras solo vigilarán zonas comunes y accesos, sin invadir áreas privadas.
  • El acceso automatizado busca proteger trabajadores y visitantes, facilitando la gestión de incidentes.
  • La tecnología instalada cuenta con protocolos de emergencia y garantía de 10 años.

Este proceso de modernización en el Instituto Nacional Electoral marca el inicio de una nueva etapa en la que el organismo busca estándares más altos de seguridad pública.

