Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

'Los Chapitos' se inspiraron en La Mafia Rusa, según 'El Mini Lic.' (Jovani Pérez/Infobae)

A principios de la década del 2000 eran jóvenes y compañeros de fiestas, pero cuando se concretó la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos en 2017, sus hijos, Los Chapitos, y Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, iniciaron una disputa que se trasladó hasta los tribunales norteamericanos y declarar lo conducente para que Los Menores también llamados La Chapiza, sus antiguos aliados sean atrapados.

En Estados Unidos, Dámaso López Serrano fue condenado a cinco años de prisión por su papel en el trasiego de fentanilo, aún cuando el hijo de un líder del Cártel de Sinaloa estaba bajo supervisión de las autoridades, sin emargo durante su primer arresto en 2017 ha estado colaborando para dar a conocer todo lo que pueda de la estructura interna de lo que fue el Cártel de Sinaloa.

Dámaso López Serrano, apodado el Mini Lic, hijo de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, compartió en entrevista con Anabel Hernández el perfil criminal y psicológico de sus antiguos amigos. Iván, “el ostentoso”; Alfredo, “el violento”; Joaquín, “el inteligente”; y Ovidio, “el mandilón”, además que enfatiza que recuerda a Iván como “el peor de todos los hijos” de Guzmán Loera.

Confesó que desde 2005, a la edad de 18 años, ingresó a las filas del Cártel de Sinaloa y que estuvo de ese lado hasta el 2017, cuando decidió entregarse al gobierno de Estados Unidos y enfrentar los cargos abiertos en su contra en la Corte de Distrito Sur de California y la Corte de Distrito Este de Virginia. En los expedientes 16cr1896 y 16cr300 fue acusado de traficar metanfetaminas, cocaína y heroína, del 2005 hasta el 2016.

Iván: “El peor de todos, no le importa nadie”

Iván Archivaldo Guzmán López, de 43 años, es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fruto de su primera relación con Alejandrina María Salazar Hernández.

Fue el primer hijo del Chapo Guzmán en estar en la cárcel. En aquella ocasión de 2005-cuenta ‘El Mini Lic’- en un bar una mujer canadiense (Kristen Paige) rechazó a Archivaldo y se negó a tener algo con él, ante la insistencia, César Augusto Pulido la defendió, la discusión fue verbal, pero al salir del establecimiento escaló y casi llegando a los golpes, fue cuando Iván disparó a los dos jóvenes, por este delito estuvo en la cárcel y aseguran que lloraba todos los días. En esa prisión habían matado a su tío Arturo Guzmán, entonces él temía que lo mataran a él, los enemigos de su papá, Osiel Cárdenas y los Arellano Félix.

Además el mayor de los hijos del capo mexicano ha tenido una vida llena de fiestas, asesinatos y una estancia dentro del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez que han marcado su personalidad.

“Él en su ser es malo, cuando lo conoces bien te das cuenta que no le interesa nada y no le importa nada ni nadie con tal de que él esté bien. Ni su familia. Su madre y sus hermanos si le importan, no puedo decir sus medios hermanos (Ovidio y Joaquín), porque antes del 2014 no los quería. Yo antes del 2010 lo escuché hablar mal de Ovidio y de Joaquín, decía ‘esos pendejos no cuentan’”, reveló.

El capo de la droga evadió por poco la captura en febrero de 2025. Televisa vía Cuartoscuro/Ximena Rojo de la Vega

Según su testimonio había resentimiento de los Guzmán Salazar hacia los Guzmán López porque cuando El Chapo se fugó en 2001, con quien pasaba más tiempo era con Griselda, y cuando Iván y Alfredo iban de visita a Culiacán, ella los discriminaba.

En su juventud Iván era muy fiestero, explicó Dámaso, “…salía a los antros, a la feria ganadera, muy noviero. Antes, cuando recién llegó a Culiacán la persona que lo introdujo al ambiente de Culiacán fue un amigo mío, hijo de El Mayo, Mayito Gordo, él fue el que le presentó a la mayoría de personas en Culiacán”.

Iván Guzmán López, El Chapito, es el líder de los cuatro hermanos y, según El Mini Lic, “es el peor de todos”.

En diciembre de 2003 un accidente automovilístico en Culiacán le cambió a Iván.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar Foto: Cuartoscuro

“Ocurrió en Culiacán saliendo de un antro, iba tomado, estaba jugando arrancones contra otro automóvil y en un puente se estrelló con la parte trasera de una camioneta de redilas, iba a alta velocidad, y quedó prensado él y su acompañante murió, un hombre”.

Iván casi muere. “Quedó prensado, su papá ya estaba prófugo, se preocupó mucho e inmediatamente hizo los arreglos para que lo llevaran en avión a Guadalajara. Allá le dieron atención médica y le tuvieron que poner placas y clavos en la pierna. Casi pierde la pierna”.

López Serrano narra que Iván fue sometido a diversas cirugías, pero quedó rengueando notablemente de la pierna dañada.

Golpeador de mujeres

El ahora líder de Los Chapitos es conocido por ser un violento con mujeres, pues Dámaso López Serrano, apodado el Mini Lic señala que en más de una ocasión fue testigo de sus arranques violentos contra las mujeres que eran sus parejas sentimentales.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar Foto: Cuartoscuro

“Pues lo que me tocó ver a mí es muy extremo. Sí les sabe hablar, les habla muy bonito, pero me tocó algunas veces ver que golpeaba a una que otra mujer. Las que considera completamente de su propiedad sí las trata muy severo, es muy como si fueran un objeto de su propiedad”, dijo a Hernández.

El Mini Lic tambien afirmó que Iván ahora consume “hongos de chocolate”, es decir alucinógenos. De los cuatro hermanos, es el más ostentoso.

“Los relojes más costosos, más exclusivos, autos Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porche, lo mejor, lo más costoso, a él sí le gusta”.

Hasta antes de la detención de Ovidio, ocurrida en enero pasado, le gustaba ir a bares de la Ciudad de México, donde, según afirma López Serrano, Los Chapitos tienen un importante centro de operaciones.

(Foto: DEA)

Ovidio: bueno para los negocios pero “mandilón”

El pasado 11 de julio de 2025 “El Ratón” -como le apodaban- se convertió en el primero de sus herederos en declararse culpable ante la justicia estadounidense.

Haber continuado el lucrativo negocio que su padre inició llevó a Ovidio Guzmán López ante la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago, donde pesaban en su contra diversos delitos relacionados al narcotráfico. Su única salida para evitar un destino igual de desafortunado que el del Chapo: colaborar con la fiscalía estadounidense.

“Un joven obediente y sumiso” fueron las palabras que Dámaso López Serrano alias El Mini Lic utilizó para describir a Ovidio Guzmán López en una entrevista que concedió a la periodista Anabel Hernández.

Adriana Meza Torres ha sido señalada como la pareja sentimental de Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, apodado como 'El Ratón'. (Reddit | TikTok)

Según la entrega de la autora, el exsocio de Los Chapitos ubicó a El Ratón como el más tranquilo pero hábil en los negocios de todos los hermanos Guzmán.

“Era un joven muy sencillo, muy consentido por su mamá, su papá también porque era el chico, pero lo de su mamá era exagerado. Era muy mandilón, lo dominaba por completo su mujer, Adriana Meza Torres”, declaró el Mini Lic.

“Hubo una época en que Adriana golpeaba a Ovidio, aproximadamente 2009-2010, antes de casarse, ya no sé si ya de casados arreglarían sus problemas. Ovidio era muy tranquilo, recuerdo que Adriana salía a fiestas, a antros, bien, como cualquier mujer lo puede hacer. Ovidio se quedaba en casa cuidando a sus hijas. Era quien les cambiaba el pañal, bien, era un padre muy amoroso, de eso no me cabe la menor duda. En ese mundo (del narco) es una cosa muy poco común, es muy raro”.

En su primera detención, pese a que Ovidio se lo negó, su esposa salió primero para encarar a los militares, luego salió El Panu, su guardia personal y finalmente Ovidio se entregó para que dejaran en paz a su familia y colabordores Foto: Captura de pantalla

“Yo me encontré muchas veces a Adriana en fiestas y le preguntaba ‘¿Y tu marido?’, ella me decía ‘lo dejé en la casa cuidando a las niñas’.

Eso era antes, ahora que pasó todo esto del poder y los ‘culiacanazos’, sé que ya Ovidio era una persona totalmente distinta, ya traía a mucha gente armada con él, ya muchos corridos, ya andaba en fiestas, ya le seguía mucho el rollo a su hermano Iván. Ya había tomado ese camino”.

Alfredo: “El más irracional si toma”

Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, ha estado vinculado con el mundo del crimen organizado en México desde una temprana edad. A sus 39 años el Mini Lic lo recuerda como “el más reservado, más tímido, siempre siguiendo y respetando a su hermano”.

Cuando uno de sus hermanos, Iván, se involucró indirectamente en el narcotráfico, Guzmán Loera les proporcionaba droga a ambos, con Alfredo ya habiendo comenzado su carrera en el crimen organizado antes que su hermano. López Serrano comentó que El Chapo les entregaba “toneladas de mariguana”.

Simultáneamente, Alfredo, con la colaboración de empleados y contactos del cártel, hacía uso de los túneles construidos por su padre para transportar drogas.

Es calificado como el más “violento” e “irracional” por Mini Lic. A pesar de haber completado su educación hasta la preparatoria, su comportamiento se torna altamente violento cuando está bajo los efectos del alcohol.

EEUU publicó póster de recompensa por “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera (Foto: Departamento de Estado, EEUU)

“Cuando está en sus cinco sentidos es violento normal, pero cuando está tomado es violento en otro nivel, es como alguien loco que no puedes controlar”.

Alfredo parece no mostrar compasión ni siquiera hacia los miembros de su propia familia. Según López Serrano, siempre respetó a su hermano Iván, pero no dudaba en tomar medidas extremas en situaciones de conflicto.

López Serrano compartió un incidente en el que Alfredo agredió a un primo por sospechar que estaba grabando a su hermano Ovidio.

La violencia de Alfredo se manifestaba de manera impredecible, como lo relató López Serrano en otro episodio en el que disparó al aire tras una discusión.

“Tenían un coliseo para que se mataran hasta hermanos”

Mini Lic explicó en entrevista que Los Chapitos realizaban episodios de increíble brutalidad, pues ponían a pelear a algunos delincuentes hasta matarse.

“Por ejemplo a robacarros, rateros, o enemigos los levantaban y ponían a pelear entre ellos mismos hasta matarse. Era una diversión como lo tiempos de Roma en el Coliseo, ¡a matarse!.

“En algunas ocasiones les daban cuchillos y apostaba la gente ‘¿A ver cuánto?’. Les prometían ‘el que gane le vamos a perdonar la vida’. Y se estaban matando entre primos, entre familiares”, comentó.

Mini Lic dio a conocer que un chófer de él fue arrojado a un tigre tras negarse hacer negocios con Los Chapitos.

“A un chofer mío lo echaron a un tigre. Lo privaron de la libertad y acusándolo de que les había robado porque había hecho negocios sin darles cuota, por ello, lo lanzaron con el animal quien le arrancó una mano y los genitales. Su cuerpo sin vida lo arrojaron a las calles principales donde vivía la madre de la víctima”, explicó.