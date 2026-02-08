México

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía ayuda humanitaria a Cuba ante crisis energética

La Armada de México traslada 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad hacia la isla caribeña

La cooperación internacional de México
La cooperación internacional de México se activa ante la emergencia energética en Cuba.

El Gobierno de México envió ayuda humanitaria a Cuba a través de dos buques de la Armada de México, en un contexto marcado por una crisis energética que ha provocado apagones prolongados en amplias zonas de la isla, así como afectaciones a servicios básicos y actividades académicas.

De acuerdo con información oficial, el envío forma parte de las acciones de cooperación internacional que México mantiene con países de la región ante situaciones de emergencia.

Armada de México traslada más de 800 toneladas de víveres a Cuba

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la ayuda humanitaria es transportada por los buques Papaloapan e Isla Holbox, pertenecientes a la Armada de México, los cuales zarparon del puerto de Veracruz con una carga total superior a 814 toneladas de insumos destinados a la población civil cubana.

El envío humanitario incluye alimentos,
El envío humanitario incluye alimentos, leche en polvo y artículos de higiene personal.

Los víveres fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde se realizó el embarque.

El buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, mientras que el buque Isla Holbox lleva 277 toneladas de leche en polvo.

Ambos navíos partieron el mismo día —el Papaloapan por la mañana y el Isla Holbox al mediodía— y se prevé que arriben a su destino en un plazo aproximado de cuatro días.

Las autoridades mexicanas informaron que aún quedan pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

México brinda apoyo solidario a
México brinda apoyo solidario a Cuba mediante el envío de alimentos y artículos de primera necesidad.

Entre los productos enviados se encuentran:

  • Arroz, frijol y productos cárnicos
  • Leche líquida y leche en polvo
  • Atún, sardina y aceite vegetal
  • Artículos de higiene personal

Sheinbaum confirma el envío y contacto con autoridades cubanas

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno había estado trabajando en el envío de ayuda humanitaria a Cuba y en la coordinación con autoridades de la isla para concretar el apoyo.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria señaló que su equipo mantuvo comunicación con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, para definir el contenido y los tiempos del envío.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la coordinación con autoridades cubanas para el envío de ayuda humanitaria. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Indicó que la ayuda estaría integrada principalmente por alimentos y otros insumos solicitados por el gobierno cubano.

Sheinbaum también señaló que el gobierno mexicano analiza distintas vías para continuar enviando combustible a Cuba sin enfrentar posibles sanciones por parte de Estados Unidos, en el contexto del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.

Medios internacionales informaron que solicitaron información adicional a la Cancillería cubana sobre el envío, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.

Crisis energética en Cuba impacta servicios y educación

El envío de ayuda ocurre mientras Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de su crisis energética, agravada desde 2024 por la escasez de combustible y el deterioro de su infraestructura eléctrica.

La crisis energética en la
La crisis energética en la isla provoca racionamiento de combustible y ajustes en la educación superior. REUTERS/Norlys Perez

La Universidad de La Habana anunció la suspensión de clases presenciales durante 30 días y la ampliación de la modalidad semipresencial en todas sus carreras y programas de Técnico Superior Universitario, como parte de las medidas adoptadas ante la falta de energía.

Otras instituciones de educación superior en el país han aplicado ajustes similares.

El gobierno cubano también ha informado sobre medidas como el racionamiento de combustible, la priorización del teletrabajo y la cancelación o postergación de eventos culturales y académicos dentro de su plan de emergencia.

Apagones afectan a más de la mitad del territorio

Los apagones afectan hasta al
Los apagones afectan hasta al 59 % del territorio cubano en horarios de mayor demanda eléctrica.

Según datos de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), durante los horarios de mayor demanda los apagones han llegado a afectar hasta al 59 por ciento del territorio nacional, con un déficit superior a los 1,500 megavatios entre la capacidad de generación y la demanda eléctrica.

Autoridades cubanas han señalado que la crisis responde a una combinación de fallas técnicas en centrales termoeléctricas, limitaciones financieras para importar combustible y restricciones en el suministro energético.

En este escenario, la ayuda enviada por México se suma a otros apoyos internacionales dirigidos a atender las necesidades inmediatas de la población civil.

