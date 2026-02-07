Crisis total en Cuba: hospitales sin cirugías, hoteles cerrados y familias con apagones interminables

El temor principal del personal hospitalario local es que se interrumpan los tratamientos más críticos (Europa Press)

Cada vez es más dramática la situación humanitaria que atraviesa Cuba. Hospitales de todo el país suspendieron cirugías y restringieron el traslado de pacientes ambulatorios, mientras el cierre de hoteles turísticos, los recortes en el transporte y la interrupción del suministro eléctrico marcan una crisis de combustible sin precedentes.

Los centros sanitarios afrontan una falta extrema de medicamentos esenciales y materiales básicos. Personal médico consultado por el medio local independiente 14ymedio describió que no es posible realizar intervenciones quirúrgicas ni trasladar a enfermos entre diferentes municipios, porque las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas. Recursos críticos como analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas están ausentes de los inventarios. A ello se suma el racionamiento de alimentos: solo se dispone de arroz y granos para unas dos semanas, y la proteína casi ha desaparecido.

La sensación dominante entre los trabajadores de la salud es de desconcierto e indignación. Una empleada, que pidió permanecer en el anonimato, explicó a 14ymedio: “Contingencia o emergencia, yo no sé… el presidente habló pero no dijo nada”.

La situación hospitalaria también está marcada por la reducción de la atención de emergencias a un solo cuerpo de guardia y el uso obligatorio de lámparas recargables ante los persistentes apagones, según testimonios de Ciego de Ávila recabados por el mismo medio. Los suministros de hemodiálisis sólo alcanzan para tres días, y el desinfectante disponible para una semana. El temor principal del personal es que se interrumpan los tratamientos más críticos.

La sociedad cubana cuestiona la reciente intervención televisiva del dictador Díaz-Canel (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Paralelamente, el sistema de transporte público enfrenta una crisis casi total. De acuerdo con Tiempo 21 y Escambray, en Las Tunas la reducción de rutas de ómnibus nacionales deja solo una conexión diaria hacia La Habana, sin alternativas hacia municipios como Camagüey, Holguín o Santiago de Cuba. Las rutas ferroviarias permanecen en evaluación por la falta de combustible, y las autoridades suspendieron provisionalmente el servicio de ferry entre la Isla de la Juventud y el resto del país.

La crisis afecta también a la zafra en Sancti Spíritus, cuya paralización fue confirmada por empleados del central Melanio Hernández a 14ymedio. Los centrales azucareros acumulan caña sin posibilidad de procesamiento, y las empresas estatales adoptan medidas de emergencia como transportar la leche en termos y reactivar hornos de leña en la industria alimentaria.

El sector turístico, clave para la economía de Cuba, está igualmente golpeado. 14ymedio informó el cierre abrupto de hoteles en Cayo Santa María, con huéspedes redistribuidos a otros establecimientos, una decisión que tomó por sorpresa tanto a empleados como a visitantes, sin que se conozcan motivos oficiales.

En respuesta, las autoridades impulsaron restricciones extraordinarias. Documentos de la Dirección Provincial de Isla de la Juventud, obtenidos por 14ymedio, decretan el mantenimiento exclusivo del personal administrativo indispensable, el corte total del suministro eléctrico en edificios estatales durante tres días seguidos y el cierre de internados, áreas recreativas y bares. Se canceló la totalidad de las inversiones públicas pendientes, incluidas las del sector eléctrico, agrícola y pesquero.

Los cubanos siguen sufriendo interminables apagones (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció en una intervención televisiva la gravedad de la situación. Sin embargo, evitó proporcionar datos específicos y no anunció medidas inmediatas. Repitió la consigna de “resistencia creativa” y anunció que serían los ministros quienes detallarían las próximas acciones oficiales. 14ymedio recogió críticas de empleados públicos y medios independientes a la falta de transparencia del mandatario. Una trabajadora sanitaria resumió el sentimiento general: “Todo lo evadió”.

Las restricciones gubernamentales afectan directamente a la educación y la vida productiva. Instituciones como la Universidad de La Habana suspendieron un congreso internacional que reuniría a 1.500 delegados e impusieron la modalidad semipresencial en todas las carreras por al menos un mes.

El impacto social y humanitario se intensifica a la vista de los informes de organizaciones internacionales y locales. Human Rights Watch (HRW)advirtió que la profundización de la crisis económica afecta el acceso a alimentos, atención sanitaria y electricidad para millones de cubanos: “El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas”, sostiene el informe.

Según HRW y datos de Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente entre enero y junio de 2025. Prisoners Defenders contabilizó unos 700 presos políticos en octubre del año pasado, y Justicia 11J reportó 359 personas vinculadas a las protestas de julio de 2021 aún en prisión con condenas de hasta 22 años. Persisten las restricciones a derechos de los detenidos y la censura sobre medios de comunicación, así como el aumento del precio de internet. Según estudios citados por HRW, la isla perdió cerca del 10% de su población en los últimos años, aludiendo a un éxodo sin precedentes.

La crisis energética se agudizó tras la pérdida del suministro de petróleo venezolano y la falta de apoyo de aliados históricos como China y Rusia. Esta ruptura provocó una drástica caída en la producción de electricidad, prolongó los apagones y puso en riesgo toda la infraestructura básica, lo que podría desembocar en una “emergencia humanitaria” si no se restablecen los suministros.

Un hombre camina por las calles de Santa Cruz del Norte, en medio de la oscuridad (AP Foto/Ramón Espinosa)

Sin perspectivas de solución inmediata, la incertidumbre domina las respuestas de funcionarios locales sobre el futuro. El régimen niega oficialmente haber llegado a la “opción cero”, pero entre empleados y ciudadanos se percibe un colapso inminente. El cierre de hoteles, la suspensión de cirugías y el racionamiento extremo anticipan un escenario nunca antes visto en la historia reciente de la isla.

Mientras tanto, las autoridades insisten en que la continuidad parcial de los servicios dependió de la cooperación institucional y la toma conjunta de decisiones frente a las dificultades, evitando que el desabastecimiento llegue todavía al límite absoluto.