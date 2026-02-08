¿Cuál es el mejor platillo mexicano para favorecer la regeneración del hígado?

Este es el mejor platillo para quienes buscan mejorar o ayudar al bienestar de su hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que cumple funciones esenciales como la desintoxicación del organismo, el metabolismo de grasas y azúcares, y la producción de proteínas vitales.

Afortunadamente, el hígado también tiene una notable capacidad de regeneración, siempre y cuando se le brinden las condiciones adecuadas. En este contexto, la alimentación juega un papel clave, y la cocina mexicana ofrece platillos tradicionales que pueden contribuir de manera positiva a la salud hepática.

Especialistas en nutrición coinciden en que uno de los platillos mexicanos más completos para favorecer la regeneración del hígado es el caldo de verduras con nopales, preparado de forma tradicional y con bajo contenido de grasa. Este platillo reúne ingredientes con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y depurativas, fundamentales para el buen funcionamiento del hígado.

El nopal, ingrediente central de este platillo, es ampliamente reconocido por su alto contenido de fibra, clorofila y antioxidantes. Estos compuestos ayudan a reducir la acumulación de grasa en el hígado, mejoran el metabolismo de la glucosa y favorecen la eliminación de toxinas. Además, el nopal contribuye a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, factores directamente relacionados con enfermedades hepáticas como el hígado graso no alcohólico.

Este órgano cumple una función con acciones como el metabolismo de grasas y azúcares. Foto: (iStock)

Las verduras que suelen integrarse al caldo —como calabaza, zanahoria, chayote, apio y cebolla— aportan vitaminas A, C y del complejo B, así como minerales esenciales que apoyan los procesos de regeneración celular.

La zanahoria, por ejemplo, es rica en betacarotenos, que ayudan a proteger las células hepáticas del daño oxidativo. El apio y la cebolla, por su parte, tienen efectos diuréticos y desintoxicantes que reducen la carga de trabajo del hígado.

Otro elemento clave de este platillo es su preparación ligera. Al no requerir frituras ni grasas saturadas, el caldo de verduras con nopales evita el sobreesfuerzo hepático que provocan los alimentos ultraprocesados, el exceso de aceites y los azúcares refinados.

Cuando se acompaña con una porción moderada de proteína magra, como pechuga de pollo hervida o pescado, se convierte en una comida balanceada y adecuada para personas que buscan mejorar su salud hepática.

Cada ingrediente de este platillo aporta nutrientes para mejorar la salud hepática. Foto: (Gemini IA)

Además, el consumo regular de este tipo de platillos tradicionales fomenta hábitos alimenticios más saludables y sostenibles. A diferencia de dietas restrictivas, integrar alimentos naturales y preparaciones caseras permite cuidar el hígado sin sacrificar sabor ni identidad cultural.

Es importante aclarar que ningún platillo por sí solo “cura” enfermedades del hígado. Sin embargo, una alimentación basada en ingredientes naturales, rica en fibra, antioxidantes y baja en grasas saturadas, puede favorecer la regeneración hepática y prevenir daños a largo plazo.

Esto debe complementarse con hidratación adecuada, actividad física regular, reducción del consumo de alcohol y seguimiento médico cuando exista alguna condición diagnosticada.

El caldo de verduras con nopales destaca como uno de los mejores platillos mexicanos para apoyar la salud del hígado. Su valor nutricional, facilidad de preparación y arraigo en la gastronomía tradicional lo convierten en una opción accesible y efectiva para quienes buscan proteger y fortalecer este órgano vital.