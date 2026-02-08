Clara Brugada informó la activación de protocolos de seguridad y atención tras el sismo de este domingo 8 de febrero en la CDMX

Clara Brugada informó a la ciudadanía que se activan los protocolos de emergencia tras el sismo con epicentro en Oaxaca. (X)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó la activación de los protocolos de seguridad y atención tras el sismo registrado este domingo 8 de febrero.

El movimiento telúrico, percibido principalmente en la capital y en otras entidades del país, llevó a la instrumentación inmediata de acciones de prevención y monitoreo por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con reportes oficiales, el sismo tuvo una magnitud de 5.7 y se localizó a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

El movimiento se registró la tarde de este domingo y activó los protocolos de seguridad en distintas entidades, incluida la Ciudad de México.

Asimismo, internautas han reportado la activación de alertas en sus teléfonos celulares, las cuales forman parte de los protocolos preventivos.

Qué instituciones participan en el protocolo capitalino

Qué instituciones participan en el protocolo capitalino

De acuerdo con el reporte difundido por Brugada, los equipos de emergencia y seguridad de la Ciudad de México desplegaron operativos de revisión en las 16 alcaldías, con el objetivo de verificar las condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE CDMX) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA), activaron de manera coordinada sus respectivos protocolos de emergencia, seguridad y comunicación.

La jefa de Gobierno detalló que las patrullas distribuidas en las cinco zonas operativas de la ciudad realizaron recorridos sin reportar novedades relevantes ni daños estructurales.

Además, los Cóndores, unidad aérea de la policía local, sobrevolaron diversos puntos para reforzar la supervisión desde el aire.

Primer informe de posibles daños

Primer informe de posibles daños

En el primer corte informativo, las autoridades comunicaron que no se identificaron afectaciones de gravedad ni incidentes mayores en el territorio capitalino.

Las distintas dependencias mantienen la vigilancia y exhortan a la población a seguir informada a través de los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada.

Asimismo, las autoridades informaron que como parte del protocolo de seguridad se mantienen realizando inspecciones en puentes vehiculares e infraestructura de movilidad integrada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado novedades relevantes ni afectaciones en estos puntos.

Sobrevuelo de los cóndores en la CDMX

Sobrevuelo de los cóndores en la CDMX

Tras la activación de la alerta sísmica, los Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) realizaron sobrevuelo en distintos puntos de la capital, mientras policías de la corporación efectuaron recorridos de supervisión.

De acuerdo con una publicación de Pablo Vázquez, titular de la SSC, en la red social X, no se reportan daños ni afectaciones en la Ciudad de México.

Las autoridades indicaron que continuarán atentas y mantendrán informada a la ciudadanía ante cualquier eventualidad.