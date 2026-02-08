México

Clara Brugada informó la activación de protocolos de seguridad y atención tras el sismo de este domingo 8 de febrero en la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital

Guardar
Clara Brugada informó a la
Clara Brugada informó a la ciudadanía que se activan los protocolos de emergencia tras el sismo con epicentro en Oaxaca. (X)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó la activación de los protocolos de seguridad y atención tras el sismo registrado este domingo 8 de febrero.

El movimiento telúrico, percibido principalmente en la capital y en otras entidades del país, llevó a la instrumentación inmediata de acciones de prevención y monitoreo por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con reportes oficiales, el sismo tuvo una magnitud de 5.7 y se localizó a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

El movimiento se registró la tarde de este domingo y activó los protocolos de seguridad en distintas entidades, incluida la Ciudad de México.

Asimismo, internautas han reportado la activación de alertas en sus teléfonos celulares, las cuales forman parte de los protocolos preventivos.

Qué instituciones participan en el protocolo capitalino

La tarde de este domingo
La tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Oaxaca. (SSN)

De acuerdo con el reporte difundido por Brugada, los equipos de emergencia y seguridad de la Ciudad de México desplegaron operativos de revisión en las 16 alcaldías, con el objetivo de verificar las condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE CDMX) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA), activaron de manera coordinada sus respectivos protocolos de emergencia, seguridad y comunicación.

La jefa de Gobierno detalló que las patrullas distribuidas en las cinco zonas operativas de la ciudad realizaron recorridos sin reportar novedades relevantes ni daños estructurales.

Además, los Cóndores, unidad aérea de la policía local, sobrevolaron diversos puntos para reforzar la supervisión desde el aire.

Primer informe de posibles daños

Un sismo con epicentro en
Un sismo con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, se registró la tarde del domingo 8 de febrero. (X)

En el primer corte informativo, las autoridades comunicaron que no se identificaron afectaciones de gravedad ni incidentes mayores en el territorio capitalino.

Las distintas dependencias mantienen la vigilancia y exhortan a la población a seguir informada a través de los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada.

Asimismo, las autoridades informaron que como parte del protocolo de seguridad se mantienen realizando inspecciones en puentes vehiculares e infraestructura de movilidad integrada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado novedades relevantes ni afectaciones en estos puntos.

Sobrevuelo de los cóndores en la CDMX

El temblor tuvo epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca. (X/@PabloVazC)

Tras la activación de la alerta sísmica, los Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) realizaron sobrevuelo en distintos puntos de la capital, mientras policías de la corporación efectuaron recorridos de supervisión.

De acuerdo con una publicación de Pablo Vázquez, titular de la SSC, en la red social X, no se reportan daños ni afectaciones en la Ciudad de México.

Las autoridades indicaron que continuarán atentas y mantendrán informada a la ciudadanía ante cualquier eventualidad.

Temas Relacionados

SismoTemblorOaxacaCDMXSeguridadClara BrugadaCiudad de MéxicoPuerto Escondido8 de febreroÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Publicidad anunciando a ‘ex OV7′ en un próximo show de 90s Pop Tour en San Luis Potosí encendió las alarmas de la cantante

Mariana Ochoa evalúa proceder contra

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía ayuda humanitaria a Cuba ante crisis energética

La Armada de México traslada 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad hacia la isla caribeña

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía

Sismo de 5.7 sorprende a habitantes de la CDMX

El sismo proveniente de Puerto Escondido activó las alertas

Sismo de 5.7 sorprende a

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

La FGR informó el hallazgo de una cuerpos en el poblado de El Verde, resaltando que un cuerpo tenía características similares a uno de los 10 mineros desaparecidos

Reportan que uno de los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que uno de los

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

Balacera entre presuntos integrantes del CJNG y policías deja tres heridos el caseta de Chalco, Edomex

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa evalúa proceder contra

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

Modelo ligada sentimentalmente a Christian Nodal asiste a Palenque y coincide con Ángela Aguilar

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Turco Mohamed preocupa a la Selección Mexicana tras ser cuestionado por el regreso de Alexis Vega: “La fecha no la sé”