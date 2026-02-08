Sismo de 5.7 sorprende a habitantes de la CDMX

(Foto: Jesús Aviles/Infobae México)

Un sismo perceptible en algunas zonas la Ciudad de México alertó a capitalinos por la activación de las alertas, el epicentro fue a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional registra una magnitud preliminar de 5.7 grados, ocurrió a las 15:42.

En caso de notar algún daño en inmuebles de la Ciudad de México, se debe reportar al número 911 o con el botón de auxilio, de acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

Sin daños en CDMX

Un sismo con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, se registró la tarde del domingo 8 de febrero. (X)

Después de sobrevolar distintas zonas de la CDMX, Clara Brugada, Jefa de Gobierno, no reporta estructuras dañadas.

“Primer corte de las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes”, escribió en su cuenta de X.

Por el momento sólo se reporta que la población de CDMX desalojó edificios desde los pisos donde correspondía salir hacia explanadas o calles.

Hacia las 16:11, Clara Brugada indicó:

“Tras el sismo con magnitud de 5.7 y epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca informo que, hasta el momento, no se reportan daños. Pedimos a la población reportar al 911 cualquier incidencia”

Información en desarrollo*