México

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de febrero

El depósito se realiza de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el Gobierno de México, destinada a estudiantes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas.

Las personas inscritas en este programa reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, el cual se acredita en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico busca favorecer la permanencia de los jóvenes en la preparatoria o el bachillerato.

El monto entregado tiene el propósito de que los estudiantes beneficiados adquieran materiales diversos que faciliten la conclusión de sus estudios.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

La administración de la Beca Benito Juárez corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo del Gobierno de México.

La finalidad es reducir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar opciones para que más jóvenes accedan a la universidad.

Los beneficiarios pueden utilizar este apoyo en la compra de útiles, libros, alimentos o para cubrir traslados entre su domicilio y el plantel educativo.

El apoyo es utilizado para diferentes propósitos como: pasajes, compra de útiles escolares, uniformes, papelería y demás. Foto: Archivo/Infobae México.

Pago de febrero de la Beca Benito Juárez

Durante este mes de febrero de 2026 se realizará la entrega del apoyo de la Beca Benito Juárez a todos los beneficiarios, conforme a los plazos anunciados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Hasta este domingo 8 de febrero no se ha difundido el cronograma de pagos de este programa social, aunque las autoridades federales compartieron datos sobre el próximo periodo de entrega.

Este mes de febrero de 2026 se realizará la entregad de la Beca Benito Juárez a todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Es importante mencionar que los pagos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada según la inicial del apellido paterno de los padres, madres o tutores que inscribieron al estudiante menor de edad.

Así, progresivamente los depósitos se acreditan en las cuentas correspondientes de las tarjetas del Banco del Bienestar, tal como se indicó en apartados previos.

Este es el aviso importante para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina antes de cobrar el pago de este mes de febrero

A los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, se informa que los estudiantes de secundaria pública que sean incorporados recientemente, es decir, quienes cursan primer año o son de nuevo ingreso, deben cambiar el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

  • En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.
  • Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar recordó la importancia de no compartir el NIP con ninguna persona.

Es importante no compartir el NIP con ninguna persona por razones de seguridad. Foto: Programas para el Bienestar.

¿Qué pasará con los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que ya tenían la tarjeta del Banco del Bienestar?

Los estudiantes que ya contaban con la tarjeta del Banco del Bienestar, es decir, quienes eran beneficiarios previos, deben procurar memorizar el NIP de su tarjeta.

Esto se debe a que la tarjeta puede bloquearse después de varios intentos fallidos, lo que podría impedir que los alumnos de secundaria retiren su apoyo y generar demoras en el pago, por lo que resulta esencial recordar el NIP de cuatro cifras.

Para consultas adicionales, pueden revisarse los portales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

