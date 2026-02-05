¿Cuándo caerá el pago de febrero de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios? Esto se sabe sobre el depósito

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México y se dirige exclusivamente a estudiantes que asisten a secundaria en escuelas públicas del país.

Este apoyo económico tiene como propósito cubrir los costos de insumos y herramientas básicas que los adolescentes requieren durante el ciclo escolar para seguir con su formación académica.

Los beneficiarios pueden utilizar el apoyo para comprar libros, comida, útiles, materiales escolares, uniformes y pagar los traslados entre su casa y el plantel educativo.

Cada dos meses, quienes cursan la secundaria reciben un depósito de mil 900 pesos, el cual se abona de forma directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La gestión de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo del programa es disminuir la deserción escolar en secundarias públicas y apoyar a los jóvenes para que completen la educación básica.

Pago de febrero de la Beca Rita Cetina

Para este mes de febrero de 2026 se llevará a cabo el pago de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios, de acuerdo a los tiempos previstos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Hasta este jueves 5 de febrero no se ha publicado el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, sin embargo las autoridades federales dieron a conocer información acerca del siguiente periodo de pagos.

Este mes de febrero se llevará a cabo el pago de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe recordar que los pagos de la Beca Rita Cetina se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de los padres, madres y tutores que registraron al menor de edad.

Por lo tanto, de manera paulina los depósitos se realizan en las respectivas cuentas de las tarjetas del Banco del Bienestar, como se mencionó anteriormente.

¿Cuándo será publicado el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina?

Autoridades federales indicaron que todavía falta algunos días para que se publique el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al mes de febrero.

Cabe destacar que los depósitos corresponden al mes de enero y febrero para todos los beneficiarios.

El bimestre que corresponde a enero y febrero será el pago que abarcará la siguiente dispersión para todos los beneficiarios. (Foto: Cortesía)

Es importante mencionar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, además de la Beca Rita Cetina también se dispersará la Beca Benito Juárez para alumnas y alumnos de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de universidad.

Por lo tanto, pidió a los beneficiarios tener paciencia y en los próximos días se publicará el calendario oficial de pagos de este mes de febrero. Detalló estar al pendiente únicamente de los canales y medios oficiales.

“Atención muy pronto calendario de pagos de las becas para el bienestar serán durante febrero”, informaron autoridades federales.

Autoridades federales pidieron a estar al pendiente para los pagos de la Beca Rita Cetina en este mes de febrero a través de los canales oficiales. Foto: Facebook/Noticias Bienestar.