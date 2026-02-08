Aloe vera en jabón: cómo fabricarlo en casa y beneficios para quemaduras solares

La fabricación de jabón de aloe vera casero se consolida como tendencia para quienes buscan alternativas naturales en el cuidado cutáneo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fabricación de jabón de aloe vera casero se ha convertido en una tendencia entre quienes buscan alternativas naturales para el cuidado cutáneo.

Su facilidad de preparación y la posibilidad de aprovechar los beneficios de una de las plantas más valoradas en cosmética lo han posicionado como un producto esencial en muchas rutinas, especialmente tras la exposición solar.

Ingredientes necesarios

Para obtener un jabón efectivo y apto para el uso cotidiano, solo se requieren algunos elementos fáciles de conseguir:

Glicerina (base para jabones)

Gel de aloe vera natural

Aceite esencial de preferencia (opcional, para aroma y propiedades adicionales)

Aceite de oliva

El jabón de aloe vera casero requiere pocos ingredientes: glicerina, gel de aloe vera natural, aceite esencial y aceite de oliva.(Imagen ilustrativa Infobae)

Instrucciones paso a paso

1. Derretir la base de glicerina:

Colocar la glicerina en un recipiente apto para microondas y calentar hasta que adquiera una textura completamente líquida.

2. Agregar el gel de aloe vera:

Extraer el gel directamente de la planta de aloe y mezclarlo con la glicerina derretida. Incorporar algunas gotas de aceite esencial para añadir aroma y potenciar el efecto sobre la piel.

3. Entibiar el aceite de oliva:

Calentar el aceite de oliva suavemente, sin permitir que hierva. Cuando esté tibio, unirlo a la mezcla anterior hasta lograr una textura homogénea.

4. Verter en moldes:

Distribuir la preparación en moldes para jabón. Dejar reposar hasta que solidifique por completo.

5. Cortar y almacenar:

Una vez sólido, desmoldar y cortar en porciones individuales. El jabón quedará listo para su uso diario, facilitando su aplicación en cada lavado.

El proceso para hacer jabón de aloe vera en casa es sencillo y permite personalizar el aroma y las propiedades del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del aloe vera en la piel

El aloe vera destaca por sus cualidades hidratantes y calmantes, siendo especialmente útil para la piel sensibilizada por el sol. Entre sus beneficios principales se encuentran:

Hidratación profunda

Alivio inmediato tras quemaduras solares

Favorece la regeneración cutánea

Aporta frescura y suavidad

El uso regular de este jabón casero permite incorporar los beneficios del aloe vera en la rutina diaria, maximizando el cuidado y la protección de la piel tras la exposición solar.

El gel de aloe vera, extraído directamente de la planta, es reconocido por calmar irritaciones, reducir rojeces y acelerar la cicatrización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el aloe vera es tan valorado en la cosmética?

Es ampliamente utilizada en productos para el cuidado personal, posee una composición rica en vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes que la convierten en un ingrediente fundamental para la protección y recuperación de la piel.

El gel extraído de sus hojas contiene agua en alta proporción, lo que facilita una hidratación inmediata y profunda. Además, el aloe vera es reconocido por su capacidad para calmar irritaciones, reducir rojeces y favorecer la cicatrización, lo que lo hace especialmente útil en casos de quemaduras solares o pequeñas lesiones cutáneas.

En la industria cosmética, se emplea tanto en cremas y lociones como en jabones y mascarillas, ya que su aplicación regular contribuye a mantener la piel suave, flexible y protegida frente a agentes externos.