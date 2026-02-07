México

Zayn Malik en México: ¿Qué van a incluir los paquetes VIP?

El cantante ha generado una gran expectativa debido a que se anticipa una alta demanda para la compra de boletos

Zayn Malik anuncia su regreso
Zayn Malik anuncia su regreso a México. EFE/PAUL MILLER/PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA [PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA]

El cantante británico Zayn Malik, quien fue integrante del grupo One Direction, anunció su regreso a tierras mexicanas con tres conciertos en diferentes regiones del país como parte de su gira mundial “The Konnakol”, marcando su segunda visita en solitario a México.

Durante sus redes sociales, el intérprete de Pillowtalk dio a conocer la noticia oficial y causó euforia entre sus fans que desde hace semanas esperaban con ansias la confirmación de los shows.

Malik se presentará en tres de los recintos más grandes del país, lo que ha generado una gran expectativa entre el público debido a que se anticipa una alta demanda para la compra de boletos.

El tour en México comenzará el 14 de junio en el Estadio Borregos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; posteriormente visitará la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco, para finalizar con broche de oro el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Entre las dudas más comunes entre la comunidad de fans mexicanas, está sobre si habrá paquetes VIP, los cuales se han vuelto populares durante los últimos años por su aplicación en varios conciertos de distintos artistas.

A pesar de que no se tiene una información confirmada, en las plataformas digitales circulan rumores acerca de los que podrían ser los paquetes para los próximos espectáculos del cantautor.

La inclusión de Monterrey, Guadalajara
La inclusión de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en la gira confirma la sólida conexión de Zayn Malik con su audiencia mexicana, en el marco de un tour con numerosas paradas internacionales. (X/ @zaynmalik)

Paquetes VIP para Zayn Malik

VIP 1: ULTIMATE LOUNGE EXPERIENCE

  • Un boleto premium con asiento reservado en la sección Amarillo
  • Foto previa al show frente al escenario donde se presentará Zayn
  • Acceso exclusivo al lounge VIP previo al show que incluye:
  1. Bocadillos ligeros
  2. Dos bebidas de cortesía
  3. Exhibición fotográfica “detrás de cámaras”
  4. Photo-opportunities
  5. Juegos, música y más
  • Un póster del tour previamente autografiado
  • Artículo de regalo exclusivo del paquete Ultimate VIP Lounge
  • Gafete VIP y lanyard conmemorativo del evento
  • Artículo de regalo VIP con diseño especial
  • Oportunidad de compra de merchandising del tour antes del show
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

VIP 2: VIP LOUNGE EXPERIENCE

  • Un boleto premium con asiento reservado en la zona Amarillo
  • Acceso exclusivo al lounge VIP previo al show que incluye:
  1. Bocadillos ligeros
  2. Dos bebidas de cortesía
  3. Exhibición fotográfica “detrás de cámaras”
  4. Photo-opportunities
  5. Juegos, música y más
  • Gafete VIP y lanyard conmemorativo del evento
  • Un póster del tour
  • Artículo de regalo VIP con diseño especial
  • Oportunidad de compra de merchandising del tour antes del show
  • Acceso anticipado al recinto

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

VIP 3: EARLY ENTRY VIP EXPERIENCE

  • Un boleto de admisión en zona General B con acceso prioritario al inmueble
  • Gafete VIP y lanyard conmemorativo del evento
  • Un póster del tour
  • Artículo de regalo VIP con diseño especial
  • Oportunidad de compra de merchandising del tour antes del show
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

VIP 4: PREMIUM VIP EXPERIENCE

  • Un boleto premium con asiento reservado en la sección Amarillo
  • Gafete VIP y lanyard conmemorativo del evento
  • Un póster del tour
  • Artículo de regalo VIP con diseño especial
  • Oportunidad de compra de merchandising del tour antes del show
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio
Zayn Malik estará en la
Zayn Malik estará en la CDMX (Ticketmaster)

Preventas para el concierto de Zayn Malik

La compra de boletos para el concierto de Zayn Malik se realizará por diferentes etapas, para que todas las personas interesadas en asistir tengan la misma oportunidad de conseguirlos.

  • VIP Key Presale: 10 de febrero a las 10:00 AM (se necesita un registro previo)
  • Preventa Banamex: 12 de febrero a las 14:00 horas
  • Venta general: 13 de febrero a las 14:00 horas

Hasta el momento no se tiene conocimiento de un rango de precios para los espectáculos del cantante británico, pero se espera que en los próximos días se revelen más detalles.

Temas Relacionados

Zayn MalikOne Directionconciertos en Méxicopaquetes VIPmexico-entretenimientomexico-noticias

