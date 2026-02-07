México

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El inminente regreso del ex integrante de One Direction tiene a sus fans muy emocionados

Zayn Malik confirmó su regreso
Zayn Malik confirmó su regreso a México con tres conciertos en junio de 2026, llevando The Konnakol Tour a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. (Ilustración Jesús Aviles/ Infobae)

La llegada de Zayn Malik a México promete movilizar a miles de seguidores en tres de las ciudades más importantes del país.

El exintegrante de One Direction eligió Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como paradas clave de su primera gira en solitario por grandes escenarios nacionales.

El anuncio oficial generó expectativa, ya que el artista incluyó a México dentro de los destinos prioritarios de su agenda internacional para este año. Las fechas seleccionadas, todas en junio, reflejan la fuerte presencia de seguidores en distintas regiones, lo que consolida la importancia estratégica del país para su carrera.

La gira, titulada The Konnakol Tour, servirá como plataforma para promover el próximo álbum de Zayn Malik, que tiene su lanzamiento programado para abril.

Mapa oficial para Zayn Malik en la Ciudad de México

Zayn Malik estará en la
El calendario confirmado detalla tres conciertos: el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey, el 17 de junio en la Arena VFG de Guadalajara y el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Cada sede fue seleccionada por su capacidad y ubicación estratégica, buscando facilitar el acceso a fans de distintas zonas.

Ya ha sido liberado el mapa oficial del evento de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros, donde se puede apreciar cómo será el acomodo de las secciones en el recinto.

¿Cuándo es la venta de boletos?

Zayn Malik dará tres conciertos
La venta de boletos se organizará en diferentes etapas para canalizar la alta demanda. El proceso comenzará el 10 de febrero con la VIP Key Presale, exclusiva para quienes se registren y obtengan una llave digital en la plataforma oficial. Ese mismo día, a las 11:00 horas, tendrá lugar la Venta Beyond.

El 11 de febrero iniciará la Preventa Priority, seguida de la Preventa Banamex el 12 de febrero, la cual ofrecerá la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses en compras a partir de tres mil pesos. Finalmente, la venta general estará disponible el 13 de febrero a través de Ticketmaster.

Aún no se han publicado los precios de los boletos. Se prevé que esta información se divulgue poco antes del inicio de la preventa para los fans registrados. La expectativa es alta, dada la experiencia de eventos anteriores en los que la demanda superó las previsiones.

El regreso de Zayn Malik consolida la relación entre el artista y el público mexicano, que ha respondido con entusiasmo en cada visita. La nueva gira representa un reencuentro largamente esperado y una oportunidad única para miles de seguidores de vivir el espectáculo en vivo.

