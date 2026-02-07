Verdes contra rojas: estas son las propiedades de cada variante de uva, según el IMSS

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la alimentación diaria, las uvas verdes y rojas destacan por sus beneficios diferenciados para la salud, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ambas variantes ofrecen nutrientes esenciales, aunque se distinguen por sus características nutricionales y aportes específicos, lo que genera recomendaciones particulares para ciertos grupos de la población. El IMSS ha subrayado la importancia de elegir la variedad de uva adecuada para obtener el máximo provecho de sus propiedades.

Las diferencias en su composición nutricional, sabor y efectos sobre el cuerpo explican por qué ambas son valoradas de manera distinta en contextos como la salud materna, la digestión y la obtención de micronutrientes clave.

Uvas verdes: menos azúcar y aporte mineral

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las uvas verdes poseen un contenido de azúcar menor en comparación con las rojas. Esta característica las convierte en una opción para quienes buscan controlar la ingesta de azúcares simples dentro de una dieta balanceada. Además, las uvas verdes se reconocen por su sabor ligeramente ácido y su riqueza en carbohidratos, lo que las hace una fuente rápida de energía.

El IMSS detalla que este tipo de uva destaca también por su aporte de minerales como el hierro y el potasio, fundamentales para la reconstrucción de tejidos y el correcto funcionamiento muscular y nervioso. Además, las uvas verdes contienen vitamina K y vitamina B1, micronutrientes que participan en la coagulación sanguínea y en la conversión de alimentos en energía.

Uvas rojas: aliadas durante el embarazo y fuente de antioxidantes

El IMSS recomienda el consumo de uvas rojas especialmente a mujeres embarazadas debido a su aporte de ácido fólico, un nutriente esencial en el desarrollo fetal y la prevención de defectos del tubo neural. Además, la fibra presente en estas uvas actúa como laxante natural, promoviendo el tránsito intestinal y ayudando a evitar el estreñimiento, un síntoma común en distintas etapas de la vida.

Otra cualidad relevante de las uvas rojas señalada por el IMSS es su alto contenido de antioxidantes. Estos compuestos contribuyen a proteger las células del daño causado por los radicales libres, apoyando la salud cardiovascular y el sistema inmune. El consumo habitual de uvas rojas puede integrarse en diferentes planes alimenticios orientados al bienestar general.

Coincidencias y diferencias clave entre ambas variantes

Ambas variantes de uva, según el IMSS, pueden incluirse en una dieta equilibrada gracias a su valor nutricional. Mientras que las uvas verdes destacan por su menor nivel de azúcares y su aporte mineral, las uvas rojas sobresalen por su beneficio en el embarazo y su función antioxidante. La elección entre una y otra depende de los objetivos dietéticos y las necesidades personales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda consultar a un profesional de la salud o nutrición para ajustar el consumo de uvas a cada caso particular, especialmente en situaciones de embarazo, diabetes o requerimientos especiales. Elegir la variedad adecuada puede optimizar los beneficios que cada tipo de uva ofrece al organismo.