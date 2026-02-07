México

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

Guardar
Te decimos cómo opera esta
Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

Registrar a un trabajador con un salario menor al real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una práctica más común de lo que parece. Aunque para el patrón representa un “ahorro” en cuotas obrero-patronales, para el empleado significa una pérdida silenciosa que se refleja, tarde o temprano, en su pensión, su crédito de vivienda y su protección social.

Impacto directo en la pensión del IMSS

La pensión que otorga el IMSS se calcula con base en el Salario Base de Cotización (SBC), es decir, el sueldo con el que el trabajador está oficialmente registrado. No importa cuánto gane en realidad ni cuánto tiempo lleve laborando si el salario reportado es menor.

Cuando existe subdeclaración:

  • Las semanas cotizadas sí cuentan, pero
  • El monto de la pensión se determina exclusivamente con el salario registrado.

Por ejemplo, si una persona gana 15 mil pesos mensuales, pero su patrón la tiene dada de alta con un salario de 8 mil pesos, la pensión se calculará sobre esos 8 mil. El resultado es claro: al momento del retiro recibirá una pensión considerablemente más baja, incluso después de décadas de trabajo.

Cómo afecta tu crédito Infonavit

El problema no termina con la pensión. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también utiliza el salario registrado ante el IMSS para determinar la capacidad de crédito de cada trabajador.

Si el sueldo está subdeclarado:

  • El puntaje Infonavit disminuye.
  • El monto máximo del crédito autorizado para vivienda se reduce.

En términos prácticos, esto puede significar que el trabajador no alcance el financiamiento necesario para comprar una vivienda de mayor valor o que tenga que aportar un ahorro adicional que no tenía contemplado, aun cuando su ingreso real sí le permitiría pagar una casa más cara.

Otros efectos negativos poco visibles

Además de la pensión y la vivienda, la subdeclaración salarial tiene consecuencias adicionales:

  • Afore y ahorro para el retiro: las aportaciones patronales y del propio trabajador se calculan con base en el salario registrado, por lo que la cuenta individual crece menos.
  • Prestaciones de seguridad social: incapacidades, guarderías y otros servicios también se otorgan conforme al SBC.
  • Riesgo legal para la empresa: registrar un salario menor es una práctica ilegal que puede derivar en multas y sanciones.

Qué hacer si sospechas que estás subdeclarado

Si un trabajador duda sobre el salario con el que está registrado, puede tomar varias acciones preventivas:

  1. Revisar su reporte de semanas cotizadas y salario en el portal del IMSS.
  2. Consultar su estado de cuenta Infonavit para verificar el ingreso reportado.
  3. Guardar recibos de nómina, transferencias bancarias y cualquier comprobante del salario real.
  4. Denunciar irregularidades ante el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Cotizar con un salario menor al real es una trampa financiera que afecta el retiro, el acceso a vivienda y la seguridad social del trabajador. Verificar periódicamente los registros ante el IMSS y el Infonavit no solo es recomendable: es una forma de proteger derechos laborales y asegurar un futuro económico más estable.

Temas Relacionados

IMSSInfonavitpensión IMSSsalario subdeclaradomexico-noticias

Más Noticias

Margarita Rosa de San Valentín: Haz del 14 de febrero un momento inolvidable con este inolvidable cóctel

Nada como una copa para celebrar el amor y disfrutar juntos esta fecha

Margarita Rosa de San Valentín:

Foto del día: conoce este intrigante elemento de México

El INAH selecciona diariamente una imagen que refleja la abundancia de una de las 32 entidades del país

Foto del día: conoce este

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 6 de febrero

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 6 de febrero

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Cuál es la calidad del

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 7 de febrero

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran seis avionetas en presunta

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Así puedes ir gratis al

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

DEPORTES

Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club

Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club América para integrarse al equipo de Tigres

El hijo de Jorge Campos debutará como portero en la Liga de Canadá

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez