¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

Registrar a un trabajador con un salario menor al real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una práctica más común de lo que parece. Aunque para el patrón representa un “ahorro” en cuotas obrero-patronales, para el empleado significa una pérdida silenciosa que se refleja, tarde o temprano, en su pensión, su crédito de vivienda y su protección social.

Impacto directo en la pensión del IMSS

La pensión que otorga el IMSS se calcula con base en el Salario Base de Cotización (SBC), es decir, el sueldo con el que el trabajador está oficialmente registrado. No importa cuánto gane en realidad ni cuánto tiempo lleve laborando si el salario reportado es menor.

Cuando existe subdeclaración:

Las semanas cotizadas sí cuentan , pero

El monto de la pensión se determina exclusivamente con el salario registrado.

Por ejemplo, si una persona gana 15 mil pesos mensuales, pero su patrón la tiene dada de alta con un salario de 8 mil pesos, la pensión se calculará sobre esos 8 mil. El resultado es claro: al momento del retiro recibirá una pensión considerablemente más baja, incluso después de décadas de trabajo.

Cómo afecta tu crédito Infonavit

El problema no termina con la pensión. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también utiliza el salario registrado ante el IMSS para determinar la capacidad de crédito de cada trabajador.

Si el sueldo está subdeclarado:

El puntaje Infonavit disminuye.

El monto máximo del crédito autorizado para vivienda se reduce.

En términos prácticos, esto puede significar que el trabajador no alcance el financiamiento necesario para comprar una vivienda de mayor valor o que tenga que aportar un ahorro adicional que no tenía contemplado, aun cuando su ingreso real sí le permitiría pagar una casa más cara.

Otros efectos negativos poco visibles

Además de la pensión y la vivienda, la subdeclaración salarial tiene consecuencias adicionales:

Afore y ahorro para el retiro: las aportaciones patronales y del propio trabajador se calculan con base en el salario registrado, por lo que la cuenta individual crece menos.

Prestaciones de seguridad social: incapacidades, guarderías y otros servicios también se otorgan conforme al SBC.

Riesgo legal para la empresa: registrar un salario menor es una práctica ilegal que puede derivar en multas y sanciones.

Qué hacer si sospechas que estás subdeclarado

Si un trabajador duda sobre el salario con el que está registrado, puede tomar varias acciones preventivas:

Revisar su reporte de semanas cotizadas y salario en el portal del IMSS. Consultar su estado de cuenta Infonavit para verificar el ingreso reportado. Guardar recibos de nómina, transferencias bancarias y cualquier comprobante del salario real. Denunciar irregularidades ante el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Cotizar con un salario menor al real es una trampa financiera que afecta el retiro, el acceso a vivienda y la seguridad social del trabajador. Verificar periódicamente los registros ante el IMSS y el Infonavit no solo es recomendable: es una forma de proteger derechos laborales y asegurar un futuro económico más estable.