Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

El magistrado vinculó a proceso a Livia Brito por el delito de falsedad de declaraciones contra el paparazzi Ernesto Zepeda. (RS)

El conflicto legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda revivió luego de que un magistrado ordenara la vinculación a proceso de la actriz de origen cubano por Falsedad de Declaraciones.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, informó C4 Jiménez.

Cabe recordar que la disputa comenzó cuando el fotógrafo y su representante legal, Ángela Frías, presentaron una denuncia en 2024. Según la acusación, la actriz habría dado una declaración falsa ante las autoridades al negar cualquier agresión física contra el paparazzi en el incidente ocurrido en 2020.

El caso Livia Brito y paparazzi llega a nuevo capítulo legal. (Captutra de pantalla)

¿Por qué comenzó la disputa legal entre Livia Brito y David Zepeda?

El conflicto legal comenzó en junio de 2020, cuando el paparazzi fotografió a la actriz y a su entonces pareja, Mariano Martínez, durante unas vacaciones en Cancún sin su consentimiento.

Al percatarse de lo ocurrido, la actriz y su acompañante confrontaron y agredieron físicamente al fotógrafo, destruyendo además su equipo fotográfico. El incidente marcó el inicio de una prolongada disputa judicial que involucró demandas por parte de ambos y abrió un debate sobre la privacidad de los famosos.

Por un lado, Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito por los daños físicos y morales derivados de la agresión, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la actriz a indemnizarlo con más de un millón de pesos.

El conflicto legal entre la actriz Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda comenzó en junio de 2020 durante unas vacaciones en Cancún. (Cuartoscuro)

Mientras Livia Brito interpuso una demanda por invasión a la privacidad, alegando que el paparazzi había lucrado con imágenes obtenidas sin su consentimiento mientras estaba en una situación privada. Sin embargo, Zepeda argumentó que las fotografías fueron en un lugar público y formaban parte de su trabajo periodístico.

Paralelamente, surgió el tema de la falsedad de declaraciones: el paparazzi y su abogada denunciaron que la intérprete mintió ante la autoridad al negar la agresión, lo que llevó a que un magistrado la vinculara a proceso por este delito en 2024.

Además, el caso atrajo la atención nacional cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar el juicio de amparo promovido por la actriz cubana, pero las autoridades confirmaron la sentencia en su contra y ratificaron la indemnización.

La confrontación física y destrucción del equipo fotográfico de Ernesto Zepeda por parte de Livia Brito generó la demanda inicial. (YouTube)

Puntos clave del proceso legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda

El conflicto legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda inició en junio de 2020 en Cancún.

A raíz del incidente, el paparazzi interpuso demandas y en 2023 obtuvo sentencias favorables por daño moral y físico, que obligaban a Brito y a su ex pareja a pagar una indemnización superior a un millón de pesos.

La actriz impugnó las resoluciones y el caso fue elevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2025 la Corte desechó su recurso y confirmó de manera definitiva la sentencia a favor de Ernesto Zepeda.

Ernesto Zepeda y su defensa denunciaron a Brito por falsedad de declaraciones, ya que la actriz negó la agresión en el juicio civil, circunstancia que fue reconocida por las autoridades judiciales.

Livia Brito fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en el caso de Ernesto Zepeda.