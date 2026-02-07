México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: oficinas móviles llegarán este 7 de febrero

El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Guardar
La iniciativa gubernamental refuerza su
La iniciativa gubernamental refuerza su cobertura con módulos itinerantes, facilitando el acceso a capacitación y empleo formal a jóvenes de regiones con rezago digital. Crédito: Programas para el Bienestar)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en uno de los principales pilares dentro de los programas sociales orientados a la población juvenil del país. En esta ocasión, su proceso llegará por medio de oficinas móviles este 7 de febrero.

Con esta estrategia, el Gobierno de México busca que más jóvenes y negocios de áreas marginadas puedan incorporarse a más oportunidades de capacitación laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro llevará
Jóvenes Construyendo el Futuro llevará oficinas móviles a Oaxaca para acercar oportunidades de capacitación laboral a jóvenes y negocios de zonas marginadas. |Crédito: Cuartoscuro

La sede confirmada para la próxima jornada será el Corredor del Palacio Municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, con atención de 10:00 a 15:00 horas. El módulo móvil brindará orientación, registro y acompañamiento a quienes deseen integrarse a la iniciativa, así como apoyo en la solución de dudas.

¿Qué son las oficinas móviles y a quiénes benefician?

Las oficinas móviles están diseñadas para acercar el programa a comunidades donde el acceso a internet es limitado o inexistente. Así, permiten que jóvenes y negocios locales participen en el programa sin depender de recursos tecnológicos.

  • Recorren zonas marginadas o rurales para llegar a quienes no pueden acceder a la plataforma digital.
  • Brindan apoyo presencial para el registro de jóvenes y tutores (negocios o centros de trabajo).
  • Orientan sobre requisitos y documentos necesarios para la inscripción.
  • Resuelven dudas y facilitan la selección de centros de trabajo para los aprendices.
Las oficinas móviles del programa
Las oficinas móviles del programa social de jóvenes están destinadas a comunidades con acceso limitado a internet para facilitar la inscripción y la orientación sobre requisitos. (Foto: Gobierno de México)

Este modelo itinerante amplía la cobertura del programa y fortalece la inclusión laboral en regiones con rezago digital.

Condiciones del programa y proceso de inscripción

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Este año, la convocatoria abrió 36 mil lugares en zonas focalizadas y los participantes reciben acompañamiento durante todo el proceso.

  • Beca mensual: 9 mil 582 pesos (equivalente al salario mínimo vigente).
  • Seguro médico: cobertura del IMSS durante el año de capacitación.
  • Requisitos de inscripción: Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una fotografía reciente.

El registro puede realizarse en línea o en las oficinas móviles. Una vez inscritos, los aprendices deben contactar al centro de trabajo seleccionado para iniciar la capacitación.

El programa otorga una beca
El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos durante el año de capacitación para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. (X@BecasBenito)

Si no reciben respuesta en cuatro días, pueden elegir otra vacante o esperar la siguiente convocatoria. Este esquema busca que ningún joven quede fuera de la oportunidad de aprender y mejorar su empleabilidad, sin importar su contexto.

Más módulos en camino, atención y contacto

La instalación de oficinas móviles continuará en otras regiones del país, principalmente en comunidades con rezago digital. Las fechas y ubicaciones se actualizan frecuentemente en el portal oficial.

  • Consulta ubicaciones y fechas: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles
  • Líneas de atención: 079 y 800 841 2020 (de 8:00 a 21:00 horas)
  • Atención personalizada para resolver dudas y acompañar el proceso
Las convocatorias de Jóvenes Construyendo
Las convocatorias de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2024 abren 36 mil lugares en zonas focalizadas y ofrecen acompañamiento integral durante el proceso de capacitación. (Foto: Bienestar/X)

El despliegue de oficinas móviles facilita que más jóvenes accedan a formación y empleo, ampliando el alcance del programa a todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoJóvenes Construyendo el Futuro 2026Programas SocialesProgramas del BienestarPeriodo de RegistroOaxacamexico-noticias

Más Noticias

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

El negocio se enfoca en la venta de pollos

Atacan a balazos negocio del

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Procesan a elemento de la Guardia Nacional que atropelló a dos motociclistas en Ecatepec, Edomex

El saldo del accidente fue de una persona fallecida

Procesan a elemento de la

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Ángel Villacampa dejó ver su descontento tras dejar escapar la victoria que las hubiera puesto como líderes del torneo

DT del América Femenil arremete
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos negocio del

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: operaban como falsos barrenderos

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito: cómo inició el

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

DEPORTES

DT del América Femenil arremete

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar