Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: oficinas móviles llegarán este 7 de febrero

La iniciativa gubernamental refuerza su cobertura con módulos itinerantes, facilitando el acceso a capacitación y empleo formal a jóvenes de regiones con rezago digital. Crédito: Programas para el Bienestar)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en uno de los principales pilares dentro de los programas sociales orientados a la población juvenil del país. En esta ocasión, su proceso llegará por medio de oficinas móviles este 7 de febrero.

Con esta estrategia, el Gobierno de México busca que más jóvenes y negocios de áreas marginadas puedan incorporarse a más oportunidades de capacitación laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro llevará oficinas móviles a Oaxaca para acercar oportunidades de capacitación laboral a jóvenes y negocios de zonas marginadas. |Crédito: Cuartoscuro

La sede confirmada para la próxima jornada será el Corredor del Palacio Municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, con atención de 10:00 a 15:00 horas. El módulo móvil brindará orientación, registro y acompañamiento a quienes deseen integrarse a la iniciativa, así como apoyo en la solución de dudas.

¿Qué son las oficinas móviles y a quiénes benefician?

Las oficinas móviles están diseñadas para acercar el programa a comunidades donde el acceso a internet es limitado o inexistente. Así, permiten que jóvenes y negocios locales participen en el programa sin depender de recursos tecnológicos.

Recorren zonas marginadas o rurales para llegar a quienes no pueden acceder a la plataforma digital.

Brindan apoyo presencial para el registro de jóvenes y tutores (negocios o centros de trabajo).

Orientan sobre requisitos y documentos necesarios para la inscripción.

Resuelven dudas y facilitan la selección de centros de trabajo para los aprendices.

Las oficinas móviles del programa social de jóvenes están destinadas a comunidades con acceso limitado a internet para facilitar la inscripción y la orientación sobre requisitos. (Foto: Gobierno de México)

Este modelo itinerante amplía la cobertura del programa y fortalece la inclusión laboral en regiones con rezago digital.

Condiciones del programa y proceso de inscripción

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Este año, la convocatoria abrió 36 mil lugares en zonas focalizadas y los participantes reciben acompañamiento durante todo el proceso.

Beca mensual: 9 mil 582 pesos (equivalente al salario mínimo vigente).

Seguro médico: cobertura del IMSS durante el año de capacitación.

Requisitos de inscripción: Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una fotografía reciente.

El registro puede realizarse en línea o en las oficinas móviles. Una vez inscritos, los aprendices deben contactar al centro de trabajo seleccionado para iniciar la capacitación.

El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos durante el año de capacitación para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. (X@BecasBenito)

Si no reciben respuesta en cuatro días, pueden elegir otra vacante o esperar la siguiente convocatoria. Este esquema busca que ningún joven quede fuera de la oportunidad de aprender y mejorar su empleabilidad, sin importar su contexto.

Más módulos en camino, atención y contacto

La instalación de oficinas móviles continuará en otras regiones del país, principalmente en comunidades con rezago digital. Las fechas y ubicaciones se actualizan frecuentemente en el portal oficial.

Consulta ubicaciones y fechas: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles

Líneas de atención: 079 y 800 841 2020 (de 8:00 a 21:00 horas)

Atención personalizada para resolver dudas y acompañar el proceso

Las convocatorias de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2024 abren 36 mil lugares en zonas focalizadas y ofrecen acompañamiento integral durante el proceso de capacitación. (Foto: Bienestar/X)

El despliegue de oficinas móviles facilita que más jóvenes accedan a formación y empleo, ampliando el alcance del programa a todo el territorio nacional.