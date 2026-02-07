Homenaje a María Victoria en CDMX: cómo asistir al evento gratuito que contará con Susana Zabaleta y una orquesta

La actriz fue parte de filmes importantes (Archivo)

El legado de la última diva de la Época de Oro toma el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con un homenaje gratuito que promete ser inolvidable.

María Victoria, figura entrañable de la cultura popular, será celebrada en una noche de música y nostalgia, acompañada por la voz de Susana Zabaleta y la Orquesta Debonair del Niglo Café.

Si quieres formar parte de este evento histórico, aquí te contamos cómo lograrlo.

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro. (IG María Victoria)

¿Qué esperar del evento?

La compañía Delirio Tropical ha preparado un programa especial para honrar la trayectoria de María Victoria, quien ha dejado huella en el cine, la televisión y la música. Entre los atractivos de la noche destacan:

Interpretaciones de éxitos clásicos de la diva.

Invitada especial: Susana Zabaleta .

Acompañamiento de la Orquesta Debonair del Niglo Café .

Ambientación inspirada en la época dorada del espectáculo mexicano.

Será una ocasión para revivir la elegancia, el humor y la voz que enamoraron a generaciones, así como para celebrar su legado en un recinto emblemático de la ciudad.



¿Cuándo y dónde será el homenaje?

El tributo se realizará el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico.

El acceso será completamente libre, aunque con cupo limitado, así que la recomendación es llegar temprano para asegurar un lugar y disfrutar sin prisas.

La actriz es considerada como una de las últimas leyendas delcine de oro de México (Foto: Instagram)

¿Cómo asistir al homenaje gratis?

No se requiere boleto previo, solo debes llegar el día del evento y formarte en la entrada del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El acceso inicia antes de las 20:00 horas, pero se recomienda anticipar tu llegada debido a la alta demanda y el cupo limitado.

Revisa las redes sociales oficiales del teatro para cualquier actualización sobre filas o cambios logísticos.

¿Por qué María Victoria no quiere homenajes en Bellas Artes?

Aunque su trayectoria merece todos los escenarios, María Victoria ha rechazado homenajes en Bellas Artes debido a una herida del pasado.

Según su nieto, fue rechazada hace décadas por ser representante de la música popular, lo cual marcó profundamente a la artista.

“Mi abuela está muy sentida con Bellas Artes porque una vez la rechazaron y me dijo esta persona que es del gobierno, pero esto fue hace muchos años”, explicó Luche en un antiguo encuentro con los medios.