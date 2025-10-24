México

María Victoria no quiere homenaje en Bellas Artes por herida del pasado: “La rechazaron”

Su nieto señaló que la actriz de 102 años está sentida con el recinto

Por Zurisaddai González

Guardar
La actriz fue parte de
La actriz fue parte de filmes como “¿Por Qué Peca la Mujer?” y "Serenata en Acapulco". Foto: De Unknown, none visible and no marks - Taken from - puzzlefactory, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110322597

María Victoria continúa nuevamente en el centro de la conversación pública. La icónica estrella de la Época de Oro del cine mexicano, quien recientemente sorprendió al revelar que no tiene 98 años como se creía, sino 102, se negaría a ser homenajeada en Bellas Artes.

Esta postura fue dada a conocer por su nieto, Luche de Cumbia Pedregal, durante un encuentro con medios de comunicación. El joven músico aseguró que existe un profundo resentimiento hacia la máxima institución cultural del país debido a un episodio del pasado.

Tras el fallecimiento de Silvia
Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro. (IG María Victoria)

“María Victoria está muy sentida”: el nieto revela por qué Bellas Artes queda descartado

“Alguna vez platicamos mi padre y yo con una persona en Bellas Artes, pero mi abuela está muy sentida con Bellas Artes porque una vez la rechazaron y me dijo esta persona que es del gobierno, pero esto fue hace muchos años”, declaró Luche.

El nieto explicó que el rechazo habría estado relacionado con el hecho de que María Victoria era una figura de la música popular, un género que en esa época no era considerado digno de Palacio.

Este acto la marcó emocionalmente y derivó en una negativa rotunda para recibir homenajes en ese recinto.

“Por qué no hacemos el perdón de México a que la hayan rechazado por ser música popular en ese momento. Que después se lo dieron a Juan Gabriel porque él compró los instrumentos a la orquesta, qué concierto fue el de Juan Gabriel, una belleza. Pero a mi abuela estamos en duda de Bellas Artes o Auditorio Nacional”, sostuvo.

La actriz es considerada como
La actriz es considerada como una de las últimas leyendas delcine de oro de México (Foto: Instagram)

Debido a este antecedente, la familia analiza otras opciones, como el Auditorio Nacional, un lugar que también alberga tributos a figuras legendarias.

María Victoria: de develar su verdadera edad a recuperar el foco mediático

El pasado 26 de febrero, la actriz reapareció públicamente con motivo de su cumpleaños para agradecer muestras de cariño. Lo que parecía un festejo más terminó por destapar uno de sus secretos mejor guardados: su verdadera edad.

(Foto: Facebok/Rosa de Castilla Actriz)
(Foto: Facebok/Rosa de Castilla Actriz)

“La gente dice que tiene 98, pero tiene más, tiene 102 años”, reveló su nieto menor durante la celebración, provocando sorpresa e incredulidad entre sus seguidores.

Este dato la convierte en la primera mujer del cine mexicano en superar el siglo de vida, dejando atrás a nombres como Ignacio López Tarso, quien falleció a los 99 años.

A pesar de su retiro, su familia afirma que se mantiene “sana, lúcida, bella, muy bella”, según expresó su hijo, Rubén Zepeda. Su presencia en eventos religiosos como “Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe” mantiene vivo su vínculo con el público.

María Victoria continúa siendo una leyenda activa, con una trayectoria que abarca más de ocho décadas en cine, televisión y música.

El eventual homenaje que se le otorgue será, sin duda, una celebración al legado de una mujer que marcó para siempre la cultura popular mexicana.

Temas Relacionados

María VictoriaBellas Arteshomenajemexico-entretenimiento

Más Noticias

México: cotización de apertura del dólar hoy 24 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 24 de octubre

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio dólar canadiense

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Más de 1.500 jóvenes accedieron a mejores oportunidades deportivas gracias a la colaboración entre 1win y el reconocido boxeador, que promovió la entrega de equipamiento, recursos y apoyo en comunidades vulnerables de Ciudad de México y Guadalajara

“Las leyendas nunca se olvidan

Belinda sufre accidente en show en vivo tras tocar la batería: “Lo único que me faltaba”

La cantante ya tiene el menisco roto en su rodilla izquierda y ligamento cruzado

Belinda sufre accidente en show

¿Qué Programa del Bienestar te toca? Revisa la lista e inscríbete según tu edad

Desde apoyos para la infancia y becas educativas hasta pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores

¿Qué Programa del Bienestar te
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es Iván García Sánchez,

Él es Iván García Sánchez, exfuncionario de Teapa, Tabasco, ligado a La Barredora y Bermúdez Requena

Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: los dos brokers chinos que hicieron posible la era sintética del narco en México

Quién es el actor de ‘Rebelde’ que llegó a ser el yerno de “El Mayo” Zambada

Violencia en CDMX: ataques directos y ola de desapariciones pegan en la percepción de inseguridad

Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

Belinda sufre accidente en show

Belinda sufre accidente en show en vivo tras tocar la batería: “Lo único que me faltaba”

“No le echan ganas”: Carolina Ross insinúa romance fallido con Gussy Lau

Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos; Kunno asegura que la razón ‘va a sorprender mucho’

La Granja VIP EN VIVO hoy 24 de octubre: sigue el reality de TV Azteca al minuto

Recuerdos de juventud con Park Bo-gum, el K-Drama que habla sobre los sueños

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por Verstappen

Checo Pérez apuesta por Verstappen y lo ve próximo pentacampeón de la F1: “Es el que más se lo merece”

SEP lanza concurso para ganar boletos del Gran Premio de México 2025 de la F1: conoce la dinámica para poder ganarlos

Gran Premio de México 2025: cuándo, a qué hora, dónde ver en vivo las prácticas libres de la F1 en TV abierta

Aaliyah Farmer debuta como goleadora en la victoria de México Femenil sobre Nueva Zelanda

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”