María Victoria no quiere homenaje en Bellas Artes por herida del pasado: “La rechazaron”

La actriz fue parte de filmes como “¿Por Qué Peca la Mujer?” y "Serenata en Acapulco". Foto: De Unknown, none visible and no marks - Taken from - puzzlefactory, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110322597

María Victoria continúa nuevamente en el centro de la conversación pública. La icónica estrella de la Época de Oro del cine mexicano, quien recientemente sorprendió al revelar que no tiene 98 años como se creía, sino 102, se negaría a ser homenajeada en Bellas Artes.

Esta postura fue dada a conocer por su nieto, Luche de Cumbia Pedregal, durante un encuentro con medios de comunicación. El joven músico aseguró que existe un profundo resentimiento hacia la máxima institución cultural del país debido a un episodio del pasado.

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro. (IG María Victoria)

“María Victoria está muy sentida”: el nieto revela por qué Bellas Artes queda descartado

“Alguna vez platicamos mi padre y yo con una persona en Bellas Artes, pero mi abuela está muy sentida con Bellas Artes porque una vez la rechazaron y me dijo esta persona que es del gobierno, pero esto fue hace muchos años”, declaró Luche.

El nieto explicó que el rechazo habría estado relacionado con el hecho de que María Victoria era una figura de la música popular, un género que en esa época no era considerado digno de Palacio.

Este acto la marcó emocionalmente y derivó en una negativa rotunda para recibir homenajes en ese recinto.

“Por qué no hacemos el perdón de México a que la hayan rechazado por ser música popular en ese momento. Que después se lo dieron a Juan Gabriel porque él compró los instrumentos a la orquesta, qué concierto fue el de Juan Gabriel, una belleza. Pero a mi abuela estamos en duda de Bellas Artes o Auditorio Nacional”, sostuvo.

La actriz es considerada como una de las últimas leyendas delcine de oro de México (Foto: Instagram)

Debido a este antecedente, la familia analiza otras opciones, como el Auditorio Nacional, un lugar que también alberga tributos a figuras legendarias.

María Victoria: de develar su verdadera edad a recuperar el foco mediático

El pasado 26 de febrero, la actriz reapareció públicamente con motivo de su cumpleaños para agradecer muestras de cariño. Lo que parecía un festejo más terminó por destapar uno de sus secretos mejor guardados: su verdadera edad.

(Foto: Facebok/Rosa de Castilla Actriz)

“La gente dice que tiene 98, pero tiene más, tiene 102 años”, reveló su nieto menor durante la celebración, provocando sorpresa e incredulidad entre sus seguidores.

Este dato la convierte en la primera mujer del cine mexicano en superar el siglo de vida, dejando atrás a nombres como Ignacio López Tarso, quien falleció a los 99 años.

A pesar de su retiro, su familia afirma que se mantiene “sana, lúcida, bella, muy bella”, según expresó su hijo, Rubén Zepeda. Su presencia en eventos religiosos como “Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe” mantiene vivo su vínculo con el público.

María Victoria continúa siendo una leyenda activa, con una trayectoria que abarca más de ocho décadas en cine, televisión y música.

El eventual homenaje que se le otorgue será, sin duda, una celebración al legado de una mujer que marcó para siempre la cultura popular mexicana.