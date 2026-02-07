México

Enchiladas fit: la receta de un clásico mexicano delicioso y fácil de preparar

Este platillo puede ser rico y saludable al mismo tiempo

Guardar
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de las enchiladas recién horneadas despierta recuerdos de reuniones familiares, mesas largas y risas compartidas. Su sabor especiado y envolvente, junto a esa salsa roja bien casera, invita a viajar por Latinoamérica sin salir de casa.

Las enchiladas suelen aparecer en reuniones informales, picadas entre amigos o como opción nutritiva para quienes buscan algo diferente y saludable. En su versión fit, este clásico mexicano se adapta perfectamente a una alimentación equilibrada, sin resignar sabor ni color.

Receta de enchiladas fit

Las enchiladas fit son tortillas de maíz o integrales, rellenas con pechuga de pollo desmenuzada, verduras salteadas y bañadas en una salsa de tomate especiada. Se cocinan al horno, usando lácteos magros y sin frituras. Son ideales para una comida completa, liviana y llena de proteínas.

Tiempo de preparación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1. 8 tortillas de maíz o integrales

2. 400 gr de pechuga de pollo

3. 1 cebolla mediana

4. 1 morrón rojo

5. 2 dientes de ajo

6. 200 gr de queso port salut light rallado o en hebras

7. 400 gr de tomate triturado

8. 1 cucharadita de pimentón dulce

9. 1 cucharadita de ají molido (opcional)

10. 1 cucharadita de comino

11. 1 cucharada de aceite de oliva

12. Sal y pimienta a gusto

13. 100 gr de yogur natural descremado (opcional, para servir)

14. Cilantro o perejil fresco (opcional, para decorar)

Cómo hacer enchiladas fit, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal durante 20 minutos o hasta que esté bien cocida. Desmenuzar con tenedor y reservar.

2. Saltear la cebolla, el morrón y el ajo picados en una sartén con el aceite de oliva durante 5 a 7 minutos, hasta que estén blandos.

3. Agregar el tomate triturado, el pimentón, el comino, el ají molido, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio 10 minutos, removiendo para evitar que se pegue.

4. Incorporar el pollo desmenuzado a la salsa y mezclar bien. Cocinar 2 minutos más.

5. Rellenar las tortillas con la mezcla de pollo y verduras. Enrollar cada una y acomodar en una fuente para horno, con el cierre hacia abajo.

6. Bañar las enchiladas con un poco más de salsa y cubrir con el queso rallado.

7. Llevar a horno precalentado a 200°C durante 15 minutos, hasta que el queso se gratine.

8. Servir calientes, con una cucharada de yogur natural y hojas frescas de cilantro o perejil.

Consejo clave: No sobrecargar las tortillas, para evitar que se rompan al enrollar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes (2 enchiladas por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 30 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, llevar directo al horno o microondas.

Temas Relacionados

EnchiladasCocina mexicanaFitPoca GrasaPolloGastronomía Mexicanamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Cámara de Diputados: comercio, seguridad y migración, ejes de la conversación con legisladores de Estados Unidos

La reunión se dio en el marco del T-MEC, diputados buscan volver a establecer el diálogo bilateral entre legisladores

Cámara de Diputados: comercio, seguridad

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

El negocio se enfoca en la venta de pollos

Atacan a balazos negocio del

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: oficinas móviles llegarán este 7 de febrero

El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos negocio del

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: operaban como falsos barrenderos

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito: cómo inició el

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

DEPORTES

DT del América Femenil arremete

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar