Enchiladas fit: la receta de un clásico mexicano delicioso y fácil de preparar

El aroma de las enchiladas recién horneadas despierta recuerdos de reuniones familiares, mesas largas y risas compartidas. Su sabor especiado y envolvente, junto a esa salsa roja bien casera, invita a viajar por Latinoamérica sin salir de casa.
Las enchiladas suelen aparecer en reuniones informales, picadas entre amigos o como opción nutritiva para quienes buscan algo diferente y saludable. En su versión fit, este clásico mexicano se adapta perfectamente a una alimentación equilibrada, sin resignar sabor ni color.
Receta de enchiladas fit
Las enchiladas fit son tortillas de maíz o integrales, rellenas con pechuga de pollo desmenuzada, verduras salteadas y bañadas en una salsa de tomate especiada. Se cocinan al horno, usando lácteos magros y sin frituras. Son ideales para una comida completa, liviana y llena de proteínas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
Preparación: 25 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
1. 8 tortillas de maíz o integrales
2. 400 gr de pechuga de pollo
3. 1 cebolla mediana
4. 1 morrón rojo
5. 2 dientes de ajo
6. 200 gr de queso port salut light rallado o en hebras
7. 400 gr de tomate triturado
8. 1 cucharadita de pimentón dulce
9. 1 cucharadita de ají molido (opcional)
10. 1 cucharadita de comino
11. 1 cucharada de aceite de oliva
12. Sal y pimienta a gusto
13. 100 gr de yogur natural descremado (opcional, para servir)
14. Cilantro o perejil fresco (opcional, para decorar)
Cómo hacer enchiladas fit, paso a paso
1. Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal durante 20 minutos o hasta que esté bien cocida. Desmenuzar con tenedor y reservar.
2. Saltear la cebolla, el morrón y el ajo picados en una sartén con el aceite de oliva durante 5 a 7 minutos, hasta que estén blandos.
3. Agregar el tomate triturado, el pimentón, el comino, el ají molido, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio 10 minutos, removiendo para evitar que se pegue.
4. Incorporar el pollo desmenuzado a la salsa y mezclar bien. Cocinar 2 minutos más.
5. Rellenar las tortillas con la mezcla de pollo y verduras. Enrollar cada una y acomodar en una fuente para horno, con el cierre hacia abajo.
6. Bañar las enchiladas con un poco más de salsa y cubrir con el queso rallado.
7. Llevar a horno precalentado a 200°C durante 15 minutos, hasta que el queso se gratine.
8. Servir calientes, con una cucharada de yogur natural y hojas frescas de cilantro o perejil.
Consejo clave: No sobrecargar las tortillas, para evitar que se rompan al enrollar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes (2 enchiladas por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 30 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, llevar directo al horno o microondas.