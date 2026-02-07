Embajador de EEUU reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante el evento del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 presuntos integrantes de Los Salazar, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa, en el estado de Querétaro.

El funcionario estadounidense afirmó que la cooperación de ambas naciones y el intercambio de información están dando resultados tangibles contra los cárteles de la droga, lo que provocará que la justica prevalezca.

A través de sus redes sociales, Johnson celebró las acciones realizadas por el Gobierno de México y las corporaciones que integran al Gabinete de Seguridad, ya que los arrestos se llevaron a cabo tras la ejecución de 12 cateos en domicilios de la capital del estado.

“Reconozco al Gobierno de México y al Gabinete de Seguridad por estas detenciones. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas”, afirmó.

Entre los detenidos se encuentra “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar

Imagen de las personas detenidas derivado de los cateos en la capital de Querétaro. (Especial)

Treinta presuntos integrantes de una célula delictiva, así como Diego “N” y/o Luis Gustavo “N”, conocido como “El Flaco” y/o “Jony”, fueron arrestados en distintos domicilios de la capital del estado derivado de acciones de vigilancia e investigación.

En las acciones fueron ubicados 21 hombres y 9 mujeres. Los cateos también permitieron asegurar armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Diego “N” y/o Luis Gustavo “N”, alias “El Flaco”, es identificado por las autoridades como líder de una célula de Los Salazar, la cual opera en el estado.

“El Flaco” es señalado por coordinar la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como de llevar a cabo actividades de reclutamiento de personas para que se integren al grupo criminal.

"El Flaco" durante su detención. Foto: SSPC

El sujeto también controla la disputa del control territorial, las rutas de trasiego de narcóticos, homicidios, y es responsable de cometer delitos de extorsión y tráfico de armas.

Por su parte, la célula delictiva de Los Salazar es un grupo armado que con anterioridad mantenía vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El grupo criminal operaba al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero fue hasta el año 2023 que se separaron tras la prohibición por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar de producir y vender fentanilo.

Los Chapitos son los principales productores de fentanilo. (Anayeli Tapia/Infobae)

La orden se realizó luego de que el gobierno de los Estados Unidos señaló a la facción como los principales traficantes de la droga sintética a la Unión Americana.

Reportes del Semanario Zeta refieren que Los Salazar actualmente estarían ligados a la facción de Los Mayos del mismo cártel, quienes mantienen una guerra con los hijos de “El Chapo” desde septiembre de 2024.