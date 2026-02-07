México

Embajador de EEUU reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

Ronald Johnson afirmó que la cooperación y el intercambio de información “están dando resultados concretos”

Guardar
El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante el evento del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 presuntos integrantes de Los Salazar, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa, en el estado de Querétaro.

El funcionario estadounidense afirmó que la cooperación de ambas naciones y el intercambio de información están dando resultados tangibles contra los cárteles de la droga, lo que provocará que la justica prevalezca.

A través de sus redes sociales, Johnson celebró las acciones realizadas por el Gobierno de México y las corporaciones que integran al Gabinete de Seguridad, ya que los arrestos se llevaron a cabo tras la ejecución de 12 cateos en domicilios de la capital del estado.

“Reconozco al Gobierno de México y al Gabinete de Seguridad por estas detenciones. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas”, afirmó.

Entre los detenidos se encuentra “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar

Imagen de las personas detenidas
Imagen de las personas detenidas derivado de los cateos en la capital de Querétaro. (Especial)

Treinta presuntos integrantes de una célula delictiva, así como Diego “N” y/o Luis Gustavo “N”, conocido como “El Flaco” y/o “Jony”, fueron arrestados en distintos domicilios de la capital del estado derivado de acciones de vigilancia e investigación.

En las acciones fueron ubicados 21 hombres y 9 mujeres. Los cateos también permitieron asegurar armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Diego “N” y/o Luis Gustavo “N”, alias “El Flaco”, es identificado por las autoridades como líder de una célula de Los Salazar, la cual opera en el estado.

El Flaco” es señalado por coordinar la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como de llevar a cabo actividades de reclutamiento de personas para que se integren al grupo criminal.

"El Flaco" durante su detención. Foto:
"El Flaco" durante su detención. Foto: SSPC

El sujeto también controla la disputa del control territorial, las rutas de trasiego de narcóticos, homicidios, y es responsable de cometer delitos de extorsión y tráfico de armas.

Por su parte, la célula delictiva de Los Salazar es un grupo armado que con anterioridad mantenía vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El grupo criminal operaba al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero fue hasta el año 2023 que se separaron tras la prohibición por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar de producir y vender fentanilo.

Los Chapitos son los principales
Los Chapitos son los principales productores de fentanilo. (Anayeli Tapia/Infobae)

La orden se realizó luego de que el gobierno de los Estados Unidos señaló a la facción como los principales traficantes de la droga sintética a la Unión Americana.

Reportes del Semanario Zeta refieren que Los Salazar actualmente estarían ligados a la facción de Los Mayos del mismo cártel, quienes mantienen una guerra con los hijos de “El Chapo” desde septiembre de 2024.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonEmbajador EEUUCártel de SinaloaLos SalazarQuerétaro30 detenidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas

El joven delantero mexicano aprovechó para saludar a sus compañeros y mostró avances de recuperación por su lesión

JJ Macías reaparece con Pumas

CDMX: así operan para asaltar en Metrobús

Este delito se estaría perpetrando a plena luz del día

CDMX: así operan para asaltar

¿Quién es la mujer que apareció como encargada en el protocolo de Chivas vs Mazatlán?

Anahí Esparza, joven ingeniera y actual Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, se robó los reflectores en el encuentro

¿Quién es la mujer que

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: Avenida Juárez permanece cerrada por jornada de actividades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Feria de las fresas 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber del evento en Irapuato

El evento reunirá artistas nacionales e internacionales

Feria de las fresas 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Rey Mago: el jefe

El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

ENTRETENIMIENTO

Feria de las fresas 2026:

Feria de las fresas 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber del evento en Irapuato

El fotógrafo Ernesto Zepeda asegura estar a un paso de conseguir justicia tras vinculación a proceso de Livia Brito

Bad Bunny podría confirmar nuevos conciertos en Monterrey y otros sitios de México: mascota de Rayados suelta pista

Redes sociales se inundan de comentarios tras la vinculación a proceso de Livia Brito

Emilia, la abogada que dejó su profesión para convertirse en estrella de la página azul en México

DEPORTES

JJ Macías reaparece con Pumas

JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas

¿Quién es la mujer que apareció como encargada en el protocolo de Chivas vs Mazatlán?

Final mexicana en la Serie del Caribe 2026: dónde y a qué hora ver

Estas son las alineaciones del Toluca vs Cruz Azul

“Duele despedirse del América”: Rodrigo Aguirre se sincera antes de firmar con Tigres