Golpe al Cártel de Sinaloa: Marina detiene a 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

Se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres. (Especial)

Este viernes se dio a conocer la detención de 30 integrantes de Los Salazar, grupo delictivo afín al Cártel de Sinaloa, acusados de venta de droga y reclutamiento.

La captura ocurrió en el estado de Querétaro, donde, tras meses de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE), ambas del estado mencionado, ejecutaron 12 órdenes de cateo, donde se detuvo a los 30 presuntos delincuentes, incluyendo a uno de sus principales operadores.

Los detenidos son acusados de venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

En seguimiento a las línes de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales, un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir en los domicilios.

Tras esto, en un operativo interinstitucional, se ejecutaron las 12 órdenes de cateo en diferentes domicilios de la capital, donde fueron detenidos 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos el líder de la célula delictiva.

Entre los detenidos se encuentra Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, alias “El Flaco” y/o “Jony”, líder de la célula delictiva. (Especial)

Las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dionero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

El Flaco, entre los detenidos

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que los 30 detenidos son integrantes de Los Salazar, y que el líder de ese grupo delictivo capturado es Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, alias “El Flaco” y/o “Jony”.

La célula delictiva a la que presuntamente pertenecen los detenidos, opera en la región, donde coordina la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el reclutamiento de personas, disputa del control territorial, rutas de trasiego, homicidios, además de delitos de extorsión y tráfico de armas.

Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de información e inmuebles.