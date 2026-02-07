México

Cámara de Diputados: comercio, seguridad y migración, ejes de la conversación con legisladores de Estados Unidos

La reunión se dio en el marco del T-MEC, diputados buscan volver a establecer el diálogo bilateral entre legisladores

Guardar
Legisladores de México y Estados
Legisladores de México y Estados Unidos se reunieron para abordar temas de comercio, seguridad y migración. (Captura de pantalla)

Tal como se tenía previsto, este 6 de febrero de 2026, se llevó a cabo un encuentro clave entre legisladores de México y Estados Unidos. La reunión formó parte del Diálogo Legislativo bilateral y tuvo como objetivo principal reforzar la cooperación en comercio, seguridad y migración. Bajo el principio de respeto mutuo y soberanía, las delegaciones analizaron las oportunidades y retos que enfrenta la región de América del Norte.

Dinámica comercial y oportunidades compartidas

Durante la sesión, los participantes resaltaron la robusta integración comercial que define la relación entre ambos países. Se puso especial atención al papel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado por los legisladores como el eje de estabilidad para la inversión y la generación de empleo en la región.

El intercambio evidenció que la manufactura conjunta, el fenómeno del nearshoring y la colaboración en sectores estratégicos, como infraestructura, energía y minerales críticos, ofrecen ventajas competitivas para América del Norte. Las partes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales legislativos, para asegurar la modernización constante del T-MEC y adaptarse a los retos globales.

Kenia López Rabadán destacó la
Kenia López Rabadán destacó la reunión con Estados Unidos. (Fotos: x/@kenialopezr)

Seguridad fronteriza y cooperación institucional

El tema de la seguridad fue otro de los focos centrales. Las delegaciones reconocieron los logros de la cooperación bilateral frente a amenazas como el tráfico de armas, drogas sintéticas y flujos financieros ilícitos. Se planteó la necesidad de reforzar la coordinación con base en la confianza mutua y el respeto irrestricto a la soberanía nacional.

Entre las medidas mencionadas para fortalecer la seguridad destacan:

  • Intercambio de información ágil y seguro entre autoridades de ambos países.
  • Capacitación conjunta para agentes encargados de la seguridad y justicia.
  • Colaboración judicial en la persecución de delitos transnacionales.

El consenso fue claro: la cooperación debe sustentarse en principios sólidos y en el acompañamiento institucional de los mecanismos existentes.

(Fotos: x/@kenialopezr)
(Fotos: x/@kenialopezr)

Migración: retos, derechos y soluciones integrales

En materia migratoria, el diálogo giró en torno a la necesidad de una visión integral. Se discutió la importancia de equilibrar la seguridad fronteriza con la protección de los derechos humanos y la atención a las causas estructurales de la migración. Legisladores subrayaron que fortalecer vías regulares y programas de desarrollo regional es esencial para abordar el fenómeno migratorio de manera eficaz.

Se dio relevancia a la asistencia humanitaria, en particular para niñas, niños y grupos vulnerables en tránsito. Las delegaciones acordaron incrementar la cooperación regional y mantener la comunicación para transformar los acuerdos políticos en mejoras concretas para las sociedades de ambos países.

Representación legislativa binacional

La delegación estadounidense estuvo conformada por representantes de diferentes estados y partidos, como Michael McCaul, Henry Cuellar, Michael Cloud, Beth Van Duyne, Salud Carbajal, Lou Correa, Carlos A. Giménez y Dan Meuser.

Por parte de México, participaron diputados de múltiples fuerzas políticas, entre ellos integrantes de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, como Pedro Haces Barba, Kenia López Rabadán y Raúl Bolaños-Cacho Cué.

(Fotos: x/@kenialopezr)
(Fotos: x/@kenialopezr)

Ambas comitivas reafirmaron el valor del diálogo parlamentario como herramienta para consolidar una relación bilateral basada en la corresponsabilidad y la institucionalidad democrática. El compromiso es mantener líneas abiertas de comunicación y cooperación, con miras a que los acuerdos se traduzcan en beneficios reales para las sociedades de México y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosComercioSeguridadMigraciónT-MECEstados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

El negocio se enfoca en la venta de pollos

Atacan a balazos negocio del

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: oficinas móviles llegarán este 7 de febrero

El programa otorga una beca mensual de 9 mil 582 pesos a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Procesan a elemento de la Guardia Nacional que atropelló a dos motociclistas en Ecatepec, Edomex

El saldo del accidente fue de una persona fallecida

Procesan a elemento de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos negocio del

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: operaban como falsos barrenderos

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito: cómo inició el

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

DEPORTES

DT del América Femenil arremete

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar