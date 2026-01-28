T-MEC 2026: Marcelo Ebrard concluye reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía en México, concluyó la reunión con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. (Foto: @m_ebrard)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó a través de su cuenta de X este 28 de enero de 2026 sobre la conclusión de la reunión sostenida con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick.

El secretario mexicano detalló que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el comercio y las inversiones entre ambos países:

“En la reunión con el Secretario Lutnick conversamos sobre comercio e inversiones entre ambos países, me pareció positiva y cordial. Inicia bien el año en ese campo”.

Ebrard también compartió que durante el encuentro con Lutnick, el estadounidense le entregó un obsequio que describió como el más especial y conmovedor que ha recibido en sus 45 años de servicio:

“Howard Lutnick me hizo el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio: un fragmento de las Torres Gemelas dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores que perdieron la vida el 11-09-2001”.

El secretario de Economía en México se reúne en Washington, D.C.

Entre los puntos centrales de la agenda, Marcelo Ebrard, conversó con autoridades de Estados Unidos sobre la llegada de nuevas inversiones y el impulso a las exportaciones mexicanas, así como la revisión de aranceles y otros asuntos vinculados al comercio bilateral, la visita del secretario de Economía se desarrolla en Washington, D.C.

El secretario de Economía detalló que la agenda contempla el fomento de nuevas inversiones, así como asuntos relacionados con aranceles y el acceso de productos mexicanos a mercados internacionales, lo que marca el inicio del rumbo que tomarán las negociaciones del T-MEC en 2026.

Ebrard comunicó que su primera reunión presencial sería con el embajador Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), seguida por un encuentro con el secretario de Comercio, mismo que concluyó de forma positiva, según las palabras del funcionario.

México y Estados Unidos tienen el mejor acuerdo arancelario, afirma Ebrard

La expansión de las exportaciones mexicanas en 2025 ha marcado un hito para la economía nacional, al registrar un volumen sin precedentes que roza los 665 mil millones de dólares. Este saldo representa un aumento del 7.6 % frente al año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

El sector manufacturero y la industria extractiva han sido los motores de este desempeño. Las ventas al exterior de la industria extractiva crecieron un 27 %, mientras que la manufactura aumentó un 10 % en el mismo periodo. Ambos rubros han mostrado una capacidad notable para generar divisas y fortalecer la balanza comercial.

La estructura de las exportaciones mexicanas refleja una fuerte dependencia del mercado estadounidense. Los principales destinos son:

Estados Unidos absorbe el 83 % de las exportaciones mexicanas.

Canadá representa el 3 %.

China capta el 2 %.

Alemania recibe el 1 %.

Corea del Sur también concentra el 1 %.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el contexto internacional ha estado marcado por la volatilidad y la fortaleza del peso. A pesar de ello, las empresas mexicanas han logrado consolidar su posición en los mercados globales, impulsadas por su competitividad y adaptación.

En palabras del propio Ebrard, la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha alcanzado una nueva etapa bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario enfatizó que México cuenta ahora con “el mejor acuerdo arancelario con Estados Unidos en el mundo”, una afirmación que, según señaló, ha sido reconocida incluso por las autoridades estadounidenses.