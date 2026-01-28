México

T-MEC 2026: Marcelo Ebrard concluye reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos

El secretario de Economía calificó la reunión como positiva

Guardar
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Marcelo Ebrard, secretario de Economía en México, concluyó la reunión con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. (Foto: @m_ebrard)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó a través de su cuenta de X este 28 de enero de 2026 sobre la conclusión de la reunión sostenida con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick.

El secretario mexicano detalló que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el comercio y las inversiones entre ambos países:

“En la reunión con el Secretario Lutnick conversamos sobre comercio e inversiones entre ambos países, me pareció positiva y cordial. Inicia bien el año en ese campo”.

Ebrard también compartió que durante el encuentro con Lutnick, el estadounidense le entregó un obsequio que describió como el más especial y conmovedor que ha recibido en sus 45 años de servicio:

“Howard Lutnick me hizo el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio: un fragmento de las Torres Gemelas dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores que perdieron la vida el 11-09-2001”.

El secretario de Economía en México se reúne en Washington, D.C.

Entre los puntos centrales de la agenda, Marcelo Ebrard, conversó con autoridades de Estados Unidos sobre la llegada de nuevas inversiones y el impulso a las exportaciones mexicanas, así como la revisión de aranceles y otros asuntos vinculados al comercio bilateral, la visita del secretario de Economía se desarrolla en Washington, D.C.

El secretario de Economía detalló que la agenda contempla el fomento de nuevas inversiones, así como asuntos relacionados con aranceles y el acceso de productos mexicanos a mercados internacionales, lo que marca el inicio del rumbo que tomarán las negociaciones del T-MEC en 2026.

Ebrard comunicó que su primera reunión presencial sería con el embajador Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), seguida por un encuentro con el secretario de Comercio, mismo que concluyó de forma positiva, según las palabras del funcionario.

México y Estados Unidos tienen el mejor acuerdo arancelario, afirma Ebrard

La expansión de las exportaciones mexicanas en 2025 ha marcado un hito para la economía nacional, al registrar un volumen sin precedentes que roza los 665 mil millones de dólares. Este saldo representa un aumento del 7.6 % frente al año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

El sector manufacturero y la industria extractiva han sido los motores de este desempeño. Las ventas al exterior de la industria extractiva crecieron un 27 %, mientras que la manufactura aumentó un 10 % en el mismo periodo. Ambos rubros han mostrado una capacidad notable para generar divisas y fortalecer la balanza comercial.

La estructura de las exportaciones mexicanas refleja una fuerte dependencia del mercado estadounidense. Los principales destinos son:

  • Estados Unidos absorbe el 83 % de las exportaciones mexicanas.
  • Canadá representa el 3 %.
  • China capta el 2 %.
  • Alemania recibe el 1 %.
  • Corea del Sur también concentra el 1 %.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el contexto internacional ha estado marcado por la volatilidad y la fortaleza del peso. A pesar de ello, las empresas mexicanas han logrado consolidar su posición en los mercados globales, impulsadas por su competitividad y adaptación.

En palabras del propio Ebrard, la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha alcanzado una nueva etapa bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario enfatizó que México cuenta ahora con “el mejor acuerdo arancelario con Estados Unidos en el mundo”, una afirmación que, según señaló, ha sido reconocida incluso por las autoridades estadounidenses.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardT-MECEEUUMéxico2026EconomíaComerciomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Plátano: la fruta cotidiana que impulsa músculos, nervios y energía

Su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina lo convierten en un alimento clave para el bienestar diario

Plátano: la fruta cotidiana que

Búlgaros con leche de almendra o soya: así se prepara la potente mezcla que contiene beneficios que los lácteos no aportan

El uso de bebidas vegetales facilita la inclusión del kéfir en dietas veganas y para quienes evitan productos lácteos

Búlgaros con leche de almendra

Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula del 29 de enero: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a conducir en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula del 29

Dirigencia de MC condena el ataque contra dos diputados en Sinaloa

El llamado de atención subraya el desafío institucional ante la escalada de inseguridad y el reclamo de acciones concretas para enfrentar la crisis

Dirigencia de MC condena el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Elisa Beristain da

Hermano de Elisa Beristain da actualización de la salud de la conductora tras perforación de un intestino

Sebastián Yatra anuncia gira por 10 ciudades de México: fecha y preventa para ‘Entre Tanta Gente Tour’

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, precios, preventa y venta de boletos

Britney Spears reaparece en México y reactiva genera expecttiva por posibles presentaciones musicales en el país

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe reconoce a

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?