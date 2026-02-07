México

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La cantante informó que la adquisición de su nuevo material discográfico otorga la posibilidad de asistir al evento exclusivo donde estrenará su álbum

El vinilo K de Karma
El vinilo K de Karma de Kenia Os incluye acceso gratuito al listening party en el Palacio de los Deportes. (RS)

Kenia Os sorprendió a sus seguidores al anunciar la manera en que pueden conseguir un acceso gratuito para el listening party K DE KARMA: LA ESCUCHA en el Palacio de los Deportes.

A través de la cuenta de Instagram de K de Kenia Os, la intérprete de “Malas decisiones” anunció que ya están a la venta los vinilo K de Karma, su más reciente material discográfico.

El detalle más llamativo del producto es el acceso gratuito que contiene para el esperado evento en el Palacio de los Deportes, donde se presentará su nuevo álbum, del cual solo se conocen dos sencillos y se espera el lanzamiento de uno nuevo para el 12 de febrero.

Los vinilos K de Karma
Los vinilos K de Karma están disponibles en tres colores y contienen arte y póster coleccionables y acceso al evento. (Captura de pantalla)

¿Qué incluye el vinyl de K de Karma?

De acuerdo con la publicación oficial, el vinyl está disponible en 3 colores diferentes: rojo, azul y amarillo, cualquiera de los diseños incluye el acceso gratuito y arte exclusivo:

  • 1 póster exclusivo de 90X60 cm.
  • 14 canciones
  • 1 funda doble de colección con portada y arte interior exclusivo.
  • 1 acceso en sección general nivel C para K DE KARMA: LA ESCUCHA.

Cabe mencionar que la venta estará disponible hasta agotar existencias a través de keniaos.com. Otro detalle importante es que la imagen mostrada en la publicación no es el producto final, pues el arte de portada y el tracklist serán revelados más adelante.

El listening party K DE
El listening party K DE KARMA: LA ESCUCHA se celebrará el 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México. (Captura YT: Kenia Os)

¿Qué se sabe sobre el listening party para Kenia Os?

  • Kenia Os organizará un evento titulado “K DE KARMA: LA ESCUCHA”.
  • El evento se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026.
  • La sede será el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.
  • Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar en exclusiva el nuevo álbum de Kenia Os antes de su lanzamiento oficial.
  • El evento está dirigido a los seguidores de la artista, quienes podrán ser los primeros en conocer el material inédito.
La compra del vinilo otorga
La compra del vinilo otorga entrada en sección general nivel C y la oportunidad de escuchar el álbum antes de su estreno. (Instagram: @keniaos)

Kenia Os podría realizar una gira internacional

El reciente anuncio de Kenia Os sobre su interés en realizar una gira internacional de estadios generó un intenso debate en redes sociales, donde se entrecruzan elogios y críticas hacia la cantante.

La artista manifestó su deseo de dejar atrás los escenarios pequeños y presentarse ante grandes audiencias, una declaración que coincide con la expectativa generada por el lanzamiento de su nuevo álbum.

“Ya quisiera hacer y sé que algún día lo voy a hacer: una gira internacional de estadios. A mí la verdad, lo siento, soy muy ambiciosa, casi no me gustan los shows pequeños, nunca me han gustado”, dijo en entrevista para Glamour.

