México

IMSS destina 155 millones de pesos para proteger a su personal: entrega uniformes y trajes de bombero

El instituto dotó a brigadistas con más de 100 mil uniformes

Guardar
Zoé Robledo, director del IMSS,
Zoé Robledo, director del IMSS, saluda a brigadistas durante la entrega de más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para la institución, con una inversión de 155 millones de pesos para salvaguardar a trabajadores y usuarios (Cortesía IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una entrega nacional sin precedentes de más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil destinados a los brigadistas de la institución.

Este esfuerzo, encabezado por Zoé Robledo, representa una inversión de 155 millones de pesos para asegurar la protección tanto de trabajadores como de personas usuarias en instalaciones médicas y administrativas.

Durante el acto, realizado en el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas en la Ciudad de México, se distribuyeron 93 mil chalecos de siete colores distintos, asignados según las funciones dentro de las brigadas.

El IMSS distribuyó más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para fortalecer la seguridad en unidades médicas y administrativas. Crédito: IMSS

También se entregaron cinco mil 500 impermeables, mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil, 550 chalecos verde limón y mil 110 trajes de bombero destinados a unidades médicas de Segundo Nivel y a Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Se entregaron cinco mil 500
Se entregaron cinco mil 500 impermeables, mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil, 550 chalecos verde limón y mil 110 trajes de bombero (Cortesía IMSS)

La estructura de las brigadas ha sido reforzada en todos los niveles de atención médica, así como en oficinas delegacionales y administrativas.

El personal actúa en simulacros y responde a situaciones de emergencia, como lluvias, incendios y evacuaciones.

Robledo explicó que, además de conformar brigadas completas, el reto fue dotarlas de capacitación, adiestramiento y equipos que permiten identificar las tareas de cada grupo a través del color del chaleco o uniforme: blanco para primeros auxilios, amarillo para búsqueda y rescate, naranja para evacuación de inmuebles, rojo para prevención y combate de incendios, verde para comunicación, rojo y amarillo para el manejo de fluidos y energéticos, y azul y naranja para brigadas especiales.

El titular del Seguro Social subrayó la importancia de haber realizado una licitación que garantiza la homologación de la calidad de los equipos en todo el país. En sus palabras, la prioridad es que “todo el IMSS, en todos lados y en todo momento camine en la misma dirección”.

La entrega fue realizada en
La entrega fue realizada en el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas en la Ciudad de México (Cortesía IMSS)

El responsable de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Annuar Rubio Moreno, puntualizó que la adquisición de los uniformes abarca a 2 mil 417 unidades de Protección Civil.

Añadió que este año la cobertura se ampliará con la incorporación de 3 mil 767 unidades médicas provenientes del programa IMSS Coplamar, que ahora forman parte del régimen ordinario, y de 254 inmuebles con asistencia intermitente del personal, con el objetivo de implementar normas internas de protección civil en 6 mil 438 unidades a nivel nacional.

Al evento asistieron altos mandos del IMSS, entre ellos la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, y el titular de la División de Protección Civil, Néstor Damián del Pino León, así como representantes de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada de la Ciudad de México Norte y Sur. Estas acciones refuerzan el compromiso institucional para fortalecer la seguridad y la preparación ante emergencias dentro del IMSS.

Temas Relacionados

IMSSZoé RobledoProtección Civilbomberosmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Habitantes han señalado que algunos miembros están inmiscuidos con el narco

Gobierno federal investiga bloqueos en

Damián Zepeda hace demoledora crítica a Sheinbaum por solicitar al gobierno surcoreano más shows de BTS en México

Los cuestionamientos del panista surgieron durante un intenso debate con el morenista Arturo Ávila

Damián Zepeda hace demoledora crítica

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Tres presuntos miembros de una organización criminal permanecen bajo prisión preventiva tras ser vinculados a proceso por dejar una narcomanta y una cabeza humana en la estación policial de Villas del Sol, mientras continúan las investigaciones

Procesan en Baja California a

Popocatépetl hoy: volcán registró 18 exhalaciones este 3 de febrero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 18

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

El mediocampista se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta colchonera en LaLiga

Obed Vargas no ocupará plaza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan en Baja California a

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi muestra los trucos

Jacob Elordi muestra los trucos que Guillermo del Toro le dio para actuar como galán de telenovela: “María Cristina”

Qué es el matrimonio lavanda, el concepto que arrasa en TikTok

“Él la cacheteó”: Gustavo Adolfo Infante da otra versión tras el video filtrado de Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Gabriela Ortiz: la historia de la profesora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

Así fue la despedida de Yandel en el Auditorio Nacional: éxitos, agradecimientos y complicidad con el público

DEPORTES

Victoria Chávez es nombrada como

Victoria Chávez es nombrada como atleta del año de los World Games 2025

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

Dallas Cowboys se alejan del Azteca en 2026: estos son los equipos que jugarían en México

El ‘Güerito de Tepito‘ confiesa cómo es trabajar al lado de David Benavidez : “Es un monstruo”

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”