IMSS destina 155 millones de pesos para proteger a su personal: entrega uniformes y trajes de bombero

Zoé Robledo, director del IMSS, saluda a brigadistas durante la entrega de más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para la institución, con una inversión de 155 millones de pesos para salvaguardar a trabajadores y usuarios (Cortesía IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una entrega nacional sin precedentes de más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil destinados a los brigadistas de la institución.

Este esfuerzo, encabezado por Zoé Robledo, representa una inversión de 155 millones de pesos para asegurar la protección tanto de trabajadores como de personas usuarias en instalaciones médicas y administrativas.

Durante el acto, realizado en el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas en la Ciudad de México, se distribuyeron 93 mil chalecos de siete colores distintos, asignados según las funciones dentro de las brigadas.

El IMSS distribuyó más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para fortalecer la seguridad en unidades médicas y administrativas. Crédito: IMSS

También se entregaron cinco mil 500 impermeables, mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil, 550 chalecos verde limón y mil 110 trajes de bombero destinados a unidades médicas de Segundo Nivel y a Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Se entregaron cinco mil 500 impermeables, mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil, 550 chalecos verde limón y mil 110 trajes de bombero (Cortesía IMSS)

La estructura de las brigadas ha sido reforzada en todos los niveles de atención médica, así como en oficinas delegacionales y administrativas.

El personal actúa en simulacros y responde a situaciones de emergencia, como lluvias, incendios y evacuaciones.

Robledo explicó que, además de conformar brigadas completas, el reto fue dotarlas de capacitación, adiestramiento y equipos que permiten identificar las tareas de cada grupo a través del color del chaleco o uniforme: blanco para primeros auxilios, amarillo para búsqueda y rescate, naranja para evacuación de inmuebles, rojo para prevención y combate de incendios, verde para comunicación, rojo y amarillo para el manejo de fluidos y energéticos, y azul y naranja para brigadas especiales.

El titular del Seguro Social subrayó la importancia de haber realizado una licitación que garantiza la homologación de la calidad de los equipos en todo el país. En sus palabras, la prioridad es que “todo el IMSS, en todos lados y en todo momento camine en la misma dirección”.

La entrega fue realizada en el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas en la Ciudad de México (Cortesía IMSS)

El responsable de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Annuar Rubio Moreno, puntualizó que la adquisición de los uniformes abarca a 2 mil 417 unidades de Protección Civil.

Añadió que este año la cobertura se ampliará con la incorporación de 3 mil 767 unidades médicas provenientes del programa IMSS Coplamar, que ahora forman parte del régimen ordinario, y de 254 inmuebles con asistencia intermitente del personal, con el objetivo de implementar normas internas de protección civil en 6 mil 438 unidades a nivel nacional.

Al evento asistieron altos mandos del IMSS, entre ellos la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, y el titular de la División de Protección Civil, Néstor Damián del Pino León, así como representantes de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada de la Ciudad de México Norte y Sur. Estas acciones refuerzan el compromiso institucional para fortalecer la seguridad y la preparación ante emergencias dentro del IMSS.