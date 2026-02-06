Hugo Aguilar aclara incidente: su directora limpió café de sus zapatos y asegura que no hubo privilegio ni soberbia

Hugo Aguilar Ortiz aclara que la escena viral ocurrió tras un accidente con café que salpicó sus zapatos y agradece la acción de su colaboradora.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, salió al paso de la controversia generada tras la difusión de un video en el que se observa a dos de sus colaboradores limpiándole los zapatos en plena vía pública, previo a un acto oficial en Querétaro.

El episodio, ocurrido el 5 de febrero de 2026, detonó una ola de críticas en redes sociales sobre posibles actitudes de privilegio y contradicciones con el discurso de austeridad del Poder Judicial.

Incidente previo al acto constitucional en Querétaro

Los hechos se registraron minutos antes de la ceremonia por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, en las inmediaciones del Teatro de la República, en Santiago de Querétaro.

En las imágenes difundidas por distintos medios se aprecia a la directora general de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez Bolaños y a otro asistente agachados, utilizando una servilleta para limpiar el calzado del ministro presidente, mientras él permanece de pie y observa la escena.

Hugo Aguilar Ortiz asegura que el incidente con café en sus zapatos fue un accidente y que su colaboradora actuó de buena fe.

El material fue captado por cámaras de medios nacionales y rápidamente se viralizó, provocando cuestionamientos sobre la conducta del titular de la SCJN durante un evento de alto simbolismo institucional.

Hugo Aguilar aclara video y ofrece disculpa pública

Ante la polémica, Hugo Aguilar Ortiz publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar lo sucedido.

Aseguró que el episodio fue sacado de contexto y que ocurrió luego de que a su directora de Comunicación Social, Amanda Pérez, se le derramara café y nata, lo que accidentalmente salpicó su zapato.

Amanda Pérez Bolaños es la directora general de Comunicación Social de la SCJN desde septiembre de 2025.

Según su versión, al percatarse de la mancha, su colaboradora intentó limpiarla de inmediato, lo que —afirmó— lo tomó por sorpresa.

El ministro señaló que en cuanto se dio cuenta de la situación, pidió que no continuara y posteriormente ofreció una disculpa, reiterando su respeto hacia su compañera.

“No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”, subrayó Aguilar Ortiz, quien también afirmó que el incidente no refleja el actuar institucional de la SCJN ni su comportamiento en el ámbito público o privado.

Críticas por austeridad, lujo y congruencia institucional

La difusión del video reavivó cuestionamientos previos en torno a los gastos del nuevo pleno de la Suprema Corte.

Captan al Presidente Hugo Aguilar, con dos empleados limpiándole los zapatos. (Redes Sociales)

En redes sociales se recordó que el ministro presidente ha sido visto utilizando calzado de marcas de lujo, además de otras decisiones administrativas que han generado debate.

Entre los señalamientos más recurrentes se encuentran:

La compra de camionetas blindadas de alta gama, con un costo superior a 21 millones de pesos.

La adquisición de 12 togas personalizadas , con un monto cercano a los 300 mil pesos.

El gasto de más de un millón de pesos en la ceremonia indígena realizada el 1 de septiembre de 2025.

Estos elementos han sido contrastados con el discurso oficial de austeridad y cercanía con la ciudadanía.

Silencio institucional y contexto político de la SCJN

Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido una postura institucional sobre el incidente.

Aguilar Ortiz explicó que pidió a su directora de Comunicación Social que no continuara limpiando sus zapatos y ofreció disculpas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Tampoco la presidenta de la República ha hecho comentarios adicionales, pese a que previamente había descrito a Aguilar Ortiz como un perfil “modesto y sencillo”.

El episodio ocurre a poco más de cuatro meses de que Hugo Aguilar asumiera la presidencia del máximo tribunal, en un contexto marcado por reformas, decisiones polémicas y un escrutinio público constante sobre el rumbo y la legitimidad del nuevo Poder Judicial.