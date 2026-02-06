Una correcta elección de alimentos ricos en este compuesto puede marcar la diferencia en la fuerza, la memoria y la vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina es un compuesto presente de forma natural en ciertos alimentos y desempeña un papel clave en la producción de energía muscular.

Incorporar fuentes alimenticias ricas en creatina dentro de la dieta puede contribuir a mejorar el rendimiento físico y favorecer la recuperación tras el ejercicio.

Conocer qué alimentos aportan creatina resulta útil para quienes buscan potenciar su energía de manera natural y mantener una alimentación equilibrada.

Los alimentos ricos en creatina retrasan la fatiga durante el ejercicio, ayudando a mantener la resistencia física y el rendimiento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con más creatina y que te ayudan a aumentar tus niveles de energía de manera natural

Los alimentos que contienen mayores cantidades de creatina y ayudan a aumentar los niveles de energía de manera natural son principalmente de origen animal.

La creatina favorece la producción de energía en los músculos, por lo que su consumo resulta útil para quienes buscan mejorar el rendimiento físico.

De acuerdo con información de la revista Healthline, entre los alimentos más ricos en creatina destacan:

Carne de res : Es una de las fuentes naturales más abundantes de creatina. Una porción de 100 gramos puede aportar entre 0,5 y 1 gramo de creatina.

Pescado (especialmente el arenque, el salmón y el atún) : El arenque aporta hasta 1 gramo de creatina por cada 100 gramos; el salmón y el atún también contienen cantidades significativas.

Cerdo : Ofrece niveles similares a la carne de res, aunque ligeramente inferiores.

Pollo : Su aporte de creatina es menor en comparación con las carnes rojas y pescados, pero sigue siendo una opción válida.

Conejo y cordero: También proporcionan creatina, aunque en cantidades más bajas.

El aporte natural de creatina en la dieta incrementa la masa muscular y acelera la recuperación tras el daño o la inflamación muscular.

Las fuentes vegetales no contienen creatina, por lo que quienes llevan dietas vegetarianas o veganas suelen tener niveles más bajos de esta sustancia. Para estos casos, la suplementación puede ser una alternativa bajo supervisión profesional.

Cuáles son los beneficios consumir creatina en los alimentos

Consumir creatina a través de los alimentos ofrece varios beneficios para la salud y el rendimiento físico, entre los que se encuentran:

Mejora de la fuerza y la potencia muscular : La creatina favorece la regeneración de ATP, la principal fuente de energía utilizada durante ejercicios de alta intensidad, lo que permite realizar entrenamientos más intensos y con mejores resultados.

Aumento de la masa muscular : Su aporte contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular, especialmente cuando se combina con actividad física regular.

Recuperación muscular más rápida : La creatina ayuda a reducir el daño muscular y la inflamación tras el ejercicio, lo que favorece una recuperación más eficiente entre sesiones de entrenamiento.

Mayor resistencia y rendimiento deportivo : Consumir alimentos ricos en creatina puede retrasar la aparición de la fatiga, permitiendo mantener el esfuerzo físico durante más tiempo.

Apoyo a funciones cerebrales: La creatina también interviene en procesos energéticos del cerebro, beneficiando la función cognitiva y la memoria, especialmente en personas mayores.

Pocas personas saben que también brinda beneficios al cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener creatina de fuentes naturales asegura un aporte equilibrado dentro de una dieta variada, sin los riesgos asociados al uso excesivo de suplementos.