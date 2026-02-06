Julián LeBarón va por la gubernatura de Chihuahua ¿será por Morena?

(Cuartoscuro)

El activista Julián LeBarón reveló que buscará competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027 ya que “los chihuahuenses podemos hacer por nosotros mismos en unos cuantos años lo que no han hecho los políticos”.

“Los menonitas hemos hablado mucho sobre participar en la política, no porque queramos poder sobre los demás sino para organizar la defensa. Por todos los asesinatos y masacres, no hay ni una persona sentenciada, por todo lo que hemos vivido a pesar de todas las exigencias que hemos hecho, ni por la masacre ni porque nos ha pasado”, comentó en entrevista radiofónica.

Señaló que el gobierno no hará por los habitantes lo que elllos mismos podrían hacer, por lo que se están organizando para exigir a quienes cobran con los servicios públicos para que les rindan cuentas.

“El 90% de los presos está sin una sentencia, el poder federal tiene el monopolio de la justicia y esto no puede seguir así, la responsabilidad es de 140 millones de mexicanos y aquí en Chihuahua estamos decididos a organizarnos para defender la vida y la propiedad”, dijo.

Un miembro de la familia Lebarón observa el auto quemado donde parte de los nueve miembros de la familia asesinados fueron asesinados y quemados durante una emboscada en Bavispe, Sonora, México, el 5 de noviembre de 2019. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el 5 de noviembre ayudar a México a combatir a sus cárteles después de que tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense fueran asesinados en una zona conocida por el narcotráfico. (Foto de HERIKA MARTINEZ / AFP)

LeBarón confesó que se le han acercado diversos partidos políticos para encabezar 2027 la gubernatura, sin embargo:

“Será un asunto totalmente independiente, he dicho que los chihuhuenses podemos hacer por nosotros mismos lo que los políticos no han hecho en un siglo y lo que no harán en otro siglo si permitimos que elos tomen todas las desiciones. Con esto de la nueva ley de agua es prácticamente expropiar el agua de todos los campesinos. No tenemos que ver con partidos políticos”, acotó.

Julián LeBaron acusó persecución por parte de las autoridades luego de denunciar que menonitas eran extorsionados para permitirles llevar combustibles a sus comunidades y trabajar sus tierras.

“Los menonitas mueven combustible a sus comunidades para poder trabajar la tierra (...) entonces les cobraban una cuota cada mes y cuando se resistieron y dijeron ‘no vamos a seguir pagando para poder trabajar’, detuvieron a una persona. Hicieron un movimiento para generar temor entre los campesinos y que continuaran pagando la extorsión a la Fiscalía”, afirmó Julián LeBaron.

División de posturas en Morena

El Tribunal Electoral confirmó que Andrea Chávez debe retirar su nombre, imagen y cargo de las unidades médicas y consultorios mientras se resuelve el procedimiento sancionador.

Hace poco más de un año, Andrea Chávez realiza actos proselitistas en municipios de Chihuahua. La actual senadora recibió señalamientos por rentar ambulancias con su imagen y colores alusivos a Morena para ofrecer chequeos.

Recientemente, Adán Augusto López expresó su respaldo a la aspiración de Chávez y sostuvo que será la siguiente gobernadora de Chihuahua.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadoradel estado de Chihuahua… sin duda cuenta con nuestro apoyo”, sentenció.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respondió a las declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández, quien afirmó que la senadora Andrea Chávez Treviño será la próxima candidata y gobernadora de Chihuahua por Morena.

El edil subrayó que la definición de la candidatura corresponde a la ciudadanía del estado y no a actores políticos externos.

Cruz Pérez Cuéllar rechaza imposiciones en Chihuahua

El alcalde de Ciudad Juárez defendió que la decisión sobre la candidatura en Chihuahua debe recaer en la ciudadanía y no en actores externos.

Durante un encuentro con medios, Pérez Cuéllar enfatizó que en Chihuahua “manda el pueblo” y que será la sociedad chihuahuense la que decida quién encabezará el proyecto político rumbo a la elección de 2027.

En ese contexto, señaló que ningún senador, y menos uno que no vota en la entidad, puede definir el futuro político del estado.

Las decisiones sobre el rumbo político del estado requieren mecanismos democráticos, no pronunciamientos anticipados.

“Sí hace falta un buen gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no un senador de fuera”, expresó el presidente municipal, al tiempo que recalcó que los procesos internos deben respetar la voluntad ciudadana y las reglas del partido.

El alcalde también reconoció que la entidad enfrenta retos importantes en materia de gobierno y desarrollo, aunque insistió en que cualquier definición deberá darse a través de mecanismos democráticos y no mediante pronunciamientos anticipados.