Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Diego “N” es acusado de operar una red de extorsión y secuestro

TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila e integrante del Morena, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM

Diego “N”, alcalde de Tequila en Jalisco, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Cefereso No. 1, conocido como el Altiplano, luego de que un juez de control ordenó establecer esta medida cautelar en su contra.

En su primera audiencia, realizada este viernes 6 de febrero, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, determinó que el mandatario municipal permanecerá recluido mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra.

La medida se tomó luego de que la defensa de Diego “N” solicitó la ampliación del término constitucional para determinar su situación jurídica en 144 horas, por lo que será la próxima semana que se definirá si es vinculado a proceso.

Su detención se efectuó la este jueves 5 de febrero como parte de la Operación Enjambre, donde también fueron arrestados el Director de Seguridad Pública, Manuel “N”; Director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N” y el Director de Obras Públicas, Isaac “N”.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Los cuatro hombres son señalados por tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que el alcalde de Tequila suma acusaciones por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad.

Información obtenida por Infobae México refiere que el alcalde es identificado por las autoridades por liderar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento, en la cual los servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio.

Además, se les relaciona con el desvío de recursos del erario público destinados a Tequila.

Lo señalan por presunto secuestro de un candidato y suplente a la alcaldía

El alcalde de Tequila permanecerá recluido en el Altiplano. (Facebook)

De acuerdo con reportes de Milenio, el alcalde de Tequila fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

Las acusaciones tendrían origen por su probable responsabilidad en el secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes buscaron la candidatura y la suplencia por Morena, respectivamente, en 2021 para el municipio de Tequila.

Diego “N” habría secuestrado a ambos hombres cuando se encontraban en un restaurante del municipio, para posteriormente obligarlos a renunciar a sus aspiraciones.

En la audiencia también se presentaron datos de prueba como entrevistas, artículos periodísticos, informes, entre otros, que revelarían las operaciones de Diego “N” relacionadas con la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Funcionarios detenidos también solicitaron la ampliación del plazo para definir su situación jurídica

Dos de los detenidos aparecen en el organigrama de la administración (Gobierno de Tequila)

Cabe señalar que en la audiencia también fueron presentados los tres funcionarios detenidos con el edil, cuyas defensas también se acoplaron a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Se espera que sea el próximo martes 10 de febrero cuando se realice la audiencia de continuación para definir si serán vinculados a proceso.

