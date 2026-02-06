“Jardín Inconcluso” de Rafael Lozano-Hemmer llega al Museo de Arte Moderno: arte que revela fenómenos invisibles

Con acceso nocturno y un recorrido inmersivo, la muestra explora fenómenos invisibles como el calor corporal y las ondas sonoras. (INBAL)

El Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México presenta desde el 11 de febrero de 2026 “Jardín inconcluso”, una exposición que fusiona arte, tecnología y participación colectiva a través de nueve instalaciones interactivas de gran escala. La muestra marca el regreso de Rafael Lozano-Hemmer, artista nacido en México y radicado en Canadá, a un recinto mexicano tras diez años de ausencia.

La exhibición abre la programación anual del museo y recibió la visita de figuras como la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz Nájera, la delegada general de Québec en México, Stéphanie Allard-Gómez, y la directora del recinto, Marisol Argüelles San Millán.

Un museo que dialoga con el público

Durante la apertura, Claudia Curiel de Icaza destacó que el proyecto impulsa el diálogo entre el museo y sus visitantes. Subrayó: “La exposición trata de que el Museo fortalezca su vocación de experimentación, como surgió; que dialogue con los públicos, con la tecnología”. El recorrido invita a los asistentes a habitar el espacio museístico desde una perspectiva contemporánea, explorando nuevas formas de interacción y experimentación nocturna.

Las instalaciones se encuentran en la Sala Gamboa, el redondel y el Jardín Escultórico del MAM. (@bellasartesinba)

En palabras del propio Rafael Lozano-Hemmer, el arte que propone debe tener “condición de eco, de memoria”. El artista explicó que “se trata de obras que te sienten, que te escuchan, miran y esperan que tú participes para completarlas. Esta exposición: o se activa con el público, o no existe”. Así, el público se convierte en protagonista, ya que su presencia activa las piezas y genera huellas únicas en cada visita.

Alejandra de la Paz Nájera calificó el proyecto como ambicioso y capaz de transformar la experiencia habitual del museo, al conjugar arte y tecnología en el jardín del MAM. Para Stéphanie Allard-Gómez, la muestra “invita a los visitantes a convertirse en una parte activa de la creación” y fortalece los vínculos culturales entre Québec y México.

Experiencias nocturnas y tecnología ambiental

Las instalaciones se despliegan en la Sala Gamboa, el redondel y el Jardín Escultórico del MAM. El diseño favorece el recorrido nocturno, con obras que responden a la presencia física del público y hacen visibles fenómenos como flujos térmicos, ondas sonoras y datos biométricos.

Entre las piezas, se encuentra un faro sensible a la radiación cósmica, una calzada de voces construida con archivos de la Fonoteca Nacional y un paisaje de luces que reacciona a los latidos del corazón de los visitantes. Un ejemplo es Thermal Drift (Deriva térmica), que utiliza cámaras térmicas para mostrar la dispersión del calor corporal en el entorno.

El montaje, producido en colaboración con un equipo de 21 personas del estudio de Lozano-Hemmer en Montreal. (@bellasartesinba)

La instalación sonora Atmosfonía cuenta con un sistema de bocinas que se activa según la ubicación del visitante, creando un entorno inmersivo y cambiante. El montaje, producido en colaboración con un equipo de 21 personas del estudio de Lozano-Hemmer en Montreal, incorpora tecnología sustentable, como luminarias solares y filtros para proteger a las aves migratorias.

Fechas y horarios de la muestra

Abierto al público del 11 de febrero al 25 de abril de 2026

Días y horarios:

Miércoles y jueves: 19:00 a 23:00

Viernes y sábados: 19:00 a 00:00

Precios:

Entrada general: 150 pesos

Acceso programado cada 15 minutos

Recorrido estimado: 60 a 90 minutos

Boletos disponibles en la plataforma Fever y en taquilla del Museo de Arte Moderno