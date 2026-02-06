México

Harfuch aseguró que continuarán las detenciones por asesinato de Carlos Manzo; Sheinbaum visitará a Grecia Quiroz en Uruapan

El funcionario de seguridad confirmó que actualmente se encuentra trabajando en absoluta coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad

Guardar
Omar García Harfuch durante la
Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo este 6 de febrero. (Presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo no quedará impune durante la conferencia matutina este 6 de febrero.

“Nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune, y vamos a continuar con las detenciones”, declaró el funcionario de seguridad.

Confirmó que actualmente se encuentra trabajando en absoluta coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, destacando que todo el gabinete está aportando información en temas de inteligencia militar y naval que ha dado como resultado varias detenciones.

Harfuch también recordó a las personas arrestadas durante los operativos, entre los que se encuentran Samuel N y Josué Elogio N, a quienes se les emitieron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, tiempo después se anunció la captura del líder de la célula que gestionó todo el ataque, Jorge Armando N alias “El licenciado”, uno de los autores intelectuales del crimen. Posteriormente, se detuvo a Ricardo N, la persona encargada de trasladar a los sicarios tras la agresión al presidente municipal.

Jorge Armando N alias “El
Jorge Armando N alias “El licenciado”. (FGE Michoacán)

Otros delincuentes que también han sido aprehendidos son: Jaciel Antonio N alias “El pelón” el reclutador de las personas de actividades criminales, al cual se le atribuye la contratación del menor de edad que fue el agresor de Carlos Manzo. De manera más reciente se privó de su libertad a Alejandro Baruk alias “z” o “caos”, presunto jefe de una célula generadora de violencia relacionado con los crímenes de asesinato, extorsión y venta de drogas.

Por último, se arrestó a un funcionario público del ayuntamiento de Uruapan que estaba vinculado con proporcionar información al crimen organizado para poder logar el asesinato de Carlos Manzo.

“No es una investigación cerrada, nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán para continuar avanzando . El compromiso es ese, que siga habiendo detenciones. Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado y también estamos trabajando para su ubicación”, manifestó el secretario de seguridad.

Claudia Sheinbaum visitará Uruapan

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a la cual le ha ofrecido su apoyo para “lo que necesite”.

“Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de seguridad, y se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional”, anunció la mandataria.

Sobre una posible visita en la ciudad, la presidenta afirmó que en su momento podría estar de visita en la zona, pero no ofreció más detalles.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchCarlos ManzoClaudia Sheinbaumasesinatomañanera del pueblomexico-noticiasPolítica mexicana

Más Noticias

San Valentín: lista de canciones románticas para dedicar el 14 de febrero

Esta selección musical incluye desde baladas hasta temas de regional mexicano ideales para sorprender a tu pareja

San Valentín: lista de canciones

México Sub-17 enfrenta a Saint Martin en la Jornada 2 del Premundial de Concacaf 2026: dónde y cuándo ver en vivo

El Tri Sub-17 llega tras golear 10-0 a Sint Maarten en su debut

México Sub-17 enfrenta a Saint

Procesan a Marilyn “N” por usurpación de funciones: la acusan de atención psiquiátrica y prescripción medica indebida en Puebla

La mujer se desempeñaba sin licencia como psiquiatra

Procesan a Marilyn “N” por

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 6 de febrero

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

“Cuba no está sola”: Díaz-Canel resalta respaldo de Sheinbaum ante bloqueo petrolero

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la SRE, en medio de la escasez de combustible que ha golpeado a la isla por presiones de Estados Unidos

“Cuba no está sola”: Díaz-Canel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las “cuotas” con las que

Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Como integrante del CJNG, así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

ATEEZ VR Concert en México:

ATEEZ VR Concert en México: fecha de estreno, preventa y cines en que se proyectará el show de K-Pop

Día del Amante: lista de canciones para escuchar este 13 de febrero

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: dónde y cuándo ver en México el show de medio tiempo

Light Stick BTS Ver. 4: ¿Cuándo comprarlo en México y cómo saber si tu Army Bomb es original?

José Manuel Figueroa reacciona a supuestas acusaciones de Imelda Tuñón de presunto abuso sexual contra su hermano Julián

DEPORTES

México Sub-17 enfrenta a Saint

México Sub-17 enfrenta a Saint Martin en la Jornada 2 del Premundial de Concacaf 2026: dónde y cuándo ver en vivo

Oribe Peralta enfría la opción Fidalgo a la Selección Mexicana: “En esa posición hay de sobra”

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: dónde y cuándo ver en México el show de medio tiempo

Henry Martín ya es de cera: el capitán del América recibe un homenaje histórico

Oficial: Igor Lichnovsky deja al América y continuará su carrera en el Karagümrük de Turquía