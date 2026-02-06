Harfuch aseguró que continuarán las detenciones por asesinato de Carlos Manzo; Sheinbaum visitará a Grecia Quiroz en Uruapan

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo este 6 de febrero. (Presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo no quedará impune durante la conferencia matutina este 6 de febrero.

“Nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune, y vamos a continuar con las detenciones”, declaró el funcionario de seguridad.

Confirmó que actualmente se encuentra trabajando en absoluta coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, destacando que todo el gabinete está aportando información en temas de inteligencia militar y naval que ha dado como resultado varias detenciones.

Harfuch también recordó a las personas arrestadas durante los operativos, entre los que se encuentran Samuel N y Josué Elogio N, a quienes se les emitieron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, tiempo después se anunció la captura del líder de la célula que gestionó todo el ataque, Jorge Armando N alias “El licenciado”, uno de los autores intelectuales del crimen. Posteriormente, se detuvo a Ricardo N, la persona encargada de trasladar a los sicarios tras la agresión al presidente municipal.

Jorge Armando N alias “El licenciado”. (FGE Michoacán)

Otros delincuentes que también han sido aprehendidos son: Jaciel Antonio N alias “El pelón” el reclutador de las personas de actividades criminales, al cual se le atribuye la contratación del menor de edad que fue el agresor de Carlos Manzo. De manera más reciente se privó de su libertad a Alejandro Baruk alias “z” o “caos”, presunto jefe de una célula generadora de violencia relacionado con los crímenes de asesinato, extorsión y venta de drogas.

Por último, se arrestó a un funcionario público del ayuntamiento de Uruapan que estaba vinculado con proporcionar información al crimen organizado para poder logar el asesinato de Carlos Manzo.

“No es una investigación cerrada, nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán para continuar avanzando . El compromiso es ese, que siga habiendo detenciones. Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado y también estamos trabajando para su ubicación”, manifestó el secretario de seguridad.

Claudia Sheinbaum visitará Uruapan

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a la cual le ha ofrecido su apoyo para “lo que necesite”.

“Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de seguridad, y se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional”, anunció la mandataria.

Sobre una posible visita en la ciudad, la presidenta afirmó que en su momento podría estar de visita en la zona, pero no ofreció más detalles.