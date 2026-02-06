México

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

La Fiscalía de Nueva York lo señala como uno de los principales productores de cargamentos de esta droga del Cártel de Sinaloa

El "Mantecas" fue detenido junto
El "Mantecas" fue detenido junto a siete hombres tras un enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa. Foto: SSPC

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, anunció la apertura de un proceso legal en contra de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “Mantecas”, identificado como líder de una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

El sujeto es señalado por importar y producir fentanilo hacia los Estados Unidos, así como por delitos relacionados con armas al estar ligado con el Cártel del Pacífico, en específico con la facción de Los Chapitos.

Las autoridades estadounidenses identifican al Cártel de Sinaloa como uno de los más poderosos en México y uno de los principales responsables de la fabricación e importación de fentanilo hacia ese país.

Cabe señalar que Iván Valerio Sainz Salazar fue detenido el pasado 19 de enero junto a siete hombres en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, luego de un enfrentamiento armado con elementos de seguridad.

El Mantecas es identificado como
El Mantecas es identificado como líder de una facción de los Beltrán Leyva. Crédito: Especial

Actualmente se encuentra vinculado a proceso por los delitos de:

  • Posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de fentanilo.
  • Portación de arma de fuego con agravante por exceder dos armas.
  • Posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No.8 de Guasave, Sinaloa, mientras se desarrolla la investigación complementaria de tres meses.

Estos son los cargos de los que EEUU acusa al “Mantecas”

¿Habrá cambios en la estructura
¿Habrá cambios en la estructura interna de Los Chapitos? (Jovani Pérez | Infobae México)

Iván Valerio Sainz, de 40 años de edad, es acusado por las autoridades estadounidenses de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, en especifico de trafico de fentanilo y portación de armas de fuego.

Los cargos en su contra son:

  • Conspirar para importar fentanilo a los Estados Unidos.
  • Conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo en EEUU.
  • Portar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
  • Conspirar para usar, portar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por estas acusaciones, el “Mantecas” podría ser sentenciado a 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

El “Mantecas” controlaba laboratorios de fentanilo de Los Chapitos

El Departamento de Justicia señala al “Mantecas” de desempeñarse como un productor clave de fentanilo para Los Chapitos desde al menos 2022 hasta 2025, donde habría colaborado con otros sujetos para producir millones de pastillas de esta droga.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Iván Valerio Sainz también es señalado de haber participado en reuniones para coordinar transacciones de fentanilo, portar armas de fuego y controlar con personal de seguridad dichos encuentros, además de brindar información a tenientes de alto rango de Los Chapitos.

El “Mantecas” operaba laboratorios de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, siendo uno de los únicos autorizados por ellos para producir y distribuir fentanilo en los territorios que controlaban.

Sainz también participó en el año 2023 en la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, donde agredió a balazos a personal militar junto a un grupo de sicarios.

