Claudia Sheinbaum insiste en que los mexicanos sostienen la economía de Estados Unidos

La presidenta de México resaltó el trabajo de las y los migrantes en Estados Unidos. (Claudia Sheinbaum)

La tarde de este 6 de febrero de 2026 desde Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum lazó un mensaje claro respecto al reconocimiento del trabajo de las personas migrantes que se encuentran en Estados Unidos, quienes también envían remesas para sostener la economía de sus familias en México.

Migrantes mexicanos en EEUU sostienen su economía

Durante el discurso de Sheinbaum hacia las y los asistentes en el evento para la entrega de tarjetas a beneficiarios de programas del Bienestar, la presidenta recalcó que las personas migrantes “no solo mandan recursos a sus familias aquí, sino que también sostienen la economía de los Estados Unidos“, este señalamiento se dio tras los gritos de una asistente que remarcó que sus hijos se encuentran en el país del norte.

Al volver a recordar el “periodo neoliberal” la mandataria recordó los nombres de cada presidente durante ese tiempo: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tras la mención de cada nombre, los asistentes gritaron algunos insultos para los expresidentes.

Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de las personas migrantes en Estados Unidos. (Captura de pantalla)

Información en desarrollo...