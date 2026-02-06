México

Claudia Sheinbaum insiste en que los mexicanos sostienen la economía de Estados Unidos

La mandataria mexicana visitó Morelia para encabezar el evento de Programas para el Bienestar

Guardar
La presidenta de México resaltó el trabajo de las y los migrantes en Estados Unidos. (Claudia Sheinbaum)

La tarde de este 6 de febrero de 2026 desde Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum lazó un mensaje claro respecto al reconocimiento del trabajo de las personas migrantes que se encuentran en Estados Unidos, quienes también envían remesas para sostener la economía de sus familias en México.

Migrantes mexicanos en EEUU sostienen su economía

Durante el discurso de Sheinbaum hacia las y los asistentes en el evento para la entrega de tarjetas a beneficiarios de programas del Bienestar, la presidenta recalcó que las personas migrantes “no solo mandan recursos a sus familias aquí, sino que también sostienen la economía de los Estados Unidos“, este señalamiento se dio tras los gritos de una asistente que remarcó que sus hijos se encuentran en el país del norte.

Al volver a recordar el “periodo neoliberal” la mandataria recordó los nombres de cada presidente durante ese tiempo: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tras la mención de cada nombre, los asistentes gritaron algunos insultos para los expresidentes.

Claudia Sheinbaum destacó el trabajo
Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de las personas migrantes en Estados Unidos. (Captura de pantalla)

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMichoacánProgramas para el BienestarMéxicoEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La delegación mexicana más numerosa en 30 años desfiló con orgullo en la inauguración de Milano-Cortina 2026

Así brilló Donovan Carrillo y

Conductor de plataforma en Puebla logra frustrar asalto acelerando su automóvil; delincuentes huyen asustados

El chofer de aplicación aumentó la velocidad de su unidad y espantó a los criminales

Conductor de plataforma en Puebla

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero: línea 5 y 6 del Metrobús presentan retrasos debido a movilizaciones sociales

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar

En medio de la recuperación de Santiago Giménez, la directiva se encontraría analizando la incorporación de un atacante italiano

¿Más competencia para Santi Giménez?:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva al

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: se vestían como trabajadores de limpia

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel comparte detalles de

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

Intocable en la Plaza de Toros de la CDMX: precios oficiales, fechas y preventa de boletos

Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones en el caso de Ernesto Zepeda

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero

DEPORTES

Así es la rutina de

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar

Hijo del Santo le rinde homenaje a su padre en Tepito

Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez