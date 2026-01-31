México

Sheinbaum anuncia el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, BC

La mandataria estuvo acompañada de la gobernadora Marina del Pilar

Como parte del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Sheinbaum anunció atención prioritaria en distintos ejes para la población. Créditos: YT/Claudia Sheinbaum

La tarde de este 31 de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín en Baja California, donde estuvo acompañada de la gobernadora Marina del Pilar, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, entre otros.

Sheinbaum garantiza atención en temas prioritarios

Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de una serie de medidas integrales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas de la región, como parte del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Durante su intervención, Sheinbaum informó que el hospital local se convertirá en hospital general con especialidades y que la obra estará a cargo de ingenieros militares. Además, aseguró la rehabilitación de los 20 centros de salud del municipio, con el compromiso de que “van a tener sus médicos, van a tener medicamentos, van a ser arreglados también este mismo año”.

En el ámbito educativo, prometió la reparación de todas las escuelas primarias y secundarias de San Quintín y la asignación de recursos para garantizar personal docente, así como maestros de lenguas originarias. Anunció la creación de dos nuevas preparatorias, la ampliación de cinco planteles de educación media superior y la conclusión de la universidad intercultural de la localidad.

Todos los estudiantes que vayan a las escuelas tendrán su beca”, afirmó. El proyecto contempla también transporte escolar y la incorporación de psicólogos para atender a los estudiantes universitarios y de otros niveles educativos.

Sheinbaum anunció el Plan de
Sheinbaum anunció el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín en Baja California. (Gobierno de México)

Habrá construcción de dos CESI en San Quintín

Sheinbaum detalló que se abrirán dos nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CESI), gratuitos, para madres trabajadoras que requieran dejar a sus hijos en instalaciones seguras y bien equipadas. Reiteró que tanto la atención en salud como la educación y los CESI serán servicios gratuitos.

Respecto a los derechos laborales, la presidenta electa anunció la creación de un centro de justicia laboral en San Quintín para que los trabajadores agrícolas puedan presentar denuncias sobre condiciones injustas o maltratos.

Añadió que este mismo año se pondrá en marcha un certificado que exigirá a los productores agrícolas que exporten garantizar seguridad social a todos sus empleados. “Se implementará un certificado este año para que todo productor agrícola que exporte garantice que sus trabajadores tienen seguridad social”, expuso ante los asistentes.

En materia de vivienda, se prevén 20 mil acciones: apoyo para mejorar viviendas existentes, la construcción de seis mil casas nuevas a precios accesibles y el desarrollo de vivienda en renta para trabajadores temporales. Además, se avanzará en la regularización de predios donde habitan las familias jornaleras.

Buscan garantizar abastecimiento de agua

Sobre infraestructura, Sheinbaum señaló que se revisan alternativas para garantizar el abastecimiento de agua en la zona, que podrían incluir la construcción de una desaladora. También anunció el inicio de la repavimentación de la carretera peninsular en el tramo que atraviesa San Quintín.

Como parte del seguimiento de estos compromisos, la coordinación de los programas federales en la zona se realizará a través de un Centro Integrador del gobierno federal, que operará inicialmente en el gimnasio municipal y posteriormente en un edificio propio en el predio conocido como Las Escobas.

Concluyó su mensaje con un llamado a la unidad de los funcionarios y la comunidad para supervisar la ejecución de los compromisos y regresar en seis meses a evaluar los avances.

