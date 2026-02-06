Raúl Ornelas prepara doble concierto en la CDMX para los siguientes meses: fechas y sedes

Raúl Ornelas ofrecerá doble concierto en la CDMX para este mes de febrero y marzo. ( Instagram/@ brunolira_)

Raúl Ornelas, cantante de trova y baladas románticas, ofrecerá doble fecha de conciertos en la Ciudad de México para estos primeros meses del 2026.

Los eventos musicales se llevarán a cabo en los meses de febrero y marzo, de acuerdo a lo revelado por el cantante.

El compositor dio a conocer en dónde se presentará para estos dos conciertos en la capital del país.

En conferencia de prensa realizada la tarde de este jueves 5 de febrero, dio a conocer detalles acerca de esta doble presentación, revelando las fechas y el lugar.

El cantante se presentará en el mes de febrero y marzo en la capital del país. Crédito: Instagram/ zonaacusticamx

Fecha y sedes del doble concierto de Raúl Ornelas en la CDMX

De acuerdo con lo mencionado por Raúl Ornelas, estas serán las fechas del doble concierto, así como la sede.

Viernes 27 de febrero

Sábado 14 de marzo

Las dobles presentaciones serán en el salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Por lo tanto, Raúl Ornelas ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México en el salón de espectáculos La Maraka para el viernes 27 de febrero y el sábado 14 de marzo.

Invitó a sus fans y al público en general a no perderse esta doble presentación en la capital del país.

Los boletos para el evento musical ya están disponibles. Foto: La Maraka.

“Las cartas sobre la mesa” y “Manías” son parte de sus canciones que lo llevaron al reconocimiento que hoy mantiene y las cuales entonará en los respectivos eventos musicales de la Ciudad de México.

De acuerdo con la página oficial de La Maraka, los respectivos conciertos comenzarán a las 21:30 horas.

Breve historia de Raúl Ornelas

Raúl Ornelas, originario de Arriaga, Chiapas, nació el 23 de junio de 1971. Desde joven mostró interés por la música y la composición, desarrollando su talento en el ámbito de la trova y la balada. Se trasladó a la Ciudad de México para continuar su carrera artística, integrándose en la escena musical como parte del grupo Tres de Copas, con el que obtuvo reconocimiento en la década de los noventa.

Tras su etapa en agrupaciones, inició su carrera como solista, destacando por su voz y estilo interpretativo. Ha grabado álbumes como “En el exilio”, “Manual de lo prohibido” y “Mi lado izquierdo”, los cuales incluyen temas que han alcanzado popularidad tanto en México como en otros países de habla hispana.

El cantante se presentará el viernes 27 de febrero y sábado 14 de marzo. FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

Además, Raúl Ornelas se ha consolidado como compositor, escribiendo canciones interpretadas por figuras como Alejandro Fernández, Thalía, Pandora y Rocío Dúrcal. Entre sus éxitos se encuentran “Las cartas sobre la mesa” y “Manías”.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en festivales internacionales y ha sido galardonado por su labor creativa. Su obra ha influido en diversas generaciones de músicos y amantes de la trova, consolidándolo como una referencia en el panorama musical contemporáneo mexicano.