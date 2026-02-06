Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

La publicación de un video que utilizó herramientas digitales para recordar al legendario luchador desató reacciones encontradas, dividiendo opiniones. (Foto: Captura de pantalla)

La difusión de un video homenaje a El Santo, elaborado con inteligencia artificial y publicado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desató un debate inmediato entre seguidores, expertos y usuarios en redes sociales.

El material, presentado para conmemorar el aniversario luctuoso número 42 del mítico luchador, evidenció una división de opiniones sobre la forma y el fondo de los tributos digitales a íconos nacionales.

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México publicó un video conmemorativo haciendo homenaje al Enmascarado de Plata. Crédito: X/ @CulturaCiudadMx

A lo largo de las horas posteriores a la publicación, la conversación en plataformas digitales se volcó sobre los riesgos y desafíos de emplear tecnologías emergentes en la celebración del patrimonio cultural mexicano.

Críticas por errores y selección de imagen

El video homenaje incluyó imágenes generadas con IA, datos biográficos de El Santo y elementos sonoros típicos de la lucha libre. Sin embargo, la recepción fue en gran parte negativa debido a errores en la selección visual:

Diversos usuarios advirtieron que la imagen principal no correspondía a El Santo original , sino a su hijo, El Hijo del Santo .

Comentarios como “La fotografía que ponen NO corresponde al Santo” y “El de la imagen es el hijo del santo, señores” se multiplicaron en redes sociales.

Se sumaron expresiones de molestia y descontento por lo que consideraron una falta de rigor en la representación de una figura histórica.

El video homenaje a El Santo generó críticas por mostrar la imagen de su hijo, El Hijo del Santo, en lugar del luchador original. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

La polémica evidenció la sensibilidad del público respecto a los materiales utilizados en homenajes oficiales y la necesidad de precisión cuando se trata de íconos populares con alto valor simbólico.

Debate sobre el uso de inteligencia artificial

El tema se inserta en un contexto más amplio sobre el papel de la tecnología en la producción artística y la protección de derechos de imagen y voz de figuras históricas.

El video empleó inteligencia artificial para recrear la figura de El Santo y editar secuencias audiovisuales, lo que suscitó opiniones encontradas entre los usuarios.

Especialistas y seguidores se dividieron entre quienes aplauden la modernización y quienes cuestionan el empleo de tecnología automatizada en homenajes a figuras históricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos celebraron la iniciativa y el esfuerzo por actualizar los formatos de reconocimiento público, otros cuestionaron la pertinencia de utilizar tecnología automatizada en lugar de piezas originales de archivo.

Algunos comentarios ironizaron con frases como “El Santo contra la Inteligencia Artificial”, mientras otros expresaron preocupación sobre el impacto de la IA en la autenticidad de los homenajes culturales.

Vigencia del legado de El Santo

Más allá de la controversia, el aniversario 42 del fallecimiento de El Santo sirvió para poner de relieve la vigencia de su legado como símbolo de identidad nacional. El luchador, originario de Tulancingo, Hidalgo, dejó una huella profunda en la cultura mexicana:

Protagonizó 52 películas y vendió millones de historietas.

Ganó 16 títulos nacionales e internacionales , 24 máscaras y 25 cabelleras, sin perder jamás su incógnita.

Su funeral congregó a más de 10 mil personas y su imagen sigue inspirando a nuevas generaciones.

La polémica digital por el homenaje reforzó la vigencia de El Santo como referente de la cultura popular e inspiró expresiones de admiración en redes sociales. (Foto: Twitter@MatySwag23)

En medio de las críticas, muchos usuarios optaron por compartir recuerdos, anécdotas y expresiones de admiración hacia el Enmascarado de Plata. De esta manera, la polémica, lejos de opacar su figura, volvió a posicionar a El Santo como referente de la cultura popular.