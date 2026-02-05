México

Enrique Bunbury anuncia gira por México: fechas y ciudades del ‘Nuevas Mutaciones Tour’

El músico español adelantó el álbum “De un siglo anterior” y confirmó su nueva gira mundial, que finalizará en Zaragoza pero tendrá varias paradas clave en México, América Latina y España

Guardar
El artista español confirma la
El artista español confirma la gira internacional “Nuevas Mutaciones Tour”, que incluye 16 conciertos en América y España

El músico español Enrique Bunbury ha confirmado el lanzamiento de un nuevo disco y una extensa gira internacional para 2026, ratificando su vínculo con México como uno de los destinos claves de sus presentaciones.

El tour, titulado Nuevas Mutaciones Tour, recorrerá América y España, y concluirá el 12 de diciembre en Zaragoza, ciudad natal del artista. Además, Bunbury anunció el sencillo “Creer que se puede creer”, el tercer adelanto de su próximo álbum, el cual explora la fe personal, la búsqueda de significado y la aceptación de las consecuencias propias.

En la etapa final de su itinerario, Bunbury se presentará en Madrid el 4 de diciembre, continuará por Valencia el 7 y cerrará en Zaragoza.

Enrique Bunbury anuncia el nuevo
Enrique Bunbury anuncia el nuevo álbum “De un siglo anterior”, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril de 2026 (Reuters)

Previamente, en su paso por América Latina y Estados Unidos, el músico realizará conciertos en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y cruzará hacia Estados Unidos para tocar en Nueva York, Highland y Los Ángeles.

Las fechas exactas en el continente americano incluyen San José el 26 de octubre; la capital colombiana el 29; Buenos Aires el 4 de noviembre; Lima el 7; Santiago de Chile el 9; Nueva York el 12 y 14; Highland el 17, y Los Ángeles el 21 de noviembre.

Cuatro fechas mexicanas para ‘Nuevas Mutaciones Tour’ de Enrique Bunbury

El núcleo de la gira, sin embargo, se sitúa en México, donde están confirmados cuatro conciertos:

  • 10 de octubre en Puebla
  • 12 y 15 de octubre en Ciudad de México
  • 21 de octubre en Guadalajara

Esta presencia confirma la relación sólida entre Bunbury y el público mexicano, considerada una de las más leales a lo largo de su trayectoria.

México se consolida como punto
México se consolida como punto clave en la gira de Bunbury, con cuatro fechas que destacan su fuerte conexión con el público local

Un tercer sencillo antes del esperado nuevo álbum

Respecto a su nuevo álbum, el artista hizo pública la fecha de lanzamiento: el 17 de abril de 2026 verá la luz “De un siglo anterior”, disco que promete inaugurar una nueva etapa en su carrera.

El reciente sencillo, “Creer que se puede creer”, combina ritmos latinos y guitarras eléctricas, trazando un espacio musical donde predominan la introspección y la búsqueda constante de sentido.

“Creer que se puede creer” reivindica la independencia artística y personal, principios que han guiado la carrera de Bunbury desde sus inicios.

El sencillo “Creer que se
El sencillo “Creer que se puede creer”, tercer adelanto del álbum, explora temas de fe, significado personal e independencia artística (Cuartoscuro)

El músico no ha divulgado aún los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos en suelo mexicano ni la fecha de preventa de boletos, aunque anticipó que estos detalles se comunicarán en breve.

A lo largo de más de treinta años, Bunbury ha construido una trayectoria marcada por la reinvención y la experimentación, lo que le ha valido un sitio destacado en el panorama del rock en español.

Desde su debut con Héroes del Silencio en los años ochenta, su singular capacidad para adaptarse y evolucionar ha sido reconocida en España y América Latina.

Según confirmó el propio artista, la combinación de estilos musicales, que abarca desde el rock y el bolero hasta el blues y la experimentación eléctrica, consolida una obra que trasciende generaciones y fronteras.

Temas Relacionados

Enrique BunburyNuevas Mutaciones TourPueblaCDMXGuadalajaramexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuál es el origen de Tequila, municipio de Jalisco cuyo alcalde fue arrestado?

Agentes federales capturaron al funcionario y a tres colaboradores clave durante un operativo coordinado tras denuncias por pagos ilegales y amenazas

¿Cuál es el origen de

Desmantelan banda dedicada al robo mediante falsas publicaciones de venta de autos en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las acciones derivaron de investigaciones relacionadas con un caso de fraude y robo, realizado por la banda el pasado 25 de enero

Desmantelan banda dedicada al robo

¿Cuándo caerá el pago de febrero de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios? Esto se sabe sobre el depósito

Estudiantes de secundaria pública en todo el país integran este programa social del Gobierno de México

¿Cuándo caerá el pago de

Laura Flores afirma que ruptura con Lalo Salazar le dolió más que todos su exmaridos: “Yo sí me involucré y él no”

A pesar de haber pasado por cuatro matrimonios, la artista reconoció que este reciente final de relación fue especialmente duro, dejando una huella significativa en su vida amorosa

Laura Flores afirma que ruptura

Sudáfrica está preparándose para enfrentar a México en el Mundial: tendrá encuentro amistoso contra Panamá

Tras más de veinte años desde su último enfrentamiento, Sudáfrica y Panamá volverán a medirse en esta serie de amistosos estratégicos

Sudáfrica está preparándose para enfrentar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan al “Nido”, presunto líder

Capturan al “Nido”, presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas a EEUU y buscado por la DEA

Rocha Moya evita opinar sobre detención del alcalde de Tequila

PRI y PAN reaccionan a la captura del alcalde de Jalisco

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores afirma que ruptura

Laura Flores afirma que ruptura con Lalo Salazar le dolió más que todos su exmaridos: “Yo sí me involucré y él no”

A qué hora de México se estrena ‘Heated Rivalry’, el drama LGBT que está conquistando a la audiencia

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de febrero

Productora de La Casa de los Famosos México revela pistas sobre un habitante de la nueva temporada

Estos son los 10 nuevos participantes de LOL 8, el reto de Eugenio Derbez que ahora se juega en la selva

DEPORTES

Sudáfrica está preparándose para enfrentar

Sudáfrica está preparándose para enfrentar a México en el Mundial: tendrá encuentro amistoso contra Panamá

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión