Enrique Bunbury anuncia gira por México: fechas y ciudades del ‘Nuevas Mutaciones Tour’

El artista español confirma la gira internacional “Nuevas Mutaciones Tour”, que incluye 16 conciertos en América y España

El músico español Enrique Bunbury ha confirmado el lanzamiento de un nuevo disco y una extensa gira internacional para 2026, ratificando su vínculo con México como uno de los destinos claves de sus presentaciones.

El tour, titulado Nuevas Mutaciones Tour, recorrerá América y España, y concluirá el 12 de diciembre en Zaragoza, ciudad natal del artista. Además, Bunbury anunció el sencillo “Creer que se puede creer”, el tercer adelanto de su próximo álbum, el cual explora la fe personal, la búsqueda de significado y la aceptación de las consecuencias propias.

En la etapa final de su itinerario, Bunbury se presentará en Madrid el 4 de diciembre, continuará por Valencia el 7 y cerrará en Zaragoza.

Enrique Bunbury anuncia el nuevo álbum “De un siglo anterior”, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril de 2026 (Reuters)

Previamente, en su paso por América Latina y Estados Unidos, el músico realizará conciertos en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y cruzará hacia Estados Unidos para tocar en Nueva York, Highland y Los Ángeles.

Las fechas exactas en el continente americano incluyen San José el 26 de octubre; la capital colombiana el 29; Buenos Aires el 4 de noviembre; Lima el 7; Santiago de Chile el 9; Nueva York el 12 y 14; Highland el 17, y Los Ángeles el 21 de noviembre.

Cuatro fechas mexicanas para ‘Nuevas Mutaciones Tour’ de Enrique Bunbury

El núcleo de la gira, sin embargo, se sitúa en México, donde están confirmados cuatro conciertos:

10 de octubre en Puebla

12 y 15 de octubre en Ciudad de México

21 de octubre en Guadalajara

Esta presencia confirma la relación sólida entre Bunbury y el público mexicano, considerada una de las más leales a lo largo de su trayectoria.

México se consolida como punto clave en la gira de Bunbury, con cuatro fechas que destacan su fuerte conexión con el público local

Un tercer sencillo antes del esperado nuevo álbum

Respecto a su nuevo álbum, el artista hizo pública la fecha de lanzamiento: el 17 de abril de 2026 verá la luz “De un siglo anterior”, disco que promete inaugurar una nueva etapa en su carrera.

El reciente sencillo, “Creer que se puede creer”, combina ritmos latinos y guitarras eléctricas, trazando un espacio musical donde predominan la introspección y la búsqueda constante de sentido.

“Creer que se puede creer” reivindica la independencia artística y personal, principios que han guiado la carrera de Bunbury desde sus inicios.

El sencillo “Creer que se puede creer”, tercer adelanto del álbum, explora temas de fe, significado personal e independencia artística (Cuartoscuro)

El músico no ha divulgado aún los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos en suelo mexicano ni la fecha de preventa de boletos, aunque anticipó que estos detalles se comunicarán en breve.

A lo largo de más de treinta años, Bunbury ha construido una trayectoria marcada por la reinvención y la experimentación, lo que le ha valido un sitio destacado en el panorama del rock en español.

Desde su debut con Héroes del Silencio en los años ochenta, su singular capacidad para adaptarse y evolucionar ha sido reconocida en España y América Latina.

Según confirmó el propio artista, la combinación de estilos musicales, que abarca desde el rock y el bolero hasta el blues y la experimentación eléctrica, consolida una obra que trasciende generaciones y fronteras.