Brithany Nahomy de 15 años fue encontrada muerta en Monterrey, acusan a su novio de asesinarla

La familia de la joven se había manifestado días antes para exigir celeridad en el caso, por lo que autoridades hicieron un cateo en la casa de José “N” alias “El Patines”, quien habría confesado el paradero de su cuerpo

El cuerpo de la adolescente
El cuerpo de la adolescente Brithany Nahomí, de 15 años, fue encontrado tras 10 días de desaparecida Foto: Facebook familia de Brithany

El hallazgo de Britany Nahomy Alvarado Reyes, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida desde el 26 de enero, marcó un nuevo episodio trágico en la crisis de violencia contra las mujeres en Nuevo León.

Tras 10 días de su desaparición, fue encontrada sin vida la noche de ayer, 5 de febrero, al fondo de un pozo cubierto por una lámina y envuelto en una bolsa, en un lote baldío de la colonia Barrio de las Industrias, en el municipio de Monterrey.

Autoridades detallaron que su cuerpo fue hallado semienterrado y cubierto con una bolsa, en una operación en la que participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

La investigación señalaría como principal sospechoso a José N, presunto novio de la menor, quien se encuentra detenido ya que habría confesado su participación en los hechos. Testimonios recabados por la familia indican que la última vez que vieron a Britany Nahomi fue cuando salió de su domicilio, en la colonia Croc.

La desaparición de Britany Nahomy generó una intensa movilización en la comunidad y entre colectivos de búsqueda. Familiares realizaron protestas y bloquearon avenidas principales para exigir acciones inmediatas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La institución, a través de su Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, emitió una alerta con datos y fotografía de la joven, quien desde el primer momento fue considerada en riesgo.

El operativo de localización se concentró en un predio en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la colonia Barrio de las Industrias. Integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas colaboraron con agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para inspeccionar la zona, donde finalmente se ubicó el pozo cubierto. Autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba signos de haber sido ocultado deliberadamente, al encontrarse semienterrado y cubierto con una lámina y una bolsa.

Las autoridades catearon un domicilio
Las autoridades catearon un domicilio de José "N", quien sería la presunta pareja sentimental de la joven Foto: Fiscalía NL

De acuerdo con información de medios locales, la madre de Britany Nahomy relató que el novio de su hija aseguró haber estado con ella antes de su desaparición. “Fuimos con el novio y él nos dijo sí, sí, vino aquí y me dijo que iba a ir a entregar una chamarra, que era de un amigo y se fue en una moto por ella; se fue con él”, narró la madre ante medios y autoridades.

Personal forense trasladó los restos de la menor al Anfiteatro del Hospital Universitario para iniciar los procesos periciales correspondientes. Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León mantiene bajo reserva los detalles sobre el avance de la indagatoria, aunque confirmó que hay un detenido que podría estar vinculado directamente con el feminicidio.

Tras la presión, José habría
Tras la presión, José habría informado el paradero del cuerpó de la adolescente a 300 metros del lugar Foto: Fiscalía NL

El caso de Britany Nahomy Alvarado Reyes ha reavivado el reclamo social por la seguridad de las adolescentes y el combate a la impunidad en delitos de género. Diversas organizaciones han reiterado la urgencia de fortalecer los protocolos de búsqueda y la atención inmediata en estos casos, subrayando el papel de la articulación entre autoridades y familiares para la localización de personas desaparecidas.

El hallazgo y las primeras indagatorias forman parte de una carpeta de investigación abierta, mientras los familiares de la joven exigen justicia y transparencia en el proceso que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La comunidad de Ciudad Solidaridad permanece atenta a la evolución del caso, que ha colocado nuevamente en la agenda pública la problemática de la violencia contra mujeres y adolescentes en la región.

La joven fue hallada en
La joven fue hallada en un barranco cerca de este domicicio deliberadamente oculta semienterrada dentro de bolsas negras y con una lámina encima Foto: Fiscalía NL

Detalles clave del caso

  • Britany Nahomy Alvarado Reyes, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 26 de enero y localizada sin vida el 5 de febrero en un pozo de Ciudad Solidaridad, Monterrey.
  • El principal sospechoso es su novio, quien presuntamente la asesinó y ocultó el cuerpo; actualmente se encuentra detenido.
  • El hallazgo se realizó tras un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

