Sorprende en el Super Bowl 2026 con estos aros de cebolla empanizados: crujientes, dorados y listos en minutos

Nada más tentador y fácil que unos aros de cebolla empanizados, dorados por fuera y suaves por dentro.
Son el acompañamiento ideal para hamburguesas, carnes, o simplemente como botana para cualquier reunión, fiesta o tarde de antojo.
Estos aros son irresistibles por su textura: cebolla dulce en el centro, y una costra dorada y crujiente por fuera. Puedes servirlos con catsup, aderezo ranch, guacamole o tu salsa favorita.
Receta de aros de cebolla empanizados
Los aros de cebolla empanizados se preparan cortando cebolla en rodajas gruesas, separando los aros y cubriéndolos con una mezcla de harina, huevo y pan molido antes de freírlos hasta dorar.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 cebollas grandes
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 taza de pan molido (puede ser panko para extra crujiente)
- ½ taza de leche
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal suficiente para freír
Cómo hacer aros de cebolla empanizados, paso a paso
- Pela y corta las cebollas en rodajas de 1 cm de grosor. Separa los aros con cuidado.
- Mezcla la harina con sal y pimienta en un plato.
- Bate los huevos con la leche en un recipiente hondo.
- Coloca el pan molido en otro plato.
- Pasa cada aro de cebolla por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente cúbrelo bien con pan molido.
- Calienta suficiente aceite en una sartén profunda. Fríe los aros en tandas, girando para dorar parejo.
- Escurre sobre papel absorbente y sirve calientes, acompañados de la salsa de tu preferencia.
Consejos técnicos:
- Elige cebolla blanca o amarilla para un sabor más dulce y suave.
- Panko o pan molido grueso da extra crocancia.
- No sobrecargues la sartén para que los aros no se peguen ni bajen la temperatura del aceite.
- Si prefieres versión al horno, hornéalos a 200°C en charola con papel encerado 20 minutos, volteando a la mitad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220
- Carbohidratos: 29 g
- Grasas: 8 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda comerlos al momento, pero puedes guardarlos hasta 1 día en refrigeración. Recalienta en horno o sartén para devolver la textura crujiente.