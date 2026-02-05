México

Sorprende en el Super Bowl 2026 con estos aros de cebolla empanizados: crujientes, dorados y listos en minutos

Esta receta es perfecta para acompañar hamburguesas, carnes o como botana

Proceso de empanizado: aro de
Proceso de empanizado: aro de cebolla cubierto con pan molido listo para freír. (Gemini)

Nada más tentador y fácil que unos aros de cebolla empanizados, dorados por fuera y suaves por dentro.

Son el acompañamiento ideal para hamburguesas, carnes, o simplemente como botana para cualquier reunión, fiesta o tarde de antojo.

Estos aros son irresistibles por su textura: cebolla dulce en el centro, y una costra dorada y crujiente por fuera. Puedes servirlos con catsup, aderezo ranch, guacamole o tu salsa favorita.

Receta de aros de cebolla empanizados

Los aros de cebolla empanizados se preparan cortando cebolla en rodajas gruesas, separando los aros y cubriéndolos con una mezcla de harina, huevo y pan molido antes de freírlos hasta dorar.

Aros de cebolla empanizados y
Aros de cebolla empanizados y dorados, servidos con aderezo ranch y catsup. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 cebollas grandes
  2. 1 taza de harina de trigo
  3. 2 huevos
  4. 1 taza de pan molido (puede ser panko para extra crujiente)
  5. ½ taza de leche
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. Aceite vegetal suficiente para freír

Cómo hacer aros de cebolla empanizados, paso a paso

  1. Pela y corta las cebollas en rodajas de 1 cm de grosor. Separa los aros con cuidado.
  2. Mezcla la harina con sal y pimienta en un plato.
  3. Bate los huevos con la leche en un recipiente hondo.
  4. Coloca el pan molido en otro plato.
  5. Pasa cada aro de cebolla por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente cúbrelo bien con pan molido.
  6. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda. Fríe los aros en tandas, girando para dorar parejo.
  7. Escurre sobre papel absorbente y sirve calientes, acompañados de la salsa de tu preferencia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Elige cebolla blanca o amarilla para un sabor más dulce y suave.
  • Panko o pan molido grueso da extra crocancia.
  • No sobrecargues la sartén para que los aros no se peguen ni bajen la temperatura del aceite.
  • Si prefieres versión al horno, hornéalos a 200°C en charola con papel encerado 20 minutos, volteando a la mitad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220
  • Carbohidratos: 29 g
  • Grasas: 8 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda comerlos al momento, pero puedes guardarlos hasta 1 día en refrigeración. Recalienta en horno o sartén para devolver la textura crujiente.

