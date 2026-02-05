Quién es Lucero Concepción Hernández Sánchez, magistrada que fue criticada por vestuario extravagante al rendir protesta

Lucero Hernández Sánchez es licenciada en Derecho por la UNAM y ha ocupado cargos en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación. Crédito: Facebook / Poder Judicial del Estado de México.

La magistrada Lucero Concepción Hernández Sánchez asumió su puesto como integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México el jueves 29 de enero, durante una sesión ordinaria del Pleno.

Su participación se vio marcada por una controversia en redes sociales a raíz del atuendo elegido para la ceremonia, que generó un intenso debate sobre la formalidad en la función pública, así como el posible precio de la vestimenta.

¿Quién es Lucero Concepción Hernández?

De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, Lucero Concepción Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 2008, y cuenta con formación complementaria en temas de transparencia, justicia laboral, derechos humanos, género y procedimientos penales.

Su experiencia abarca prácticas en numerosos tribunales y juzgados federales de trabajo, civil, administrativo y penal, en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora.

Lucero Concepción Hernández ha desempeñado roles que incluyen secretaria, actuaria judicial, analista jurídica y jefa de oficina de correspondencia en distintos órganos del Poder Judicial de la Federación.

Destaca su participación en la formación de secretarios judiciales, en la Escuela Federal de Formación Judicial, donde ha sido docente en cursos especializados sobre el amparo y sus efectos.

Vestimenta de la magistrada Hernández Sánchez

El Poder Judicial del Estado de México informó que la sesión en la que fue designada la magistrada se realizó en el Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Junto con Hernández Sánchez, se integraron nuevos magistrados a la Sala Constitucional.

La vestimenta de la funcionaria reunió la atención pública por sus elementos: usó botas plateadas hasta las rodillas, medias blancas, vestido blanco, un collar de posibles perlas de cuatro hileras, abrigo blanco de aparente piel, pendientes y una diadema con aparentes diamantes. Esta elección provocó distintas reacciones y alimentó el desacuerdo sobre el criterio de formalidad en el ámbito judicial.

En redes sociales, los comentarios abarcaron desde la sorpresa hasta la ironía frente a la imagen de la magistrada.

Reacciones a la vestimenta de la magistrada

Entre las opiniones destacan: “Así de buchona está la justicia en nuestro país…” y “Van más presentables los vendedores de Liverpool o PH”, mostrando que parte de la audiencia consideró la vestimenta incompatible con la seriedad del cargo.

Otros mensajes, como “Es en serio??? De por sí ya no hay confianza en los magistrados y ya con este personaje con esa vestimenta pues menos!!” y “Uno puede irse del pueblo pero el pueblo siempre estará en ti”, pusieron en duda la distancia entre lo institucional y lo cotidiano.

En el momento de ser designada formalmente como magistrada, Hernández Sánchez asumió públicamente su compromiso con la innovación judicial. En palabras recogidas durante la sesión de nombramiento, expresó: “Nosotros estamos realmente comprometidos con la sociedad mexiquense en innovar y establecer nuevas ideas para, eh, resolver los temas más importantes de esta Sala Constitucional”.