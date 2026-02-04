Edomex se suma al Primer Simulacro por Sismo 2026

El Edomex se sumará al simulacro 2026 del 18 de febrero (Gob. Edomex)

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el Gobierno del Estado de México participará en el Primer Simulacro por Sismo 2026, convocado por el Gobierno de la Ciudad de México.

El ejercicio se realizará el martes 18 de febrero a las 11:00 horas y abarcará los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La actividad contempla la activación de la Alerta Sísmica a través de los altavoces del C5 estatal y de equipos de difusión secundaria instalados en edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de trabajo.

Simulacro con epicentro en Oaxaca

El simulacro se desarrollará bajo un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el fin de recrear condiciones lo más cercanas posibles a una emergencia real.

Autoridades mexiquenses destacaron que este ejercicio interestatal permitirá evaluar la coordinación entre dependencias, cuerpos de rescate y sistemas de protección civil, además de poner a prueba los protocolos de comunicación con la ciudadanía.

La participación del Estado de México responde a la intensa movilidad diaria entre la entidad y la capital del país, donde millones de personas comparten espacios laborales, educativos y de servicios.

Objetivos del simulacro en el Edomex

Evaluar la capacidad operativa de las instituciones estatales y municipales ante una emergencia sísmica.

Comprobar la actuación de cuerpos de protección civil, bomberos, policía y servicios médicos.

Revisar protocolos de alertamiento y tiempos de respuesta en inmuebles públicos y privados.

Fomentar la autoprotección y la elaboración de planes familiares y laborales.

Homologar mensajes y criterios con la Ciudad de México para evitar confusión en la población.

El gobierno estatal subrayó que la continuidad territorial de la ZMVM hace indispensable que los sistemas de alerta funcionen de manera coordinada. Muchos mexiquenses trabajan o estudian en la capital y viceversa, por lo que un mensaje uniforme puede marcar la diferencia para salvar vidas durante un evento real.

Las autoridades invitaron a empresas, escuelas, comercios y organizaciones sociales a sumarse de forma responsable. Los inmuebles interesados podrán registrar su participación en la plataforma oficial: www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026, donde también se ofrecen guías para elaborar brigadas internas y rutas de evacuación.

Especialistas en gestión de riesgos recordaron que los simulacros no solo miden la reacción institucional, sino también el comportamiento ciudadano: mantener la calma, no difundir rumores, ubicar zonas de menor riesgo y seguir indicaciones oficiales son acciones clave.

El gobierno del Estado de México, reiteró que la prevención es la herramienta más efectiva frente a los sismos. Con este ejercicio metropolitano se busca construir comunidades mejor informadas y preparadas, capaces de responder de manera organizada ante cualquier contingencia.

La jornada del 18 de febrero representará un paso más hacia una entidad resiliente, donde gobierno y sociedad compartan la responsabilidad de proteger la vida y el patrimonio. Participar unos minutos en este simulacro puede significar, en el futuro, actuar con certeza cuando la emergencia sea real.