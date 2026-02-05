México

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Con 20 años, el versátil centrocampista llega tras destacar en la MLS, con la mira en convertirse en referente del Tri en la Copa del Mundo

La presentación del jugador con
La presentación del jugador con el club español representa una oportunidad para crecer profesionalmente y buscar una plaza en el combinado nacional que disputará el Mundial 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

El mediocampista mexicoamericano Obed Vargas vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Con apenas 20 años, el nacido en Alaska fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Este paso lo coloca en la élite del futbol europeo y lo acerca a cumplir su mayor sueño: disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Durante su presentación en Madrid, acompañado por su familia y ante la prensa internacional, el jugador no pudo ocultar su emoción.

Vargas confesó que uno de
Vargas confesó que uno de sus mayores sueños es llegar a una Copa del Mundo con su país y considera que su llegada al Atlético de Madrid le puede ayudar a consolidar ese objetivo. REUTERS/Henry Romero

Vargas reconoció que competir en LaLiga es un reto enorme, pero también una oportunidad única para consolidarse como referente del Tri. Con voz firme, aseguró que representar a México en una Copa del Mundo organizada en territorio nacional es uno de sus objetivos más grandes.

Un fichaje que abre puertas

La llegada de Vargas al Atlético de Madrid responde a la confianza del club en su talento y proyección. En este sentido, el Atlético lo fichó porque encaja en el estilo competitivo del club y porque su perfil lo convierte en una apuesta de futuro.

  • Edad y proyección: apenas 20 años, con experiencia en la MLS.
  • Perfil táctico: centrocampista “box-to-box” (8), con equilibrio defensivo y ofensivo.
  • Disciplina: pone al equipo por encima de lo individual.
  • Versatilidad: recuperación, distribución y madurez táctica.
El desafío para Vargas en
El desafío para Vargas en el Atlético es competir con figuras como Koke, Marcos Llorente y Pablo Barrios en la plantilla. (X/ @Atleti)

Finalmente, el mediocampista se definió como un jugador disciplinado y completo, capaz de adaptarse a las exigencias de Diego Simeone.

El sueño del Mundial en casa

Para Vargas, el Mundial 2026 tiene un valor especial: se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que le da un significado emocional adicional: “Es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, México… es una de mis ilusiones más grandes”.

Obed Vargas suma tres partidos
Obed Vargas suma tres partidos con la Selección Mexicana absoluta y busca ganarse la convocatoria final para el Mundial. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Aunque ya suma tres partidos con la Selección Mexicana absoluta, reconoce que aún no tiene asegurado un lugar fijo. Su meta es clara: consolidarse en el Atlético, demostrar su nivel en LaLiga y ganarse un puesto en la lista final del Tri: “Creo que competir en el Atlético Madrid, para mí en una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un mundial”.

El reto en el Atlético de Madrid

El mediocampista sabe que deberá competir en un entorno de gran nivel, donde la exigencia es constante y los referentes del club marcan la pauta, pero su ambición y disciplina lo mantienen enfocado en ese objetivo.

  • Competencia interna: Koke, Marcos Llorente, Pablo Barrios.
  • Primeras oportunidades: posible debut en cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis.
  • Respaldo de figuras: Antoine Griezmann fue el primero en darle la bienvenida.
  • Mentalidad: “Tengo que hacer mi propia historia y mi camino.”
Antoine Griezmann, ídolo de Vargas,
Antoine Griezmann, ídolo de Vargas, fue de los primeros en darle la bienvenida, quien apunta a debutar en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis. (IG Obed Vargas / DAZN)

De esta manera, Vargas afronta un desafío que puede marcar su carrera: consolidarse en el Atlético y cumplir el sueño de representar a México en el Mundial 2026.

